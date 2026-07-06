Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Temmuz 2026 21:00:26

Trump'ın gündemi somut hedefler belirlese de, uygulaması sürekli olarak stratejik davranışla ilişkilendirilen yapıya meydan okuyor. Planlama yerini kargaşaya bırakıyor, kurumsal yollar sembolik jestlerle değiştiriliyor ve performans stratejiyi tamamlamıyor; onun yerini alıyor. Tutarlı bir yol haritasından yoksun bırakıldığında, niyet gösteriye dönüşüyor.









Aspasia Fatsiadou

Yolsuzlukla mücadele stratejileri, yolsuzluk risk yönetimi ve kamu sektörü yönetişimi konularında uzman bir siyasi analist ve kıdemli uzmandır. Halen bir yöneticilik pozisyonunda bulunmakta olup stratejik planlama ve kurumsal reform alanlarında önemli deneyime sahiptir. Yunanistan Siyaset Bilimi Derneği üyesidir.



Donald Trump genellikle tahmin edilemez, dürtüsel, hatta kaotik biri olarak tasvir edilir. Ancak bu söylemsel cesaretin ardında belirgin bir örüntü yatmaktadır. Donald Trump genellikle tahmin edilemez, dürtüsel, hatta kaotik biri olarak tasvir edilir. Ancak retorik cesaretin ardında belirgin bir örüntü yatmaktadır: gücün sınırlarını yeniden tanımlamayı amaçlayan, kaldıraç, yıkıcılık ve karşılıklı etkileşime dayalı bir dış politika.Bu yaklaşım kurumsal sürekliliği baltalar. Güvene dayalı ittifaklar kurmak yerine, baskı yoluyla ittifaklar dayatır. Tutarlılık değil, içgüdü olarak çerçevelenmiş bir egemenlik arar. Stratejik mimarinin yokluğunda, performans araç haline gelir.Bu mantığın içinde barındırdığı gerilimler daha derin bir zorluğu ortaya koyuyor. Stratejik hedefleri, onları destekleyecek bir mimari olmadan takip etmek ne anlama geliyor? Yapıya direnen bir dış politika yalnızca niyete dayanamaz. Değişkenlik ve parçalanmanın şekillendirdiği bir dünyada, süreçsiz güç büyük riskler taşır.Stratejik Tasarım Olmadan Gerçekçi MantıkTrump'ın kamuoyundaki imajıyla sıkça ilişkilendirilen yıkıcı tarzının ötesinde, dış politikası somut stratejik hedefleri ortaya koymaktadır. Bunlar arasında kritik denizcilik rotalarının kontrolü, Rusya ile yakınlaşma yoluyla ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve ABD ekonomisindeki sistemik dengesizlikleri gidermeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak Çin'in çevrelenmesi yer almaktadır.Bu mantığın açık bir örneği Trump'ın NATO'ya yaklaşımında bulunabilir. Her iki döneminde de, Avrupa müttefiklerini savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmaya çağırırken, ittifakın değerini açıkça sorguladı. Eleştirmenler bu duruşu transatlantik dayanışmaya zararlı olarak görse de, Trump'ın bakış açısından bu, kolektif savunma yükünü kaydırma ve ABD'nin stratejik yükümlülüklerini azaltma yönündeki daha geniş bir çabayı yansıtıyordu.Bu çerçevede, giderek artan sayıda analist, Trump'ın eylemlerini söylemsel yüzeyin ötesinde yorumlamaya çalışarak, hem klasik jeopolitik mantığa hem de çağdaş realist düşünceye dayanan tekrarlayan kalıpları belirlemiştir. Etki alanlarına yeniden vurgu yapılması, çok taraflı taahhütlerden geri çekilme ve ittifakların işlemsel bir şekilde ele alınması, ortak normlar veya kurumsal tutarlılıktan ziyade kaldıraç ve asimetri etrafında yapılandırılmış bir dünya görüşüne işaret etmektedir. Bu yorum, realizmin unsurlarıyla örtüşmekle birlikte, tutarlılıktan ziyade anlık kazancı ve stratejik uyumdan ziyade yıkımı önceliklendiren, belirgin bir şekilde kişiselci ve işlemsel bir bakış açısıyla filtrelenmiştir.Ancak bu teorik yorumlara, daha derin bir yapısal sorunu ortaya koyan analitik bir rahatsızlık hissi de eşlik eder. Gerçek bir strateji sadece sorunları belirlemek ve hedefleri ilan etmekle kalmaz; aynı zamanda bunlara ulaşmanın yollarını tasarlar, alternatifleri değerlendirir, riskleri inceler ve rota düzeltmesine olanak tanır. Trump'ın dış politikasının en önemli sınırlılıklarını ortaya koyduğu nokta tam da burasıdır; çünkü niyetleri yapılandırılmış eyleme dönüştürmekte zorlanmaktadır.Ticaret Politikası ve Taktiksel DoğaçlamaTrump'ın ticaret politikasına yaklaşımı, özellikle de gümrük vergilerini kullanması, belirtilen hedefler ile stratejik uygulama arasındaki kopukluğu vurgulamaktadır. Hazine Bakanı Bessent'in yakın tarihli bir röportajda itiraf ettiği gibi, "Size hiçbir şey garanti edemem. Bana bir [resesyon] olması gerektiğini söyleyen hiçbir şey yok. Bu yüzden, tıpkı Başkan Reagan'ın arz yönlü ekonominin işe yarayacağına inandığı gibi, bunun işe yarayacağına inanıyorum." Bu ifade, politika zorluklarını yeniden tanımlamaya ve yüksek riskli doğaçlamalara girmeye istekli, ancak gerçek stratejinin gerektirdiği yapılandırılmış değerlendirme, sıralama veya acil durum planlaması olmadan çalışan bir zihniyeti yansıtmaktadır. Gümrük vergileri, tutarlı bir sanayi politikasının parçası olarak değil, zorlamanın epizodik araçları olarak tanıtıldı. Amerikan sanayisini canlandırmak ve küresel dengesizlikleri düzeltmek amacıyla tasarlanmış olsalar da, çoğu zaman tam tersi etki yarattılar. ABD'nin ticaret baskısına yanıt olarak Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki son koordinasyon, stratejik öngörü olmadan kullanılan ekonomik araçların jeopolitik olarak nasıl ters tepebileceğini ve nihayetinde ABD çıkarlarını nasıl baltalayabileceğini göstermektedir.Ukrayna Savaşı'nda İşlemci DiplomasiTrump'ın Ukrayna savaşına yaklaşımında da benzer bir durum gözlemlenebilir. Çatışmayı hızla sona erdirme niyeti, karmaşık jeopolitik krizlere yönelik uzlaşmacı çözümler sunma eğilimiyle örtüşmektedir. Vladimir Putin ile doğrudan müzakere edebilme yeteneğine güven duyduğunu ifade etse de, yaklaşımında ABD hedeflerini müttefiklerin hedefleriyle uyumlu hale getirme, Ukrayna'nın özerkliğini ele alma veya olası bir anlaşmanın uzun vadeli stratejik sonuçlarını yönetme konusunda net bir çerçeve bulunmamaktadır. Hızlı çözüm söylemi, iç kamuoyunda yankı bulsa da, şimdiye kadar yapılandırılmış bir diplomatik plan veya şeffaf kırmızı çizgilerle desteklenmemiştir. Uyumsuz hedefler, tarihsel güvensizlik ve karmaşık bölgesel dinamiklerle şekillenen bir çatışmada, tanımlanmış bir sürecin yokluğu, bu tür hedefleri büyük ölçüde özlem dolu ve potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı hale getirmektedir. Ayrıca, güçlü bir konumdan müzakere etmek için gereken güvenilirliği de baltalama riski taşımaktadır.Şok Edici Söylem Bir Yöntem OlarakYapılandırılmış bir dış politika çerçevesinin yokluğunda, Trump'ın söylemi çoğu zaman stratejinin yerini alıyor. Grönland'ı ele geçirmek, NATO'dan çekilme tehdidinde bulunmak veya genel gümrük vergileri uygulamak gibi konularda kullandığı yıkıcı, abartılı veya görünüşte tuhaf ifadeler, kendiliğinden bir doğaçlamadan ziyade, kasıtlı bir performatif yıkım biçimi olarak işlev görüyor. Bu "şok söylemi", zorlayıcı belirsizlik anları yaratıyor, güç dinamiklerini yeniden şekillendiriyor ve uzun vadeli bir eylem planına bağlı kalmadan baskı uyguluyor.Müttefikleri yönlendirmek ve rakipleri sürekli etkileşim veya inandırıcı sinyaller yoluyla caydırmak yerine, bu yaklaşım, kazara bir eksiklikten ziyade kasıtlı bir taktik olarak öngörülemezliğe dayanmaktadır. Trump, politika sürekliliği yerine gösteri yoluyla güç ortaya koyarak hem iç hem de uluslararası kamuoyunu şaşırtmaktadır. Ancak retorik tırmanışa olan bu güven, önemli maliyetler ve sonuçlar doğurmaktadır. Uyumsuzluk, öngörülemezlik ve çoğu zaman kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bu anlamda, Trump'ın dış politika retoriği, diplomatik bir çöküşten ziyade, şok içinde konuşan, güçle müzakere eden ve filtrelenmemiş iddialarla yöneten farklı bir tür hegemonyanın sembolik inşasıyla ilgili olabilir. Algıları geçici olarak değiştirebilir, ancak güveni, tutarlılığı ve koalisyon kurma kapasitesini baltalar. Strateji yerine performansı ikame ederek, bu yaklaşım, zaten sistemik dalgalanma ve jeopolitik istikrarsızlıkla işaretlenmiş bir dünyada önemli riskler yaratmaktadır. Amerika'nın müttefikleri için, özellikle Avrupa'dakiler için, soru artık sadece Washington'a güvenip güvenemeyecekleri değil, aynı zamanda transatlantik ilişkinin stratejik sütunlarının artan belirsizlik döneminde ayakta kalacağına güvenip güvenemeyecekleridir.