AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 04 Ekim 2024 13:31:45

Cuma günkü oylamanın sonucu kamuoyuna açıklanmadı ancak daha önce yapılan yorumlardan hareketle Fransa, İtalya ve Hollanda'nın lehte, Macaristan'ın ise aleyhte oy kullandığı düşünülüyor. Güçlü otomobil sektörüyle gümrük vergilerine karşı yoğun lobi faaliyetleri yürüten Almanya'nın son dakikada çekimserlikten ret oyuna geçtiği bildirildi.









Çekimserlerin sayısının yüksek olması, Avrupa'nın Çin'e nasıl karşı durması gerektiği konusunda uzun süredir devam eden endişeleri yansıtıyor. Pekin'in haksız ticari uygulamalarının güçlü ve birleşik bir yanıtı hak ettiğine dair siyasi görüş birliği olsa da, ticari misilleme korkusu, karar tarihi yaklaştıkça pek çok başkentin kararlılığını azaltmış görünüyor.

Tesla yüzde 7.8

BYD yüzde 17

Geely yüzde 18,8

SAIC yüzde 35,3

Çin'de soruşturmada iş birliği yapan ancak bireysel olarak örneklenmeyen diğer elektrikli araç üreticileri yüzde 20,7

Çin'de iş birliği yapmayan diğer elektrikli araç üreticileri yüzde 35.3

Çinli elektrikli araç üreticileri çok yakında AB pazarında satmak istedikleri ürünler için yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya kalacak. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda çekimser oyla sona eren ve yakından izlenen bir oylamada Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) daha yüksek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda anlaşamadı ve Avrupa Komisyonu'nu bu çıkmazı kırmaya ve teklifini bitiş çizgisine getirmeye zorladı.Tıkanıklığı aşmak ve ek gümrük vergilerinin uygulanmasını sağlamak, bloğun ticari politikasını belirleme konusunda münhasır yetkilere sahip olan Komisyon'a kalmıştı.Komisyon'un Çin'in yerli üreticileri teşvik etmek ve elektrikli araçlarını küresel pazarlarda yapay olarak düşük fiyattan satmalarına olanak sağlamak için sübvansiyonları kapsamlı bir şekilde kullanmasına ilişkin ciddi endişeleri göz önüne alındığında, sonuç pek de şaşırtıcı değil.Daha önce, güçlü bir şekilde harekete geçilmediği takdirde, AB otomobil üreticilerinin sürdürülemez ve muhtemelen telafi edilemez kayıplara uğrayacağı ve net sıfır hareketliliğin kârlı pazarının dışına itileceği, bunun da blok genelinde 2,5 milyon doğrudan ve 10,3 milyon dolaylı istihdam için acı verici sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılar yapılmıştı. AB sanayisi halihazırda yüksek enerji fiyatları, durgun tüketici talebi ve şiddetli küresel rekabet nedeniyle çalkantılarla mücadele ediyor.Ek gümrük vergileri, sübvansiyonların zararlı etkilerini dengelemek ve Çin ile AB firmaları arasındaki fiyat farkını kapatmak için tasarlandı. Söz konusu tarifeler, markaya ve Komisyon'un soruşturmasıyla iş birliği düzeyine göre değişiyor:Ek gümrük vergileri kasım ayında yürürlüğe girecek ve gümrük yetkilileri tarafından tahsil edilecek. Bunlar mevcut yüzde 10'luk oranın üzerine eklenecek. Bu da pratikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin mallarını tek pazara sokmaya çalıştıklarında yakında yüzde 45'in üzerinde gümrük vergisiyle karşılaşacakları anlamına geliyor.Cuma günkü kararın Pekin'in öfkesini açığa çıkaracağı kesin.Başından beri Çin, Komisyon'un soruşturmasını "korumacı bir eylem" olarak kınadı, sübvansiyonların varlığını sürekli olarak reddetti. Pekin yönetimi, bulguları "yapay olarak kurgulanmış ve abartılmış" olarak nitelendirerek, AB'nin süt ürünleri, konyak ve domuz eti endüstrilerine yönelik misilleme tehdidinde bulunarak bazı başkentlerde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.Buna paralel olarak Çinli yetkililer, ek vergileri önleyebilecek siyasi bir çözüm bulmak için AB'li muhatapları ile yoğun görüşmeler yürüttü. Olası seçeneklerden biri, üreticilerin elektrikli araçları için asgari fiyatlar belirlemeyi taahhüt etmeleri ancak bu çözümün uygulanması zor ve boşluklara açık olabilir.Cuma günkü karara rağmen, AB-Çin müzakereleri Komisyon'un soruşturması tarafından belirlenen yasal son tarih olan 30 Ekim'e kadar devam edecek.Görüşmeler, Pekin'in kısasa kısas tavrının durgun ekonomisine daha fazla zarar vermesinden endişelenen Almanya için de öncelikli bir konu. Alman şirketleri son 20 yılı, ihracatlarını giderek zenginleşen orta sınıfa satmanın bir yolu olarak Çin ile ticari bağlarını genişleterek geçirdi. Herhangi bir misilleme gelişen bağlara sert bir darbe vurabilir.Şansölye Olaf Scholz bu hafta yaptığı açıklamada, "Elbette ekonomimizi haksız ticaret uygulamalarından korumak zorundayız," dedi. "Ancak AB olarak vereceğimiz tepki, kendi kendimize zarar vermemize yol açmamalı. Bu nedenle Çin ile elektrikli araçlar konusundaki müzakereler devam etmelidir," diye ekledi.Gümrük vergilerinin nihayetinde uygulanacak olması, Scholz'un üç partili koalisyonu içindeki iç kavgaların diplomatlar arasında sık sık hayal kırıklığı ve bıkkınlığa neden olduğu Brüksel'de Berlin'in azalan nüfuzunu da gözler önüne seriyor.Vergilerin getirilmesi aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin politikasının onaylanması anlamına da geliyor. Komisyon başkanı, Pekin'le başa çıkmak için açık gözlü, gerçekçi stratejisiyle övgü topladı ve şimdi bloğun Çin'le inşa ettiği sayısız kritik bağımlılıktan sorumlu tutulan siyasi rehavet sayfasını kapattı.Elde ettiği siyasi zaferle von der Leyen, ikinci görev süresi boyunca politikasını sürdürmek için iyi bir konuma sahip.