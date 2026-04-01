Yazan: Metin Atamer | 01 Nisan 2026 03:57:10

İnsanlar bir yuva kurmayı düşler. Bu yuvayı oluşturacak önemli bir unsur da aileyi meydana getirecek üçüncü bir bireyin meydana gelmesidir. Yani çocuğun oluşması. Bu dünyaya yeni gelen bireye, kimi yerde anlamlı isimler koyarlar. Özgür, Devrim gibi bazı isimler vardır, toplumsal yaşamın bir dönemini simgeler. Özgür, bence çok zarif ve anlamlı bir isim.









Bu kelimeyi bugüne kadar böyle özlememiştim. Özgürlük. “Bu kelimenin anlamını bilmeyen var mı?” diye haykırsam ortaya, “Ben biliyorum ama son 25 senedir anlamını yitirdi bu kelime” diyen yurdum insanu çıkabilir. Hani bu kelimenin anlamını Beştepeye sorsam, dağlar boyunca ağaçlar haykırır, kuşlar, hayvanlar, velhasıl bütün yaşayan canlılar feryat ederler amma, anlamını izah edebilecek insanların ağzını bıçak bile açmayabilir. Ne söylemelerini bekliyorsunuz, bu insanlardan özgürlük anlamında? Özgür olmak sadece nefes almak değil, her konuda kendi görüş açını kimseden çekinmeden söylemektir özgürlük.Çocukluğumuzda bize doğru bildiğinizi mutlaka dile getirin diye öğütledi öğretmenlerimiz. Ben yalan söylemeyi hiç sevmem. Hani çok büyük bir ceza ile karşılaşacağımı bilsem de, bildiğim doğruyu söylemekten çekinmem. Yatılı okulumuzda bize doğru düşüncelerimizi ifade etmemiz her zaman öğütlenmişti. Sadece hayat memat meselelerinde pembe yalana cevaz vardı. Doğruyu ve yalnız doğruyu söyleyeceğimizi ifade ederdik her zaman.Bugünlerde haber bültenlerini, bilhassa devlete bağlı kanallardaki haberleri hiç izlememekteyim. Nedenini soracaksınız. Söyleyeyim. Yalan haber dinlemek için yaşım çoktan geçti. Gerçekleri araştırıp öğrenebiliyorum. “Türkiye büyüme hızı %3,6 – %4” olarak ilan edilmekte. Okkalı bir yalan. Bir yetkili televizyon ekranlarında ağzından kaçırdı: “% eksi 12 büyüyoruz.” İşte bu doğruyu sadece bir defa ağızlarından kaçırdılar.Ben artık yanlı ekranların haber bültenlerini de izlemiyorum. Maliye Bakanı ekrana çıkınca kanal değiştiriyorum, TÜİK başkanı konuşurken kanal değiştiriyorum, hatta bütün hükümet yetkililerinin konuşmalarında başka kanallara geçip ya bir aracın yeniden yapılmasını ya da hayvanların beslenme alışkanlıklarını izlemekteyim. Bana söylenen yalan sözleri dinlemekten ziyade, yaşamın gerçeklerini izlemenin daha doğru olduğuna inanmak gerekir diye düşünmekteyim.Kapanan fabrikalar, duran tarımsal gelişim, durma noktasına gelen hayvancılık, insanların gülmeyen yüzleri, aptalca planlanan yaz saati yaşam programı.Ülkemde 121 bin 084 MW kurulu gücümüz bulunmakta. Kullanılan ortalama enerjinin kurulu toplam gücün %60 civarında olduğunu söylemekteler. Yenilenebilir enerji konusunda mevcut toplam kurulu gücün içinde ciddi bir değer taşıdığını söylemekteler. 2025 verilerine göre sadece güneş enerji santrallerinin toplam değerinin 24.371 MW’a ulaştığını söylemekteler. Rüzgâr santrallerinde kurulu gücün ise 14.152 MW toplam kurulu güce eriştiğini söylemekteler. Jeotermal santraller 1.751 MW, biyokütle olarak kurulu gücümüz 2.122 MW bulunmakta.Bu verileri topladığınızda, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan bültenlerdeki değerleri dikkate alarak, ülkemizde bir enerji fazlası olduğu gün gibi aşikâr. Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan tekstil sektörünün fabrikalarını söküp Mısır’a taşıdığını bilmekteyiz. Şeker fabrikalarının satılıp sonradan kapandığını bilmekteyiz. Birçok ağır sanayinin üretim yapmayı yavaşlatıp işçilerin iş akitlerini sonlandırdığını bilmekteyiz. İşsizlik oranındaki ciddi artışı ülkemi yönetenlerin görmezden gelmelerini anlamakta güçlük çekmekteyim.Bugün Enerji Bakanlığı’ndaydım. Girişe dev bir maketle Akkuyu Nükleer Santrali’nin maketini koymuşlar. Dikkatle izledim. Bir nükleer santralin ne yakıt alacağı özel bir liman düzenine, ne de atık maddenin boşaltılacağı bir limana ihtiyacı olmadığını bilmekteyiz. Ancak yapılan makette en az iki askerî deniz filosunun sığacağı bir liman yapılacağını göstermekte. Bu maketten anladığım diğer konu ise her biri 1200 MW enerji üretecek dört reaktörün kurulmasının, enerji üretiminden ziyade, başka hesapların olduğunu göstermesi. Toplam kurulu güç 4800 MW olan bir santral için vatanın güzide bir köşesini kuzey komşumuza peşkeş çekmenin bize ne faydası olacağını hâlâ düşünmekteyim.Bilmem kaç sene sonra ülkemin başına dert olacak bir nükleer enerji santrali ile, bir yerlere tutunmak adına vatan toprağının pazarlanmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Benim zaten enerji fazlam var, bu nükleer enerji santralinin enerjisini nerede kullanacağım? Bir bilen var mı? diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.