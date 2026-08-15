Kategori: Dünya | 0 Yorum | 15 Ağustos 2026 22:17:42









Savunma Beyaz Kitabı'na Giden Yolu Açmak













Bu yaklaşım, Japonya'nın üç stratejik belgesinin revizyonu yoluyla kurumsallaştırılmaya devam ederse, 2026, Tokyo'nun öncelikle çatışma olasılığına hazırlanmaktan, uzun süreli bir kriz boyunca dayanabilecek ve sürdürebilecek ulusal yetenekler geliştirmeye doğru geçişinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu anlamda, 2026 Savunma Beyaz Kitabı, Japonya'nın mevcut zorluklara ilişkin değerlendirmesini yansıtmakla kalmayıp, Tokyo'nun gelecekte ortaya çıkabilecek çatışmaların özelliklerine nasıl hazırlandığını da ortaya koymaktadır.









Bu etkinlik, yalnızca rutin bir politika adımı olmaktan öte, uluslararası ilişkilerde çatışmanın "yeni normal" haline geldiği temel değişiklikler ortamında bir çatışma senaryosuna hazırlanmayı amaçlayan tutarlı bir dizi önlemi de yansıtmaktadır. Ağustos 2026'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin yönetimi Savunma Beyaz Kitabı'nı yayınladı. Bu olay, sadece rutin bir politika adımı değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde çatışmanın "yeni normal" haline geldiği temel değişiklikler ortamında bir çatışma senaryosuna hazırlanmayı amaçlayan tutarlı bir dizi önlemi de yansıtıyor; zira Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki durumu daha da karmaşık hale getiren çatışmacı faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.Xi Jinping'in Çin'in en üst düzey lideri olmasından bu yana, Çin, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) aracılığıyla yaklaşık 150 ülke ve bölgede etkisini hızla pekiştirdi. Bu arada, Donald Trump'ın başkanlık yaptığı iki dönem de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, coğrafi olarak dağınık faaliyetleri nedeniyle önemli ölçüde zayıfladı. Geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri etrafında dönen "merkez ve kollar" modeli, artık kolların kendilerinin Washington'ın konumunu güçlendirmeye yardımcı olan birbirine bağlı düğümler haline geldiği bir modele dönüştü.Japonya için, Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıflaması, Başbakan Sanae Takaichi yönetimi de dahil olmak üzere ülkeyi, Çin'in genişleyen etkisi ve giderek olumsuzlaşan eylemlerine karşılık olarak daha fazla etki aramaya ve konumunu güçlendirmeye zorladı. Başbakan Sanae Takaichi göreve geldikten sonra, Tayvan'ın güvenliğinin Japonya'nın hayatta kalmasıyla doğrudan ilgili olduğunu teyit etti. Bu tür koşulların gündeme getirilmesi, Japonya'nın merhum Başbakan Shinzo Abe yönetiminden bu yana ayarlamaya çalıştığı kolektif öz savunma hakkını tetikleyebilir . Bu açıklama, Japonya'nın Tayvan'ı Çin'in eylemlerine karşı savunmasına dahil olma olasılığını güçlendirdi. Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin operasyonel yeteneklerini artırmak için Tokyo ve Washington, Kasım 2025'te yeni kurulan JJOC aracılığıyla rollerini ayarladı ve ABD-Japonya operasyonel güçlerinin senkronizasyonunu artırdı .Savunma Bakanı Pete Hegseth'e göre, ortak operasyonel gücün kurulması, " herhangi bir acil duruma müdahale etme, ABD operasyonlarını destekleme ve Japon ve Amerikan kuvvetlerinin [Japonya'nın] topraklarını savunmasına yardımcı olma yeteneğini artıracaktır ." Bu, Japonya'ya doğrudan ve somut önlemler uygulama konusunda daha fazla meşruiyet sağlayan bir hamle olarak görülebilir. Aynı zamanda, ABD politika yapıcıları tarafından kullanılan geleneksel "merkez ve çevre" modelindeki değişiklikleri yansıtmaktadır. 4 Ağustos 2026'da kabul edilen Savunma Beyaz Kitabı, Çin'in Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki kuvvetler aracılığıyla ABD ve müttefiklerinin Tayvan Boğazı'na müdahil olma teşviklerini azaltmaya çalıştığı bir dönemde, Başbakan Sanae Takaichi yönetimindeki Japon hükümetinin meşruiyetini güçlendirme hamlesini temsil etmektedir; bu da "idarileştirme" ve "yerelleştirme" yaklaşımları/doktrinleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir .Savunma Beyaz Kitabı ve Dört Temel ÖncelikBaşbakan Sanae Takaichi hükümeti tarafından 4 Ağustos 2026'da yayınlanan Savunma Beyaz Kitabı dört temel konuyu tanımlamaktadır: (1) Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki giderek yakınlaşan ilişki; (2) Japonya'nın güvenlik ortamına yanıt verme konusunda üç yaklaşımı; (3) ekonomi, güvenlik ve teknoloji arasındaki karşılıklı olarak güçlendirici ilişki; ve (4) insan kaynaklarının güvence altına alınması sorunu. Bu dört konu ilk bakışta ilgisiz görünse de, aslında birbirleriyle yakından bağlantılıdır.(İlk maddede belirtildiği gibi) bölgesel ve uluslararası ortam değiştiğinde, Japonya ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için üç yaklaşım izleyebilir. Ancak, sürdürülebilir bir yanıt sağlamak için Japonya, pasif bir konumda kalmaktan kaçınmak amacıyla iç ekonomik ve teknolojik temellerini güvence altına almalıdır. Ortaya çıkan durumlara etkili bir şekilde müdahale etmek için, personelin görevlerini yerine getirme motivasyonunu korumak amacıyla, hizmet üyelerinin ve ailelerinin yaşam koşullarına ve refahına da öncelik verilmelidir. Bu nedenle, Başbakan Sanae Takaichi yönetimindeki Japon hükümetinin daha geniş bir yaklaşım benimsediği görülebilir. Geçmişte, savunma yeteneği genellikle öncelikle operasyonel kapasite ve askeri güç açısından anlaşılıyordu. Ancak mevcut Savunma Beyaz Kitabı'na göre, savunma, genel ulusal gücün bütünleşik bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu, Japonya'nın güvenliğini sağlama yeteneğinin artık tamamen askeri güce değil, aynı zamanda ekonomik güç, bilimsel ve teknolojik gelişme düzeyi, sanayi tabanı ve insan kaynaklarını sürdürme yeteneği de dahil olmak üzere lojistik yeteneklere de bağlı olduğunu göstermektedir.Bu temel değişiklikler, Kuzeydoğu Asya ve Hint-Pasifik'teki giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamından kaynaklanmaktadır. Çin, Japonya'nın gerekli reformları gerçekleştirme çabalarının arkasındaki en önemli itici güç olmaya devam etmektedir. Bu arada, Rusya Uzak Doğu'da önemli askeri kapasitelerini koruyarak Japonya'yı yüksek güvenlik hazırlık durumunda tutmaktadır. Kuzey Kore ise, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı caydırıcılık amacıyla Doğu Çin Denizi sularında silah testleri yapmaya devam etmektedir. En önemlisi, Başbakan Sanae Takaichi yönetimindeki Japon hükümeti, Rusya-Çin-Kuzey Kore stratejik üçgeni içindeki yakın bağlantıları kabul etmiştir. Bu üç aktör, Tokyo'nun Doğu Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda (Çin ile ilgili olarak) ve Kore Yarımadası'nda ve Japonya'nın kuzey yaklaşımlarında (Rusya ile ilgili olarak) eş zamanlı olarak yanıtlar vermeyi değerlendirmesi nedeniyle, Japonya'yı esnek, çok yönlü bir denge stratejisi izlemeye zorlamaktadır.Bu bağlamda, Japonya'nın savunma hedeflerine ulaşmak için izlediği üç yaklaşım, birbirini karşılıklı olarak güçlendiren üç yanıt katmanı olarak görülebilir. Birincisi, Japonya'nın kendi savunma mimarisini güçlendirmek ve böylece kriz durumlarında öz savunma kapasitesini artırmaktır. İkincisi, Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmeye devam etmektir. Üçüncüsü ise, daha geniş bir güvenlik ağı kurmak için benzer düşünen ülkelerle işbirliğini genişletmektir. Bu üç yaklaşım, Tokyo'nun aynı anda yerli yeteneklerine önem verdiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakına güvenmeye devam ettiğini ve ortaklar ağı aracılığıyla stratejik alanını genişletmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu üç yönlü yapı, Japonya'nın Ulusal Savunma Stratejisi'nde de oluşturulmuştur.Ancak Japonya'nın bu üç yaklaşımı sürdürebilme yeteneği büyük ölçüde kendi iç kapasitesine bağlıdır. İşte tam da bu noktada savunma, ekonomi ve teknoloji arasındaki ilişki önem kazanmaktadır. Yeterince güçlü bir ekonomi, Japonya'nın savunma için gerekli kaynakları korumasını sağlar; bunun tersine, savunma yatırımları imalat, bilimsel araştırma ve yüksek teknoloji endüstrileri için ek talep yaratabilir. Özellikle, 2026 Savunma Beyaz Kitabı, savunma yatırımlarının teknolojik yeniliğin itici gücü olarak hizmet etme, yeni girişimleri destekleme ve Japonya'nın yerli üretim tabanını güçlendirme potansiyeline vurgu yapmaktadır. Japon hükümeti aynı zamanda savunma ekipmanı üretiminde sivil teknolojilerden ve ticari bileşenlerden daha fazla yararlanmayı hedeflemiştir.Buna göre, ekonomi, teknoloji ve savunma arasındaki ilişki artık sadece ekonominin orduya mali kaynak sağladığı tek yönlü bir ilişki olmaktan çıkmıştır. Bunun yerine, üç unsur birbirini güçlendiren bir ilişki geliştirmektedir: ekonomi savunma için kaynak sağlar; savunma gereksinimleri teknolojik araştırma ve uygulamayı teşvik eder; ve teknoloji ve savunma sanayinin gelişimi, daha geniş ekonomi için de yayılma etkileri yaratabilir. Bu durum, Takaichi yönetiminin ekonomik, teknolojik, savunma, bilgi ve insan kaynakları yeteneklerini "kapsamlı ulusal güç" çerçevesine yerleştirmesinin nedenini kısmen açıklamaktadır.İnsan kaynakları bu zincirin son halkasını oluştururken, aynı zamanda genel yapının karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birini de oluşturmaktadır. Nüfus azalması ve işgücü için yoğunlaşan rekabet ortamında, Öz Savunma Kuvvetleri için yeterli personeli korumak uzun vadeli bir zorluk haline gelmiştir. Sonuç olarak, hizmet üyelerinin maaşlarının, çalışma koşullarının, yaşam koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, refah hususlarının ötesinde önem taşımakta ve Japonya'nın savunma yeteneklerini sürdürme kabiliyetiyle doğrudan ilişkilidir. Başbakan Takaichi, Öz Savunma Kuvvetleri personelini Japonya'nın savunma yeteneklerinin temeli olarak tanımlamış ve personel muamelesi ve çalışma koşullarındaki iyileştirmeleri ulusal savunmayı güçlendirme sürecinin daha geniş bir parçası haline getirmiştir.Özellikle, insan kaynakları sorunu doğrudan teknolojiyle de bağlantılıdır. Yapay zekâ, otonom sistemler ve insansız platformların geliştirilmesi, yalnızca modern savaş biçimlerine uyum sağlamayı değil, aynı zamanda demografik değişimden kaynaklanan insan kaynakları kısıtlamalarını telafi etmeyi de amaçlamaktadır. 2026 Savunma Beyaz Kitabı, Japonya'nın hem savaşta meydana gelen değişikliklere hem de azalan nüfusa aynı anda uyum sağlaması nedeniyle insansız sistemlere özel bir vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, insan kaynakları kısıtlamaları teknolojik yenilik için ek teşvikler yaratır; teknolojik ilerleme daha sonra endüstriyel gelişmeyi teşvik eder; ekonomik ve endüstriyel temeller ise Japonya'nın bu yeniliği sürdürme yeteneğini belirler.Bu perspektiften bakıldığında, 2026 Savunma Beyaz Kitabı'nda yer alan görünüşte ayrı dört konu aslında birbirine bağlı faktörlerden oluşan birleşik bir zincir olarak anlaşılabilir: (1) güvenlik ortamındaki değişiklikler, yanıt mekanizmalarının ayarlanması ihtiyacını doğurur; (2) bu yanıt mekanizmaları yeterince güçlü bir ekonomik ve teknolojik temele ihtiyaç duyar; (3) hem askeri yetenekler hem de ekonomik-teknolojik yetenekler nihayetinde (4) insan kaynaklarını koruma ve etkin bir şekilde kullanma yeteneğine bağlıdır.Uzun Süreli Bir Çatışma Senaryosuna HazırlıkYukarıda özetlenen dört öncelik arasındaki bağlantılar, Japonya'nın savunma düşüncesinde dikkate değer bir gelişmeyi ortaya koymaktadır. Tokyo, yalnızca çatışmanın patlak vermesine yanıt verme yeteneğine değil, aynı zamanda bir çatışmanın uzaması durumunda yanıtını sürdürme yeteneğine de hazırlanmaktadır. Bu ayrım önemlidir çünkü bir çatışmanın başlangıç aşamasında avantaj elde etme yeteneği ile uzun bir süre boyunca ulusal gücü sürdürme yeteneği farklı gereksinimler içerir. İkinci durumda, askeri teçhizatın miktarı ve kalitesi ulusal yeteneğin yalnızca bir bileşenini oluşturur; üretim kapasitesi, teçhizatı yenileme yeteneği, tedarik zinciri dayanıklılığı, insan kaynaklarının mevcudiyeti ve ekonominin dayanıklılığı da belirleyici faktörler haline gelir.Rusya-Ukrayna çatışması bu konuyu ön plana çıkardı. Önemli askeri kapasitelere sahip devletler arasındaki bir çatışma, başlangıçta tahmin edildiği kadar hızlı bir şekilde sona ermeyebilir, bunun yerine silahlar, ekonomik kaynaklar, üretim kapasitesi ve insan kaynaklarını içeren uzun süreli bir yıpratma sürecine dönüşebilir. Aynı zamanda, insansız hava araçlarının ve nispeten düşük maliyetli silahların büyük ölçekli konuşlandırılması, teknolojik üstünlüğün yalnızca sınırlı sayıda gelişmiş askeri platforma sahip olmaya değil, aynı zamanda bir çatışma boyunca bunları sürekli olarak üretme, yenileme ve geliştirme yeteneğine de bağlı olduğunu göstermektedir.Bu dersler özellikle Japonya için büyük önem taşıyor. Deniz taşımacılığı rotalarına ve uluslararası tedarik zincirlerine önemli ölçüde bağımlı bir ada ülkesi olarak, Doğu Asya'daki uzun süreli bir kriz hem askeri operasyonları hem de ekonomiyi aynı anda etkileyebilir. Taşımacılık rotaları aksarsa veya stratejik ürünler için tedarik zincirleri etkilenirse, Japonya'nın savunma yetenekleri de olumsuz yönde etkilenebilir. Bu nedenle, ekonomik güvenliğin ve tedarik zinciri dayanıklılığının sağlanması, yalnızca ekonomik politika meselesi olmaktan ziyade, savunma hazırlığının bir parçası haline gelir.Bu durum, savunma sanayi tabanının güçlendirilmesinin neden giderek daha önemli hale geldiğini açıklamaktadır. Kısa süreli bir çatışmada, mevcut stoklar operasyonel talebin bir kısmını karşılamak için yeterli olabilir. Ancak, bir çatışma uzadıkça, ekipmanı onarma, üretme ve yenileme yeteneği, daha geniş operasyonları sürdürme kapasitesini doğrudan etkileyecektir. ABD politika belgeleri, özellikle savunma sanayi olmak üzere, yerli sanayi gelişiminin rolünü kabul etmiştir. Bu nedenle, Tokyo'nun savunma sanayisini teşvik etme, sivil teknolojilerin uygulamasını genişletme, savunma tedarik zincirlerinde kurumsal katılımı destekleme ve ortak ülkelerle üretim işbirliğini güçlendirme çabaları, yalnızca barış zamanında güçlerini modernize etmekle kalmaz, aynı zamanda uzun süreli bir kriz veya çatışma durumunda savaşı sürdürme kapasitesini de geliştirir.İnsansız teknolojiler de aynı mantıkla anlaşılabilir. İnsansız hava araçlarının, insansız yüzey gemilerinin ve insansız su altı araçlarının büyük ölçekli kullanımı, Japonya'nın hem operasyonel yeteneklerini desteklemesine hem de yüksek değerli insanlı platformlara olan bağımlılığını azaltmasına olanak tanıyor. Öz Savunma Kuvvetlerinin insan kaynaklarının demografik düşüş nedeniyle kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, otomasyon ve yapay zeka, Tokyo'nun askeri personel sayısını orantılı olarak artırmadan operasyonel yeteneklerini korumasını veya genişletmesini de mümkün kılıyor.Ancak teknoloji, insan faktörünün yerini tamamen alamaz. Uzun süren bir çatışma, özellikle görev süreleri uzadıkça ve operasyonel tempo arttıkça, askerler ve aileleri üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu nedenle, askeri aileler için maaşların, yaşam koşullarının, çalışma ortamının ve destek politikalarının iyileştirilmesi, refahı artırmanın ötesinde amaçlara hizmet eder. Bu politikalar ayrıca personel alımını, personel tutmayı ve uzun vadeli kuvvet hazırlığını sürdürmeye de katkıda bulunur. Bu açıdan bakıldığında, insan kaynakları politikası, ulusal savunmayı sürdürme kapasitesinin ayrılmaz bir bileşeni haline gelir.Japonya-ABD ittifakı ve Japonya'nın ortak ülkeler ağı da benzer bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Uzun süren bir krizde, Japonya'nın gerekli tüm kapasiteleri yalnızca kendi kaynaklarıyla sürdürmesi zor olacaktır. Bu nedenle, ABD ve diğer ortak ülkelerin lojistik, istihbarat, teknoloji, ekipman ve üretim kapasitelerine erişim, yalnızca bir çatışma başlamadan önce caydırıcılık için değil, aynı zamanda kriz başladıktan sonra Japonya'nın müdahalesini sürdürme yeteneği için de önemlidir.Bu nedenle, kademeli olarak şekillenmekte olan üç hazırlık katmanı belirlenebilir. Birinci katman, savunma, karşı saldırı yetenekleri, operasyonel komuta ve yeni savaş yöntemlerini içeren askeri yetenektir. İkinci katman, ekonomi, sanayi, teknoloji, lojistik ve insan kaynaklarını kapsayan sürdürülebilirlik yeteneğidir. Üçüncü katman ise Japonya-ABD ittifakına ve Japonya'nın ortak ülkeler ağına dayalı dış destek yeteneğidir. Bu üç katman, Japonya'nın "çatışmaya yanıt verme" temel gereksiniminin ötesine geçerek "çatışma sırasında yanıtını sürdürme" yeteneğine hazırlanmasını sağlar.Dolayısıyla, 2026 Savunma Beyaz Kitabı'nın önemi, bireysel politikaların ortaya çıkmasında değil, bu önlemlerin birçoğunun önceki yıllarda zaten şekillenmeye başlamış olmasında yatmaktadır. Daha da önemlisi, askeri, ekonomik, teknolojik, endüstriyel ve insan kaynakları faktörleri giderek birbirine bağlı bir yapıya entegre edilmektedir. Bu, yeni güvenlik ortamında caydırıcılığın yalnızca bir düşmana maliyet yükleme yeteneğiyle değil, aynı zamanda bir çatışmanın uzaması durumunda Japonya'nın yanıtını sürdürmek için yeterli kaynaklara ve siyasi iradeye sahip olduğunu gösterme yeteneğiyle de belirlendiği anlayışını yansıtmaktadır.ÇözümJaponya'nın 2026 Savunma Beyaz Kitabı, Kuzeydoğu Asya ve Hint-Pasifik'te giderek karmaşıklaşan bir güvenlik ortamının arka planında yayınlandı. Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki artan iş birliği, savaş yöntemlerindeki değişiklikler, askeri teknolojilerin hızlı gelişimi ve demografik kısıtlamalar, Japonya'yı ulusal güvenliğe yaklaşımını sürekli olarak ayarlamaya zorluyor. Bu bağlamda, Savunma Beyaz Kitabı yalnızca Tokyo'nun güvenlik ortamına ilişkin algısını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Japonya'nın belirsiz gelecekteki olası durumlara yanıt vermek için gerekli kaynakları nasıl hazırladığını da gösteriyor.Bu makalede ele alınan dört öncelik birbirleriyle yakından bağlantılıdır. Güvenlik ortamındaki değişiklikler, savunma yeteneklerini güçlendirme, Japonya-ABD ittifakını pekiştirme ve Japonya'nın ortak ülkeler ağını genişletme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu önlemleri sürdürmek için Japonya'nın aynı anda ekonomik, endüstriyel, bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmesi gerekmektedir. Bu arada, insan kaynakları hem Öz Savunma Kuvvetlerinin operasyonlarını sürdürmenin ön koşulu hem de Japonya'yı yapay zekâ, otomasyon ve insansız sistemlerin daha fazla uygulanmasına yönlendiren bir faktördür.Bu nedenle dikkat çekici olan, yalnızca Japonya'nın askeri gücünü güçlendirmesi değil, aynı zamanda savunma kabiliyeti kavramının ulusal gücü seferber etme ve sürdürme kapasitesine doğru genişlemesidir. Ekonomi, teknoloji, sanayi, lojistik ve insan kaynakları, Japonya'nın ulusal güvenliği sağlama kapasitesinin giderek daha doğrudan bileşenleri haline gelmektedir. Bu yaklaşım, Japonya'nın yalnızca bir krizin meydana gelebileceği an için hazırlanmasına değil, aynı zamanda bir kriz veya çatışmanın uzaması durumunda nasıl yanıt verebileceğini de düşünmesine olanak tanır.Buna göre, 2026 Savunma Beyaz Kitabı, Japonya'nın çatışma ve stratejik rekabetin giderek kalıcı koşullar haline gelme riskinin arttığı uluslararası bir ortama uyum sağlamasının bir halkası olarak görülebilir. Uzun süreli bir çatışma senaryosuna hazırlanmak, bu nedenle ek silah edinmek veya savunma harcamalarını artırmaktan daha fazlasını gerektirir; askeri yeteneklerden, ekonomik-teknolojik altyapıya, savunma sanayine ve tedarik zincirlerine, insan kaynaklarına ve ortak ağlarına kadar tüm ulusun direncini inşa etmeyi içerir.Önümüzdeki dönemde, Japonya'nın güvenlik ve savunma stratejik belgelerinin revizyonu, bu yönelimlerin uzun vadeli politikalar olarak ne ölçüde kurumsallaştığını gösterecektir. Bununla birlikte, 2026 Savunma Beyaz Kitabı'nın içeriği zaten nispeten net bir eğilime işaret etmektedir: giderek daha öngörülemez bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya kalan Japonya, çatışmaya yanıt verme yeteneğinden, çatışma sırasında ulusal gücü sürdürme yeteneğine doğru bir geçiş aramaktadır. Bu, Başbakan Sanae Takaichi döneminde ve önümüzdeki yıllarda Japonya'nın savunma politikasının belirleyici özelliklerinden biri haline gelebilir.