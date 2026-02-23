A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 23 Şubat 2026 02:17:31

Birleşmiş Milletler, yurtdışı seyahatlerine ilişkin yıllık araştırmasını yayımladı. Yeni araştırmaya göre Afrika, 2025'te turist sayısında en büyük artış görülen bölge oldu. Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki kısa vadeli turizm trendlerini izleyen yıllık Dünya Turizm Barometresi'ni yayımladı. Enflasyon ve jeopolitik zorluklara rağmen seyahat iştahının hâlâ devam ettiğini gösteren araştırma, dünya genelinde uluslararası turist sayısında yüzde 4'lük artış olduğunu ortaya koydu.



BM, yaklaşık 1,52 milyar turist kaydetti; bu, 2024'e göre yaklaşık 60 milyon daha fazla. Geçen yıl aynı zamanda pandemi sonrası dönemde turizm için yeni bir rekor oldu. Afrika geçen yıl 81 milyon turist ağırladı; bu, Avrupa ve Amerika kıtalarına göre önemli ölçüde daha az olsa da yüzde 8'le en büyük artış.

Özellikle Kuzey Afrika'da güçlü sonuçlar elde edildi (+ yüzde 11). Örneğin Afrika'nın en büyük turist güzergahı Fas, yüzde 14 daha fazla uluslararası turist ağırlayarak yaklaşık 20 milyon ziyaretçiye ulaştı. Güney Afrika (+ yüzde 19), Etiyopya (+ yüzde 15), Seyşeller (+ yüzde 13), Tunus ve Sierra Leone (ikisi de + yüzde 10) de 2025'te en iyi performans gösteren ülkeler arasındaydı.

Ancak Avrupa, 793 milyon girişle en yüksek toplam turist sayısına ulaştı. Bu, 2024'e göre yüzde 4, 2019'a göreyse yüzde 6'lık bir artış. İzlanda, Avrupa'daki tüm güzergahlar arasında en yüksek artışı göstererek bir önceki yıla göre yüzde 29 daha fazla ziyaretçi çekti.

Öte yandan Asya ve Pasifik, yüzde 6'lık farkla ikinci en büyük turist giriş artışını kaydetti. Bhutan, Sri Lanka ve Maldivler'de de turist sayısında artış görüldü.

Toplam turist giriş sayısı 331 milyona ulaşarak Avrupa'dan sonra ikinci en büyük rakam oldu. Ortadoğu, 2025'te yüzde 3'lük bir büyüme kaydetti. Mısır, turist girişlerinde en yüksek artışı gösterirken, onu Ürdün, Bahreyn ve Katar izledi.



218 milyon turistle  Amerika kıtası, gelen turist sayısında sadece yüzde 1 artış gösterdi. Ancak Brezilya, yüzde 37'lik muazzam bir artış yaşadı. Ardından Curaçao, Guatemala, Honduras, El Salvador ve Aruba geldi.

Genel olarak, hiçbir bölgede sayılarda azalma veya durgunluk görülmedi ve tüm dünyanın yıl boyunca turizm ihracat gelirlerinden tahmini 2,2 trilyon dolar kazandığı düşünülüyor. BM, bu yıl uluslararası turizmin 2025'e kıyasla yüzde 3 ila 4 daha büyüyeceğini tahmin ediyor.

BM Dünya Turizm Barometresi 2025
  • Dünya: 1,52 milyar uluslararası turist girişi; yüzde 4 büyüme
  • Avrupa: 793,5 milyon uluslararası turist girişi; yüzde 4 büyüme
  • Asya ve Pasifik: 331 milyon uluslararası turist girişi, yüzde 6 büyüme
  • Amerika: 218 milyon uluslararası turist girişi, yüzde 1 büyüme
  • Afrika: 81 milyon uluslararası turist girişi, yüzde 8 büyüme
  • Ortadoğu: 99,8 milyon uluslararası turist girişi, yüzde 3 büyüme





Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Aile hekimleri sokağa çıkıyor.
Migros Direnişi ve Kar Düzeninin Açığa Çıkan Gerçeği
Çocuklar Nasıl Suikastçı Olur?
Aynı Karanlık, Farklı İsimler Epstein’dan Savile’a Kapitalizmin İstismar Düzeni
500 Milyon Dolar Geldi… Peki Kime Geldi, Kime Gitmedi?
Venezuela, Washington ve Dalkavukluk Politikası
Avustralya'da "İsrail Cumhurbaşkanı tutuklansın" tartışması...
Yıpratma Savaşı, Otoriter Kapitalizm ve Türkiye’de Egemen Blokun Sessizliği
Kolombiya’dan Ukrayna’ya Uzanan Sinif Savaşi Ve Türkiye’nin Ulusal Gerçeği
Trump'a öfke büyüyor : ABD'de yine bir sivil öldürüldü

Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Mali Devletin Çatlağı 11 İlde 93 Vergi Müfettişi Operasyonu Üzerinden Yapısal Bir Hesaplaşma
Devletin Sınıfsal Ele Geçirilişi ve Kadrolaşma Rejiminin Teşhiri
Açlık Oyunları Düzeni ve Türkiye
Amerikada Saklı Karanlık Bir Ailenin Nazi Casusluk Gizemi
Bir Gençlik Çağrısı: Yosef’in Son Akşamı
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri
Hangi Çağda
Hasan Tahsin
SERVET

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 