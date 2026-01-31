A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Yıpratma Savaşı, Otoriter Kapitalizm ve Türkiye’de Egemen Blokun Sessizliği

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 31 Ocak 2026 03:55:42

CSIS’in verileri, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşın askeri bir “operasyon” değil, klasik anlamıyla emperyalist bir yıpratma savaşı olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Yaklaşık 1,2 milyon askeri kayıp, bunun 325 bininin ölümle sonuçlanması, buna karşılık yüzde 1,5’i bile bulmayan toprak kazanımları… Bu tablo, Lenin’in emperyalizm tarifinde altını çizdiği temel gerçeği doğrular. Tekelci kapitalizm, krizlerini savaş yoluyla çözmeye çalışır, ancak bu savaşlar üretici güçleri değil, insanı ve toplumu tahrip eder.

Putin rejimi, bu savaşı bir “ulusal güvenlik” meselesi olarak sunarken gerçekte yaptığı şey, Rusya’da sermaye birikim rejiminin tıkanmasını militarizmle aşma girişimidir. Düşen sanayi üretimi, kronik emek gücü açığı, sermaye kaçışı ve teknolojik bağımlılık, hepsi savaş ekonomisiyle maskelenmektedir. Faşizan devlet aygıtı, Gramsci’nin ifadesiyle, rızanın çözüldüğü noktada zor aygıtını çıplak biçimde devreye sokmaktadır.



Bu noktada savaş, bir dış politika tercihi olmaktan çıkar, rejimin içsel bir yeniden üretim mekanizması haline gelir. Muhalefetin bastırılması, sendikal hakların fiilen askıya alınması, savaş karşıtlığının “ihanet” olarak kriminalize edilmesi, bunların tamamı, burjuva devletin sınıfsal karakterinin olağan sonuçlarıdır.

Bu Savaş Türkiye’yi Neden Doğrudan İlgilendiriyor?

Marksist bir perspektiften bakıldığında Türkiye’nin bu savaşa “uzak” olduğu iddiası ideolojik bir yanılsamadır. Türkiye, yarı-çevre kapitalist bir ülke olarak, emperyalist bloklar arası gerilimlerin tam fay hattında konumlanmıştır. Karadeniz, Kafkasya ve Orta Doğu hattı, sermaye, enerji ve askeri lojistik açısından stratejik bir geçiş kuşağıdır. Ukrayna savaşı bu kuşağı fiilen bir ön cephe hinterlandına dönüştürmüştür.

Türkiye egemen sınıfları açısından mesele, barış ya da halkların güvenliği değildir. Mesele, enerji arzı, savunma sanayii ihaleleri, NATO içindeki pazarlık gücü ve iç politikada milliyetçi mobilizasyonun sürdürülmesidir. Bu nedenle iktidar bloğu, savaşı açıkça desteklemese bile, onu sürekli bir “jeopolitik tehdit” söylemiyle iç siyasetin malzemesi haline getirir.

Artan savunma harcamaları, toplumsal refahın daha da budanması, emeğin disipline edilmesi ve grevlerin “milli güvenlik” gerekçesiyle bastırılması, savaşın Türkiye’deki dolaylı ama son derece somut sonuçlarıdır. Bu, klasik bir savaşın içselleştirilmesi sürecidir.

Faşizm İhraç Edilir mi? Evet, Edilir.

Antifaşist mücadele açısından en kritik nokta şudur. Faşizm yalnızca ulusal bir rejim biçimi değildir, emperyalist kriz dönemlerinde sınır aşan bir yönetim tekniğidir. Rusya’da normalleştirilen savaş hukuku, lider kültü, muhalefetin tasfiyesi ve militarist toplumsal seferberlik, başka ülkelerde de “olağan” hale getirilmeye çalışılır.

Türkiye’de zaten uzun süredir var olan otoriterleşme eğilimleri, bu küresel atmosferden bağımsız değildir. “Beka”, “kuşatma”, “dış güçler” söylemi, sınıf mücadelesini bastırmanın ve emekçi sınıfları milliyetçilikle hizaya sokmanın ideolojik aracıdır. Bu bağlamda Ukrayna savaşı, Türkiye’deki iktidar bloğu için kullanışlı bir korku ve disiplin kaynağıdır.

Bu savaşta kaybedenler açıktır. Rusya ve Ukrayna’nın emekçi sınıfları, gençleri, işçileri, köylüleri… Kazananlar ise silah tekelleri, enerji kartelleri ve otoriter rejimlerin iktidar klikleridir. Dolayısıyla savaş karşıtlığı, soyut bir “barış” talebi değil, doğrudan kapitalist üretim ilişkilerine ve faşizan devlet biçimlerine karşı bir sınıf mücadelesi başlığıdır.

Türkiye açısından gerçek görev, bu savaşı diplomatik manevralarla “dengelemek” değil, emperyalist savaşlara, militarizme ve otoriter kapitalizme karşı açık bir sınıfsal tutum almaktır. Aksi halde bu yıpratma savaşı, yalnızca Ukrayna topraklarında değil, Türkiye’de de emeğin, özgürlüklerin ve toplumsal geleceğin yıpratılmasıyla sonuçlanacaktır.

Çünkü Marksizmin bize defalarca hatırlattığı gibi, savaşlar tesadüf değildir, kapitalizmin kriz anlarında aldığı en çıplak biçimdir.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Nipah virüsü nedir, neden endişe yaratıyor?
Afganistan'da kölelik yasal oldu… 119 maddelik yeni anayasa
Davos’ta konuşan Larry Fink’ten itiraf: “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi”
Küresel Yardım Çöküşüyle Birlikte AB, Belirleyici Bir Sınavla Karşı Karşıya
QENDIL’in Çöküşü, Gölge Filonun Battaniyesi Altında Bir Felaket, Komplo ve Jeopolitik Oyun
Yıpratma Savaşı, Otoriter Kapitalizm ve Türkiye’de Egemen Blokun Sessizliği
Kolombiya’dan Ukrayna’ya Uzanan Sinif Savaşi Ve Türkiye’nin Ulusal Gerçeği
Trump'a öfke büyüyor : ABD'de yine bir sivil öldürüldü
Suriye'den Irak'a nakil: 9 bin IŞİD'liye ne olacak?
Avrupa'nın Stratejik Sessizliği ve Grönland Şoku

Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda

Amerikada Saklı Karanlık Bir Ailenin Nazi Casusluk Gizemi
Bir Gençlik Çağrısı: Yosef’in Son Akşamı
ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi
İnsanın İçindeki Hakikat, Maskelerin Dünyasında Kaybolmayan İman
Türkiye’nin Yeraltı Haritası, Uluslararası Mafya Ağlarının Kavşağına Dönüşen Bir Ülkenin Hikayesi
Hasan Tahsin
SERVET
ŞAKİ...
İCMAL
PALAVRA

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 