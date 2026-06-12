Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Haziran 2026 11:42:16













Mayıs ayı sonlarında Bakü, 13. Dünya Şehir Forumu'na ev sahipliği yaparak, günümüz şehirlerinin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan bazılarını incelemek üzere politika yapıcıları, araştırmacıları, şehir planlamacılarını ve kalkınma uzmanlarını bir araya getirdi. Döngüsel ve yeşil ekonomiye geçiş ve bunun sürdürülebilir kentsel kalkınmayla ilişkisi üzerine yapılan önemli bir tartışmaya katılma ayrıcalığına sahip oldum.Zamanlama bundan daha uygun olamazdı. Şehirler artık iklim değişikliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitsizlik hakkındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Dünyanın enerjisinin büyük çoğunluğunu tüketiyorlar, muazzam miktarda atık üretiyorlar ve aynı anda hem fırsat motorları hem de kırılganlık odak noktaları olarak hizmet ediyorlar. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın geleceği, büyük ölçüde kentsel alanlarda olup bitenlerle şekillenecektir.Bu tartışma, kapsayıcı ekonomik büyüme üzerine yaptığım doktora araştırmamla da güçlü bir şekilde örtüştü. Bu araştırmanın temel bileşenlerinden biri, Azerbaycan'ın gelişen yeşil ekonomi stratejisi merceğinden sürdürülebilir kalkınmaya geçişi inceliyor. "Sürdürülebilir Kalkınmaya Geçiş: Azerbaycan'da Yeşil Ekonominin Rolü" başlıklı çalışmam, ülkenin yeşil geçişinin yalnızca çevresel bir hedef olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Aksine, bu geçiş, geniş ekonomik sonuçları olan stratejik bir kalkınma tercihi olup, çeşitlendirme, dayanıklılık, daha yüksek verimlilik ve daha kapsayıcı uzun vadeli büyüme biçimlerine giden bir yol sunmaktadır.Azerbaycan için bu geçişin önemi özellikle belirgindir. Ülke on yıllardır önemli petrol ve doğalgaz gelirlerinden faydalanmaktadır. Bu kaynaklar altyapı projelerini finanse etmiş, devlet kurumlarını güçlendirmiş ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmuştur. Ancak hidrokarbon sektörünün başarısı, çeşitlendirmenin önemini de vurgulamıştır.Tek bir ekonomik güç kaynağına bağımlılığı azaltmak stratejik bir ulusal hedef haline gelmiştir. Bu durum, ülkenin uzun vadeli kalkınma çerçevesi olan Azerbaycan 2030: Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Ulusal Öncelikler'de de yansıtılmaktadır. Beş önceliğinden biri de temiz bir çevre ve yeşil büyüme ile karakterize edilen bir ülke olma hedefidir. Yeşil büyüme artık ikincil bir konu olarak ele alınmamakta, Azerbaycan'ın daha geniş kalkınma modelinin ayrılmaz bir bileşeni haline gelmiştir.Azerbaycan'ın yaklaşımı, Paris iklim gündemi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, özellikle de sorumlu tüketim ve üretimle ilgili 12. Amaç da dahil olmak üzere daha geniş uluslararası sürdürülebilirlik çerçeveleriyle de uyumludur. Tüketim ve atık üretiminin büyük ölçekte gerçekleştiği şehirler için bu amaç özel bir önem taşımaktadır.İşte bu noktada döngüsel ekonomi kavramı hayati önem kazanıyor. Çoğu zaman bu terim, geri dönüşüm tartışmalarına indirgeniyor. Gerçekte, döngüsel ekonomi, toplumların kaynakları üretme, tüketme ve yönetme biçiminde daha geniş bir dönüşümü temsil eder. Malzemelerin daha uzun süre kullanımda kalmasını, atıkları azaltmayı ve mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca değerini korumayı amaçlar. Kentsel gelişime uygulandığında, bu daha etkili atık yönetim sistemleri, enerji verimli binalar, dayanıklı altyapı, daha akıllı ulaşım ağları ve yerel üretim ile tüketim arasında daha güçlü bağlantılar anlamına gelir.Azerbaycan'da bu geçişi destekleyen çeşitli politika yönelimleri bulunmaktadır. Önemli alanlardan biri, özellikle sanayi sektörleri ve atık yönetim sistemlerinde eski teknolojilerin modernizasyonunu içermektedir. Bu sistemlerin iyileştirilmesi hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayabilir. Bir diğer önemli girişim ise yatırımı çekebilecek, yeniliği teşvik edebilecek ve daha çevreci üretim biçimlerini destekleyebilecek sanayi parkları ve teknoloji bölgelerinin kurulmasını kapsamaktadır.Bu girişimler önemlidir çünkü yeşil ekonomi yalnızca çevre korumasıyla ilgili değildir. Aynı zamanda gelecekteki refahı destekleyecek ekonomik altyapının inşasıyla da ilgilidir. Bugün daha temiz teknolojilere ve daha verimli sistemlere yapılan yatırımlar, önümüzdeki on yıllar boyunca rekabet gücünü şekillendirebilir.Küçük işletmelerin ve yenilikçilerin rolü göz ardı edilmemelidir. Birçok ülkede, başarılı yeşil dönüşümler yalnızca hükümet girişimleriyle değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji, sürdürülebilir inşaat, geri dönüşüm teknolojileri, akıllı lojistik ve çevre izleme alanlarında pratik çözümler geliştiren girişimciler, start-uplar ve yerel yenilikçiler tarafından da yönlendirilmektedir.Politika yapıcılar döngüsel bir ekonomi inşa etme konusunda ciddiyse, yeni fikirlerin gelişmesine olanak tanıyan inovasyon ekosistemlerini destekleme konusunda da ciddi olmalıdırlar. Girişimciliği teşvik etmek, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek ve deneme fırsatları yaratmak, başarılı bir geçişin kritik bileşenleri olmaya devam etmektedir.Azerbaycan için özellikle önemli olan bir diğer boyut ise kurtarılmış bölgelerin kalkınmasıdır. Bu alanlar, kentsel kalkınmayı sıfırdan yeniden düşünmek için nadir bir fırsat sunmaktadır. Yüksek emisyonlar ve yoğun kaynak tüketimiyle karakterize edilen eski modelleri kopyalamak yerine, kalkınma enerji verimliliği, entegre ulaşım, düşük karbonlu inşaat ve çevreye duyarlı kentsel planlama ilkeleriyle yönlendirilebilir. Bu anlamda, kurtarılmış bölgeler sadece bir yeniden yapılanma sorunu değil, aynı zamanda sürdürülebilir kentsel kalkınma için potansiyel bir vitrin niteliğindedir.Araştırmam, başarılı bir yeşil ekonominin dört birbirine bağlı sermaye biçimine bağlı olduğunu savunmaktadır: altyapı biçimindeki fiziksel sermaye; beceri ve eğitim yoluyla insan sermayesi; hükümet, işletmeler, akademi ve topluluklar arasındaki ortaklıklar yoluyla sosyal sermaye; ve çevresel kaynakların korunması yoluyla doğal sermaye. Bu sermaye biçimleri birlikte, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda, birden fazla sektörde koordineli yatırım gerektiren bir kalkınma sorunudur.Bu bakış açısı, yeşil dönüşümün neden kentsel adalet meselesi olarak görülmesi gerektiğini açıklamaya da yardımcı olur. Sürdürülebilir bir şehir sadece daha temiz bir şehir değildir; aynı zamanda daha adil bir şehirdir. Çevresel iyileştirmeler, diğer topluluklar kirlilik, yetersiz konut, zayıf altyapı veya temel hizmetlere sınırlı erişimle karşı karşıya kalırken, varlıklı bölgelerde yoğunlaşmamalıdır. Gerçek sürdürülebilirlik, kalkınmanın faydalarının toplum genelinde paylaşılmasını ve savunmasız nüfusların geride bırakılmamasını gerektirir.Elbette, geçiş süreci zorluklardan yoksun değil. Petrol ve doğalgaz gelirlerine olan sürekli bağımlılık, kısa vadede çeşitlendirmeyi siyasi ve ekonomik olarak zorlaştırabilir. Kurumsal kapasite, özellikle çevresel düzenlemeleri uygulama ve politika uygulamasını koordine etme yeteneği açısından önemini koruyor. Kamuoyu farkındalığı da aynı derecede kritik çünkü döngüsel ekonomi reformları, politika değişikliğinin yanı sıra davranış değişikliğini de gerektiriyor.Ancak bu zorluklar yalnızca engeller olarak görülmemelidir. Aynı zamanda fırsatların nerede olduğunu da ortaya koymaktadırlar. Azerbaycan, yenilenebilir enerji, yeşil inşaat, sürdürülebilir tarım, atık değerlendirme ve çevre dostu kentsel altyapı alanlarında önemli bir potansiyele sahiptir. Ülke ayrıca, sürdürülebilir büyüme girişimlerini desteklemek isteyen kalkınma ortakları, çok taraflı kurumlar ve özel yatırımcılarla uluslararası işbirliğini genişletmek için de iyi bir konumdadır.Yeşil dönüşümün başlangıç maliyetleri önemli olsa da, uzun vadeli faydaları da aynı derecede önemlidir. Daha yüksek dayanıklılık, gelişmiş rekabet gücü, iyileştirilmiş çevre kalitesi ve daha güçlü sosyal istikrar, bu yatırımların potansiyel getirilerini temsil etmektedir.Benzer geçiş süreçlerinden geçen birçok ülke gibi Azerbaycan da gelecekteki kalkınmasının yönü konusunda önemli seçimlerle karşı karşıya. Yeşil ekonomiye geçiş, izole bir çevre projesi olarak değil, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik stratejik bir yol olarak anlaşılmalıdır. Şehirler bu yolculuğun merkezinde yer almaktadır.Kent gelişiminin gerçekten döngüsel, dirençli ve kapsayıcı hale gelmesi için, politika yapıcıların kısa vadeli büyüme ölçütlerinin ötesine bakıp uzun vadeli dönüşüme odaklanmaları gerekir. Bu, verimli sistemlere yatırım yapmayı, yeniliği desteklemeyi, insan sermayesini güçlendirmeyi ve sürdürülebilirliği günlük kent yaşamına entegre etmeyi gerektirir. Sonuç olarak, yeşil ekonomi doğayı korumaktan çok daha fazlasını ifade eder. Daha güçlü bir ekonomi, daha dirençli bir toplum ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir kent geleceği inşa etmekle ilgilidir.Kaynak : intpolicydigest.org | Nick Nwolisa