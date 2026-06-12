Lübnan, Netanyahu'nun kaçış yolu değil.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Haziran 2026 11:42:59









Bu durum, uluslararası hukukun bir anlam ifade ettiğine hala inanan herkesi rahatsız etmelidir. İsrail'in Lübnan topraklarını kendi stratejik kaygıları için bir basınç vanası olarak kullanma konusunda ahlaki veya yasal bir hakkı yoktur. BM Şartı'nın bir devletin toprak bütünlüğüne karşı güç tehdidi veya kullanımını yasaklaması , süslü bir cümle değildir. Bu, diplomasi ile sürekli savaş arasındaki ince çizgilerden biridir. İsrail Lübnan'ı tekrar tekrar bombaladığında, sadece Hizbullah'a veya Tahran'a "mesaj göndermekle" kalmıyor. Bütün bir ülkeye, İsrail'in tırmanmayı yararlı bulduğu her an egemenliğinin askıya alınabileceğini söylüyor.

Jenny Williams





Jenny Williams, dış politika, insan hakları ve çatışma konularına odaklanan bağımsız bir Amerikalı gazeteci ve yazardır. Karmaşık güvenlik tartışmalarına açıklık getirmeyi ve yurtdışı müdahalelerin iç politikadaki sonuçlarını ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.









İsrail bölgesel diyaloğu değiştirmek istediğinde Lübnan'a uygulanan muamelede tanıdık bir acımasızlık var. Bir köy mesaj haline geliyor. Bir banliyö sinyal haline geliyor. Bir sınır kasabası başkasının müzakeresinde bir kaldıraç haline geliyor. Dün geceki tırmanış izole bir askeri olay değildi; neredeyse gözden kaçırmanın imkansız olduğu bir kalıbın parçasıydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki diplomasi nefes almaya başladığında, Benjamin Netanyahu Lübnan'a uzanıyor.Bu rakamlar dünyayı utandırmalı. Lübnan Başbakanı, İsrail'in 17 Nisan ile 7 Haziran arasında ülkeyi yaklaşık 3.500 kez bombaladığını, bunun yanı sıra güneyde kontrollü yıkım ve yerle bir operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi . Bir milyondan fazla insan yerinden edildi . Köyler yerle bir edildi. Ekonomik çöküşü, siyasi felci ve yıllarca süren bölgesel çatışmaları atlatmış aileler, başka bir ülkenin askeri takvimine göre yaşamaya zorlandı. Hiçbir ciddi ahlaki söz bu durumu kabul edilebilir kılamaz.Lübnan Aracılığıyla Diplomasiyi Sabote EtmekNetanyahu'nun hesabı hiç de gizli değil. İran-ABD ilişkisi ateşkes veya daha geniş bir anlayışa doğru ilerlese bile, Lübnan'ın açık bir cephe olarak kalmasını istiyor. Lübnan ona, gerçek hedefin diplomasi olduğunu hemen kabul etmeden genişletebileceği bir savaş alanı sunuyor. Lübnan'a saldır, karşılık vermeye zorla, karşılıktan suçla, sonra da İran'a güvenilemeyeceğini savun. Bu manevra eski, ancak amacı güncel: Tahran'la herhangi bir Amerikan açılımını saf, zamansız veya tehlikeli göstermek.İşte bu yüzden İran, Lübnan'ın ikincil bir mesele olmadığı konusunda ısrar etti . Tahran, Washington ile yapılacak herhangi bir barış anlaşması için Lübnan'da ateşkesi şart koştu ve bu pozisyonu anlamak zor değil. İsrail bir cepheyi ateşe verirken diğerini yakmaya devam eden bir ateşkes barış değil, sıralamadır. Bu, Washington'ın İran'la ilerleme kaydettiğini iddia etmesine olanak tanırken, İsrail Lübnan topraklarındaki gerçekleri yeniden şekillendirmeye devam eder. Eğer Lübnan anlaşmanın dışında bırakılabilirse, anlaşmanın kendisi bir tuzak haline gelir. İran, Lübnan'ı gözden çıkarılabilir bir şey olarak görmedi. İşte bu, Netanyahu'nun stratejisini göründüğünden daha zayıf kılan şeydir.Son gelişmeler bu stratejinin sınırlarını gösterdi . İsrail'in saldırıları ateşkesi kırılma noktasına getirdikten sonra İran, Washington'ı krizin kötüleşmesine izin vermekle suçladı ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerinin diplomasiyi tehlikeye attığı konusunda uyardı. Ardından İran, İsrail'e askeri olarak karşılık verdi ve Lübnan'a yönelik daha fazla saldırının daha sert sonuçlar doğuracağının sinyalini verdi. Mesaj açık ve netti: Lübnan unutulmuş bir dosya değil ve İsrail, ABD-İran diplomasisinin şartlarını belirlemek için Lübnan'ı bombalayamaz.Washington'ın Çifte StandardıAmerikalı bir yazar için bu karşıtlığı görmezden gelmek zor. Washington sürekli olarak müttefiklerden, sadakatten ve kurallardan bahsediyor. Oysa Amerikan sicili, kullanılan, ifşa edilen ve ardından faturayı ödemeye bırakılan ortaklarla dolu. Irak, daha sonra çöken kitle imha silahları iddialarının gölgesinde 2003 yılında işgal edildi . Afganistan'a dayanıklılık sözü verildi, ardından Amerikan çekilmesi binlerce yerel ortağı ve vize başvurusunda bulunanı ortada bıraktı . Ukrayna yıllarca Batı kararlılığının diline itildi, ancak dünya Donald Trump'ın Volodymyr Zelenskyy'i Oval Ofis'te kamuoyu önünde küçük düşürmesine tanık oldu. Avrupa da, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını krizden etkilenen ülkelerin daha fazla Amerikan petrolü satın alması için bir fırsat olarak sunmasıyla Amerikan sadakatinin daha soğuk bir versiyonunu duydu .Bu bir ittifak değil. Bu, ilke kılıfına bürünmüş bir işlem.İran'ın Lübnan'a yaklaşımı farklı bir siyasi mantığı ortaya koyuyor. Washington'ın hoşuna gitmeyebilir, ancak tutarlı: Maliyet artıyor diye bir müttefik terk edilmez. Lübnan, çektiği acılar görüşmeleri zorlaştırdığı için yalnız bırakılmaz. İsrail bombaları altında yaşayan insanlar, daha temiz bir diplomatik başlığın talihsiz bir dipnotu olarak görülmez. Amerikan vaatlerinin genellikle ince ayrıntılarla birlikte geldiği bir bölgede, bu tutarlılık önemlidir.Lübnan Neden Ateşkesin İçinde Olmalı?Bu, bölgenin daha fazla savaşa ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Bu, bölgenin daha az çifte standartlara ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Lübnan'ı desteklemek, tırmanmayı kutlamak anlamına gelmez. Tırmanmanın kaynağını dürüstçe adlandırmak anlamına gelir. İsrail, Lübnan topraklarına saldırmaya, operasyonlarını genişletmeye ve sivilleri yerinden etmeye devam edip, çatışma kontrol altına alınmayı reddettiğinde sürpriz olduğunu iddia edemez. Ateşkes gerçekse, Lübnan'ı da içermelidir. Diplomasi ciddiyse, İsrail'e savaşı sürdürmek için bir yan kapı sağlamamalıdır.Amerikan tartışmaları bunu nadiren kabul eder. Washington'da Lübnanlıların hayatları genellikle ancak başkalarının stratejisinde bir değişken haline geldiklerinde tartışılır. Beyrut'taki grevler İran görüşmelerini etkileyecek mi? Hizbullah'ın tepkisi petrol fiyatlarını etkileyecek mi? Netanyahu'nun koalisyonu ayakta kalacak mı? Politika çevrelerine hakim olan sorular bunlar. Daha insani olan soru ise neredeyse hiçbir zaman yeterince güçlü bir şekilde sorulmaz: Lübnan, İsrail ve Amerika'nın her hesaplamasının maliyetini hangi hakla üstlenmek zorunda bırakılıyor?Bu soru önemli çünkü Netanyahu'nun stratejisi, dünyanın bu soruyu sormaktan bıkmasına bağlı. Lübnan'ın çektiği acıların arka plan gürültüsü haline gelmesi gerekiyor. Her İsrail saldırısının, gerilimi azaltmayı sabote etmeye yönelik daha büyük bir girişimin parçası olarak değil, taktiksel bir olay olarak ele alınması gerekiyor. Washington'un, Lübnan dosyasının İran'dan, Gazze'den, Hürmüz'den ve Ortadoğu'daki Amerikan düzeninin daha geniş çaplı başarısızlığından ayrı tutulabileceği yanılsamasını sürdürmesi gerekiyor.Ancak Lübnan gerçeği ortaya çıkarmaya devam ediyor. İsrail bir cepheyi sürekli ateş altında tuttuğu sürece istikrarlı bir ateşkes mümkün değil. Washington, kendisini rayından çıkarmaya en kararlı müttefikini dizginleyemediği sürece, İran ile ABD diplomasisinin de inandırıcı bir yanı yok. Lübnan egemenliği binlerce kez ihlal edilip hala güvenlik gerekliliği olarak nitelendirilebiliyorsa, uluslararası hukuk diye bir şey kalmaz.Şimdi işin özü basit. Washington gerçek bir ateşkes istiyorsa, İsrail'e Lübnan'ı istisna tutma izni vermeyi bırakmalı. İran'la diplomasi istiyorsa, Lübnan'ın görüşmelerin dışında değil, içinde yer alması gerektiğini kabul etmeli. Ve müttefiklerden bahsetmek istiyorsa, sadakatin Washington'daki konuşmalarla ölçülmediğini öğrenmeli. Sadakat, baskı arttığında, bombalar düştüğünde ve kararlı durmanın bedeli gerçek olduğunda ölçülür.Lübnan, başkalarının savaşları için yeterince bedel ödedi. Netanyahu'nun bunu diplomasiye kaçış yolu olarak kullanma girişimi başarısız olmalı. Bunun nedeni, gerilimin tırmanmasının arzu edilir olması değil, tam tersine: müzakereler elverişsiz hale geldiğinde bir devletin komşusunu yakmasına izin vererek barış inşa edilemez.