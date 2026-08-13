Kategori: Dünya | 0 Yorum | 13 Ağustos 2026 22:28:02

Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Washington için olumsuz bir kamuoyu oluşturabilecek lojistik ve sivil altyapılar neden ABD askeri operasyonlarının başlıca hedefleri haline geldi?









Dr. Julian Spencer-Churchill



Dr. Julian Spencer-Churchill, Concordia Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler doçenti olup, Askerileşme ve Savaş (2007) ve Stratejik Nükleer Paylaşım (2014) kitaplarının yazarıdır. Pakistan güvenlik sorunları ve silah kontrolü üzerine kapsamlı yayınlar yapmış ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndaki Anlaşma Doğrulama Ofisi ve o zamanki Balistik Füze Savunma Ofisi'nde (BMDO) araştırma sözleşmeleri tamamlamıştır. Ayrıca Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Mısır'da saha çalışmaları yürütmüş ve danışmanlık yapmaktadır. Soğuk Savaş'ın sonlarından 11 Eylül'den kısa bir süre sonrasına kadar 3. Saha Mühendis Alayı'nda eski bir Ordu Harekat Subayıdır. Şu anda Virginia'daki Trevor Dupuy Enstitüsü'nde Muharebe Modelleme grubuyla ilişkilidir.





8 Temmuz 2026'da ABD ile İran arasında düşmanlıkların yeniden başlamasıyla birlikte, saldırıların kendisinden daha çok dikkat çeken şey, hedef seçiminin biçimidir. 8 Temmuz 2026'da ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında düşmanlıkların yeniden başlamasıyla birlikte, saldırıların kendisinden daha çok dikkat çeken şey, hedef seçiminin şeklidir . Konvansiyonel savaşta, askeri varlıklar normalde önceliklendirilir. ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, ABD'nin "asla sivil hedefleri hedef almadığını" bile iddia etmiştir. Ancak son saldırıların önemli bir kısmı, özellikle İran'ın güneydoğusundaki demiryolları, önemli ulaşım yolları ve enerji tesisleri gibi kritik lojistik ve sivil altyapılara yöneltilmiştir.Savaşın ilk aşamasında (28 Şubat'tan Haziran Muhtırasına kadar), ABD saldırıları öncelikle üst düzey komutanları , askeri üsleri ve diğer önemli askeri varlıkları hedef aldı. Ancak 8 Temmuz 2026'da savaşın yeniden başlamasının ardından saldırı modeli belirgin bir şekilde değişti. Yeni operasyonların önemli bir kısmı , İran'ın güneyindeki ulaşım ağları , enerji tesisleri ve diğer kritik altyapılar da dahil olmak üzere lojistik ve sivil altyapıya yöneldi . Örneğin, Hormozgan vilayetinde saldırılar askeri tesislerin ötesine geçerek iletişim ağlarını, su ve elektrik altyapısını ve diğer temel kamu tesislerini de kapsadı. Hedef seçimindeki bu değişim, ABD'nin sadece farklı bir taktik yaklaşım mı benimsediği yoksa bu modelin farklı bir stratejik mantığı mı yansıttığı sorusunu gündeme getiriyor.Bu değişimi anlamak, askeri operasyonların kendilerini incelemek kadar önemlidir, çünkü ABD'nin eylemlerine yön veren daha geniş stratejik mantığa dair fikir vermektedir.Olası bir açıklama, Trump yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ni (İD) davranışlarını değiştirmeye zorlamak için tehdit veya sınırlı güç kullanımı anlamına gelen " zorlayıcı diplomasi " uyguluyor olmasıdır. Zorlayıcı diplomasinin belirleyici özelliklerinden biri, müzakere yoluyla gerilimi azaltma yolunu açık bırakırken aynı anda baskı uygulamaktır ; bu, Trump yönetiminin defalarca benimsediği bir yaklaşımdır. Zorlayıcı diplomasi literatürü, başarının en yüksek olasılıkla taleplerin sınırlı olduğu, hedefe net bir çıkış seçeneği sunulduğu ve zorlayıcı baskının öncelikle siyasi karar alma merkezlerine yöneltildiği durumlarda elde edildiğini öne sürmektedir. Sivil altyapıya yönelik son saldırılar, özellikle Hormozgan Eyaleti'ndeki Beluç halkı olmak üzere genel İran nüfusunda düşmanlık yaratarak bu mantıktan sapmaktadır.Bunun yerine, lojistik ve sivil altyapıya verilen önem, zorlayıcı diplomasinin klasik mantığından sapmakla kalmıyor, aynı zamanda rejimin temel karar alma kurumlarını doğrudan hedef almakta da başarısız oluyor. Dahası, sivil altyapıya yönelik saldırılar, ABD askeri operasyonlarını İran'a karşı yabancı saldırganlık olarak çerçeveleyerek rejimin anlatısını güçlendirme olasılığını artırıyor . Eğer amaç Tahran'ı belirli talepleri kabul etmeye zorlamaksa, baskı, savaşın ötesine uzanan sonuçları olan altyapı yerine karar alma kurumlarına odaklanmalıydı. Bu nedenle, zorlayıcı diplomasi ABD davranışının bir kısmını açıklayabilse de, lojistik ve sivil altyapının sistematik olarak hedef alınmasını tek başına açıklayamaz.Bir diğer yaygın açıklama ise, bir rakibin stratejik hesaplamalarını değiştirmek için yeterli maliyet yükleme mantığı olan " maliyet dayatma "dır . ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü kampanyanın sonraki aşaması bu bakış açısıyla yorumlanabilir. İlk bakışta, ekonomik ve lojistik altyapıya yönelik saldırılar, bu tür bir stratejiyle büyük ölçüde tutarlı görünmektedir. Eğer birincil amaç, maliyet dayatma yoluyla rejimin davranışını değiştirmek olsaydı, bu maliyetlerin ulusal altyapıdan ziyade hükümetin karar alma kapasitesini hedef alması ve ağırlıklı olarak uzun vadeli sonuçlar doğurması beklenirdi.Bunun yerine, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almak, siyasi karar vericilerden ziyade öncelikle topluma ve ülkenin uzun vadeli ulusal kapasitesine maliyet yüklemektedir. Daha da önemlisi, IR, ABD stratejik düşüncesinde tipik olarak yerleşik varsayımlara göre maliyet ve faydaları değerlendirmez . Hesaplamaları yalnızca maddi maliyetlerle değil, aynı zamanda ideolojik taahhütler, rejim güvenliği ve siyasi hayatta kalma ile de şekillenir. Sonuç olarak, maliyet yükleme mantığı da lojistik ve sivil altyapıya yönelik sistematik saldırıların yoğunlaşmasını açıklamak için yetersizdir.Alternatif bir yorum ise bu saldırı modelini “ rejim değişikliği ” çerçevesinde anlamaktır . Kritik altyapıyı hedef almak, hükümetin ekonomik ve idari kapasitesini önemli ölçüde zayıflatabilir . Bu yorumu desteklemek için, stratejik öneme sahip bir ulaşım koridoru olan Golestan Eyaleti'ndeki Akkale demiryolunun hedef alınmasına işaret edilebilir . İran-Türkmenistan-Kazakistan demiryolunun bir parçası olan bu güzergah, İran'ı hem Rusya hem de Çin ile bağlamaktadır. Bir diğer örnek ise Hürmüz Boğazı'na sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Bandar Abbas petrol rafinerisi kompleksine yapılan saldırıdır . Potansiyel askeri faydalarının ötesinde, her iki hedef de ülkenin ulaşım ağı, ticareti ve enerji tedarikinde kritik bir rol oynamaktadır ve bu işlevlerin aksaması savaşın süresinin çok ötesine uzanmaktadır.Bununla birlikte, bu açıklamanın da önemli sınırlamaları vardır. Eğer amaç sadece İran Devrim Muhafızları'nın çöküşünü kolaylaştırmak olsaydı, askeri operasyonların öncelikle askeri, güvenlik ve rejim koruma kurumlarına odaklanması beklenirdi. Bunun yerine, saldırıların önemli bir kısmı, yıkımı rejim değişikliği durumunda bile ülkeyi yıllarca kısıtlamaya devam edecek olan altyapıya yöneltilmiştir. Bu nedenle rejim değişikliği, bu operasyonların ardındaki stratejik mantığın bir kısmını açıklayabilir, ancak tek başına, sonuçları mevcut hükümetin hayatta kalması veya çöküşünün çok ötesine uzanan altyapıya yönelik sistematik vurguyu açıklayamaz.Kanıtlar bunun yerine farklı bir stratejik mantığa işaret ediyor. Hedef seçimi modeli, Washington'ın amacının İran Devrim Muhafızları'nı yenmek veya hatta devirmek de dahil olmak üzere acil askeri sonuçlar elde etmenin ötesine uzandığını gösteriyor. Aksine, İran'ın uzun vadede ulusal yeteneklerini yeniden inşa etme ve bölgesel etkisini geri kazanma yeteneğini kısıtlayarak "savaş sonrası bölgesel güç dengesini şekillendirmeyi" hedefliyor gibi görünüyor.Bu yorum, seçilen hedeflerin çoğunun askeri operasyonların doğrudan seyrini değil, ülkenin yeniden yapılanma , ulaşım , enerji üretimi ve devletin uzun vadeli işleyişi kapasitesini etkilemesi gerçeğiyle desteklenmektedir . Bu tür altyapı, çatışma sona erdikten veya hükümet değişikliğinden sonra bile hızla yerine konamaz ve yıkımının sonuçlarının yıllarca sürmesi muhtemeldir.Bu yaklaşımın stratejik önemi basit bir önermeye dayanmaktadır: Askeri zafer, ancak yenilen devlet nispeten kısa bir süre içinde gücünü yeniden tesis edemezse kalıcıdır. Aksi takdirde, askeri yenilgi sadece geçici bir kesinti yaratır ve yenilen ülkenin altyapı, kaynaklar ve lojistik ağların yeniden inşası yoluyla bölgesel konumunu yeniden kazanmasına olanak tanır. Bu açıdan bakıldığında, İran'ın yeniden yapılanma kapasitesini kısıtlamak, savaş öncesi bölgesel konumuna geri dönme olasılığını azaltır.Bu yeniden yapılanma süreci ne kadar gecikirse, ABD ve bölgesel ortaklarının Basra Körfezi'ndeki tercih ettikleri güç dengesini pekiştirme fırsatı da o kadar artar. Aynı zamanda, dış sermaye, teknoloji ve yeniden yapılanma yardımına duyulan yoğun ihtiyaç, Washington'ın mevcut hükümet veya herhangi bir halef rejim üzerindeki nüfuzunu artırabilir.Böyle bir strateji, Washington'ın amacının sadece mevcut çatışmayı sona erdirmek değil, aynı zamanda İran'ın savaştan sonra bölgesel bir güç olarak yeniden ortaya çıkmasını engellemek olması durumunda anlam ifade eder. Bu bağlamda, kritik altyapının tahrip edilmesi, sadece mevcut hükümete baskı yapmanın bir yolu olarak değil, İran'ın ulusal gücünü yeniden inşa etme maliyetini ve süresini artırma çabası olarak anlaşılmalıdır.Ampirik kanıtlar da bu hipotezle tutarlıdır. Hedef seçimi modeli, ABD saldırılarının askeri tesislerle sınırlı kalmadığını; aksine, İran'ın ekonomik , lojistik ve kurumsal kapasitesinde temel rol oynayan altyapıyı sistematik olarak hedef aldığını göstermektedir. Güney illerindeki elektrik ve su altyapısına yönelik son ABD saldırıları buna açıklayıcı örnekler sunmaktadır. Bu saldırılardan birinde, İran'ın güneyindeki önemli bir şehir olan Bandar Abbas'taki elektrik tesisleri önemli ölçüde hasar görmüştür. Son saldırılar sırasında, dört adet 400 kilovoltluk elektrik iletim hattının ciddi şekilde hasar gördüğü bildirilmiştir. Bir diğer örnek ise Sirik ilçesindeki içme suyu rezervuarlarının tahrip edilmesidir . Tebriz , Mahşahr ve Jam'daki petrokimya kompleksleri de kapsamlı ABD saldırılarına maruz kalmıştır.ABD ayrıca stratejik öneme sahip Akkale demiryolu , köprüler , tüneller ve ana ulaşım yolları da dahil olmak üzere ulaşım altyapısını hedef aldı . Bu hedeflerin coğrafi dağılımı da aynı derecede dikkat çekicidir; güney İran'daki enerji altyapısından kuzeydeki ulaşım ağlarına kadar uzanmaktadır ve bu da saldırı modelinin yalnızca tek bir operasyonel bölgenin taktiksel gereksinimlerinden kaynaklanmadığını göstermektedir.Öncelikle doğrudan muharebe kabiliyetini etkileyen askeri üslerin aksine, bu tesisler devletin ekonomik faaliyetlerini sürdürme, kaynak taşıma, enerji üretme ve nihayetinde ulusal gücü yeniden inşa etme kapasitesinin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bunların yeniden inşası önemli mali kaynaklar, teknik uzmanlık ve önemli bir zaman gerektirmektedir. Bu nedenle, bunların yıkımı, İran'ın savaş sonrası dönemde ulusal gücünü yeniden oluşturma yeteneğini zayıflatmakta ve sadece askeri operasyonların gidişatını etkilemekle kalmamaktadır.AFK Organski ve Jacek Kugler'in "Savaş Defteri " (1980) adlı eseri, tarihsel vakalardan yola çıkarak, uzun süren savaşların galiplerinin genellikle 5 ila 7 yıl ekonomik büyüme kaybettiğini, kaybedenlerin ise 21 ila 25 yıl eşdeğer bir gelişmeyi, yani dört kat daha kötü bir durumu kaybettiğini hesaplamıştır. Doğu Almanya örneği incelendiğinde, uluslararası ticaret sistemine erişimi olmayan bazı devletlerin başlangıçtaki zenginlik veya verimlilik seviyelerine asla geri dönemediği ortaya çıkmıştır. Savaşın sosyal uyumu, teknolojik büyümeyi ve doğal afetlerden, yıkımdan ve depresyondan ekonomik toparlanmayı teşvik ettiği yönündeki yaygın inanışa rağmen, kanıtlar savaşın kaynakları uzun vadeli ekonomik kalkınmadan uzaklaştırdığını göstermektedir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı aslında ABD'yi daha zengin yapmamış, aksine ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki göreceli ekonomik etkisine karşı tespit edilmesi zor olan ciddi bir fırsat maliyeti yaratmıştır.Bu yorum, Donald Trump'ın " daha önce hiç olmadığı kadar büyük, devasa bir saldırı " yı düşündüğünü belirten son açıklamalarıyla da büyük ölçüde tutarlıdır . Bu tür açıklamalar tek başına mevcut hipotezi destekleyemese de, gözlemlenen hedef seçimi modeliyle tutarlıdır ve İran'ın kritik altyapısına yönelik saldırıların genişletilmesinin Washington'ın stratejik hesaplamalarının bir parçası olmaya devam ettiğini göstermektedir. Birlikte ele alındığında, gözlemlenen hedef seçimi modeli, ABD stratejisinin yalnızca kısa vadeli bir askeri zafer elde etmeyi değil, aynı zamanda İran'ın savaş sonrası dönemde ulusal gücünü yeniden inşa etme yeteneğini kısıtlamayı amaçladığı hipotezini desteklemektedir.Bu bulgular, bu operasyonların birincil amacının sadece mevcut rejimin çöküşü değil, aynı zamanda İran Devrim Muhafızları'nın ayakta kalıp kalmamasına bakılmaksızın, İran hükümetinin en azından orta vadede bölgesel bir güç olarak yeniden ortaya çıkmak için gerekli kapasiteyi kazanamamasını sağlamak olduğu olasılığını desteklemektedir. Bu çerçevede, lojistik ve sivil altyapının yıkımı artık askeri bir yanlış hesaplama veya sadece rejimi zayıflatma ve devirme aracı olarak görülmemelidir.Aksine, bu durum, kampanyanın altında yatan daha geniş stratejik mantığın ayrılmaz bir bileşenini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, bu operasyonların başarısı yalnızca İran rejiminin hayatta kalıp kalmamasıyla ölçülmemektedir. Bu mantığa göre, rejimin kaderi ne olursa olsun, ABD'nin stratejik hedeflerinin bir kısmı zaten gerçekleştirilmiş olabilir. Rejim değişikliği durumunda bile, herhangi bir halef hükümet, temel altyapısı ciddi şekilde hasar görmüş bir ülkeyi yeniden inşa etmek için yıllarca mali kaynak, idari kapasite ve siyasi dikkat ayırmak zorunda kalacaktır.Bu açıdan bakıldığında, İran'ın bölgesel güç dengesindeki savaş öncesi konumuna dönüşü gecikecek ve önemli ölçüde daha maliyetli hale gelecektir. Bu perspektiften bakıldığında, bu saldırıların stratejik değeri, anlık askeri etkilerinde değil, savaş sonrası dönemde bölgesel düzene uzun vadeli etkilerinde yatmaktadır.Ortaya çıkan tablo farklıdır; bu çalışmada sunulan kanıtlar, ABD'nin hedef seçme modelinin yalnızca zorlayıcı diplomasi, maliyet yükleme veya rejim değişikliği mantığıyla yeterince açıklanamayacağını göstermektedir. Aksine, bulgular, sivil ve lojistik altyapıyı hedef almanın, İran'ın ulusal gücünü yeniden inşa etme kapasitesini kısıtlamayı amaçlayan daha geniş bir uzun vadeli stratejinin parçası olduğu yorumunu desteklemektedir. Bu strateji kapsamında, İran, İran Devrim Muhafızları iktidarda kalsa da kalmasa da, en azından orta vadede, ulusal gücünü yeniden inşa etmek ve bölgesel güç dengesindeki rolünü geri kazanmak için gereken kapasiteyi geri kazanmaktan alıkonulacaktır .Bu değerlendirme doğruysa, İran Devrim Muhafızları'nın caydırıcılığı yeniden sağlamak amacıyla misilleme kampanyasını genişletmesi beklenir. Bu tür eylemler, ABD askeri üslerini, bölgede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini ve potansiyel olarak bazı Arap devletlerinin kritik altyapısını hedef alabilir. Bu nedenle bulgular, çağdaş savaşta sivil altyapının tahribatının sadece ikincil hasar veya hükümetler üzerinde baskı kurma aracı olarak görülmemesi gerektiğini göstermektedir. Bazı durumlarda, bu tür altyapı kendi başına birincil hedef haline gelir, çünkü amaç sadece bir hükümetin askeri olarak yenilgiye uğratılması değil, aynı zamanda bir devletin savaş sonrası dönemde ulusal gücünü yeniden inşa etme yeteneğinin uzun vadeli olarak kısıtlanmasıdır.