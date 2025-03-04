Kategori: Makale | 0 Yorum | 04 Mart 2025 13:37:00









Bu tür malzemelerle Beyaz Saray, zorbalık gösterisinin devlet adamlığının en üst düzeyde olduğu bir stüdyo haline geldi. Seçmenler, kolezyum siyaseti olarak adlandırılabilecek şeylerle eğlendirilecek. Ekmek istiyorlar, ancak sirklere çok meraklılar. Kaslı etkinliklere tanıklık edebilecekleri MAGA "Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap)" çadırına sezonluk bilet istiyorlar. ABD'nin faiziyle birlikte verdiğini geri alacağını bilmek istiyorlar.

Dr. Binoy Kampmark

RMIT Üniversitesi | Küreselleşme Araştırmaları Merkezi



Kaynak : intpolicydigest.org/author/binoy-kampmark/





28 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye verilen Oval Ofis resepsiyonunda iğrenç bir manşet kalitesi vardı , ancak yine de Başkan Donald Trump bir manşetin canavarı, sarı basın kupürlerinin en iğrenç, en sığ kurallarından ve nihayetinde ona bir taç veren ve onu sonsuza dek küstah Amerikan kültürüne yerleştiren gerçeklik televizyon imparatorluğundan enkarne olmuş bir adam. Cumhuriyet'in köpüklü kablolu televizyon çürümesinden, Trump'ın ilerlemesi kaçınılmazdı.Hicivsel olarak yetenekli yazar Hugh Hector Munro ("Saki") öncü olmanın asla akıllıca olmadığı konusunda uyardığında, Erken Hristiyanların en şişman aslanı elde etme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, buradaki aslanların - Trump ve şok birliği yardımcısı JD Vance - bir hafta boyunca marul teklifleri ve bayat su ile beslenmiş gibi göründüğünü söylemek daha iyi olurdu. Zayıf, cimri ikili acımasızca ve utanç verici bir şekilde açtı, Ukrayna liderinin alışılmadık derecede uzun süren bir dayak yemesini sağladı. (Basından önce yapılan bu Oval ofis brifingleri genellikle kısa, hızlı konulardır: birkaç önemsiz soru; zar zor dalgalanan birkaç genel açıklama.)Zelenski'nin Trump hakkında brifing almadığı da açıktı ve bu durum National Interest'ten Marek Magierowski'nin onu " kendisinden hemen önce Beyaz Saray'ı ziyaret eden ve bir bakıma ABD başkanını ' büyüleyen ' [Fransa Cumhurbaşkanı] Emmanuel Macron ve [İngiltere Başbakanı Keir Starmer]'dan daha kötü bir psikolog" olarak tanımlamasına yol açtı.Kendisinden önce gelen iki liderin aksine, Zelenski, Rus niyetleri ve Rusya'nın Vladimir Putin'inin karakteri hakkında bir çekişmeye girmenin akıllıca olduğunu düşündü , gerçek kayıt (Trump ile uğraşırken her zaman tehlikelidir, o gerçekleri en iyi ihtimalle şekillendirilebilir olarak görür), şok askeri Vance'in tartıya girdiği bir düello. Başkan Yardımcısına göre, Zelenski, tam da Trump ile yaptığı gibi, Amerikan halkı önünde meseleyi "dava etmek" için orada değildi. Bu, öğrencilerin oyuna katılmaktan çekindiği, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin diliydi.Ukrayna'ya desteğin buz tuttuğuna, artık ABD siyasetinin mavi gözlü çocuğu olmadığına, Batı medeniyetinin Rus vahşetine karşı kutsanmış dayanağı olmadığına dair önemli bir hatırlatmaydı. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ukrayna liderinden "ya ... istifa edip iş yapabileceğimiz birini gönder ya da değişmesi gerekiyor" diye talep edecek kadar ileri gitti .Kabaca görünen şey, Zelensky'nin onu neyin beklediğine dair yeterince uyarılmış olduğu ancak yükselen duman sinyallerini göremediğidir. Florida'da Suudi destekli bir yatırım toplantısında Trump, Ukrayna liderinin yalnızca bir konuda "gerçekten iyi" olduğunu ilan etti : "Joe Biden'ı keman gibi çalmak." Ayrıca seçim yapmayı reddeden bir "diktatör"dü. "Ukrayna anketlerinde düşük. Her şehir yıkılırken nasıl yüksek olabilirsin?"Zelenski geçen yıl ABD seçimlerine gereksiz yere dahil olarak kendi davası için pek bir şey yapmamış , Kamala Harris'in kampanya mitinginde konuşmuş ve geçen eylül ayında Pensilvanya'nın Scranton kentindeki bir mühimmat fabrikasını ziyaret etmişti.Zelenski o dönem yaptığı açıklamada , "Demokratik dünyanın gerçekten galip gelebileceğini bu tür yerlerde hissedebilirsiniz" demişti . Ziyaretin ayrıca başkanlık adaylarının kazanması gereken bir çekişmeli eyalette elverişli bir şekilde konumlandırılmış olması, Oval Ofis çatışmasındaki davasına pek yardımcı olmadı. Vance kılıcını kınından çıkarmadan duramadı."Pensilvanya'ya gittin ve Ekim ayında muhalefet için kampanya yürüttün," diye çıkıştı. "Amerika Birleşik Devletleri ve ülkeni kurtarmaya çalışan başkan için birkaç takdir sözcüğü söyle."Kolezyum siyaseti sonucunda hiçbir anlaşmaya varılamadı ve kesinlikle ABD'nin Ukrayna'daki nadir toprak minerallerine erişimiyle ilgili bir anlaşmaya varılamadı ve Zelensky, Trumpland'ın değerlerinden rahatsız olan zayıf Avrupa güçlerinin koynunda teselli aramaya bırakıldı. En azından okyanusun diğer tarafında, davanın parlaklığı tamamen kaybolmadı, ancak Avrupa desteğinin Kiev için meseleleri savaş alanına sokması veya savaş alanından çıkarması pek olası değil.