Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 25 Mart 2025 15:11:17

Özel "Bu meydanı görmeyeceksin, ama bu meydandan para kazanacaksın. Yok öyle yağma! Bundan sonra parayı bizden kazanıp, reytingi bizden yapıp, saraya hizmet edenleri tek tek ilan edeceğim. Tüm mallarına boykot geliyor. O tatlı günler bitti! Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin!" dedi.









CHP Genel Başkanı Özgür Özel iktidara yakın holdinglerin bünyesinde bulunan çeşitli firmalara boykot çağrısı yaptı. Özel boykota merkez medyanın Saraçhane'deki mitingleri görmemesini, haber yapmamasını gerekçe gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana protestoların merkezi konumuna gelen İstanbul Saraçhane'de dün yaptığı açıklamada isim isim bazı şirketlere boykot çağrısı yaptı.Boykot listesiÖzel'in boykot çağrısı Saraçhane'deki protestolara yayınlarında yer vermeyen medya kuruluşları ile bu medya kuruluşlarının sahiplerinin diğer firmalarına ve iktidara yakın holdinglere yönelik. Espressolab, D&R, idefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, İstikbal, Milli Piyango, ETS Tur, CNN Türk, TRT, TGRT Haber, iddaa boykot listesinde yer alıor. Özel dün Türk Petrol, Milangaz ve Likidgaz'ı da boykot listesine eklemişti ancak bugün bu üç firmayı listeden çıkardığını açıkladı.ETS Tur Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrasında istifa çağrısı yapılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait. İdefix ve D&R, Sabah, Takvim, Yeni Asır, atv, a Haber gibi kanalların da bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alıyor. İstikbal Erciyes Anadolu Holding'e, iddaa, Demirören AVM ve CNN Türk'ün yüzde 50'si 2018 yılından bu yana Demirören Holding'e, TGRT İhlas Holding'e ait."Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı tarafınızdayız"Özel dün boykot çağrısı yapmadan önce, 22 Mart Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlediği basın toplantısında merkez medyayı şu sözlerle uyarmıştı:"Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, 'Buna sessiz kaldılar, görmediler' diyen, Gezi'de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin '220 bin' dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70'i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin Gezi'nin ilk iki günü, üç günü olduğu gibi. Hadi. Bana diyor çok telefon geliyormuş yukarıdan, aşağıdan telefon getireceğim size aşağıdan, milyonlardan, on milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yapacaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız."Özel basın toplantısını "Sen bir milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor" sözleriyle bitirmişti.Erdoğan ve Bahçeli Espressolab'de kahve içmiştiAyasofya 2020 yılında müze statüsünden çıkartılarak camiye çevrilmiş ve Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ayasofya'da namaz kıldıktan sonra basın mensuplarının eşliğinde Espressolab'de kahve içmeye gitmişti. Orada bulunan bir genç Erdoğan ve Bahçeli'yi arkasına alarak çektiği fotoğrafını "Cuma çıkışı dostlarla Espressolab'de bir kahve içtik" diye paylaşmıştı.Ömer Çelik: Özel liyakatini boykot etmiştirAdalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik ise Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Çelik "Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır" diyerek "Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür" ifadelerini kullandı.Çelik "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır" dedi.Kaynak : DW