Kategori: Dünya | 0 Yorum | 26 Ağustos 2026 01:09:46









Engelli kadınlar için engeller, Afgan kadınlarının genel olarak karşılaştığı engellerin çok ötesine uzanıyor. Sağlık hizmetlerine, rehabilitasyon hizmetlerine, insani yardıma, eğitime ve şiddetten korunmaya erişim giderek kısıtlanıyor. Taliban'ın kadınların hareket özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar (birçok durumda erkek vasi şartı da dahil olmak üzere), erişilemez ulaşım sistemlerini ve yaygın yoksulluğu daha da kötüleştirerek en temel hizmetlere bile ulaşmayı zorlaştırıyor. Taliban yönetimi altında kurumsal güvenceler aşındıkça, uzun süredir devam eden eşitsizlikler derinleşti ve birçok engelli kadın anlamlı bir destek veya korumadan mahrum kaldı .

Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara geri dönmesinden bu yana, Afganistan modern çağda kadın haklarına yönelik en kapsamlı saldırılardan birine tanık oldu . Uluslararası ilgi, doğal olarak, kadınların eğitimini, istihdamını ve kamusal hayata katılımını etkileyen kısıtlamalara odaklandı. Ancak bu daha geniş kapsamlı baskı kampanyasının ortasında, bir grup büyük ölçüde göz ardı edildi : engelli kadınlar ve kız çocukları. Onların deneyimleri, cinsiyet ayrımcılığının, engelliliğin, yoksulluğun ve otoriter yönetimin bir araya gelerek en ağır dışlanma biçimlerinden bazılarını nasıl ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.Engelli kadın ve kız çocuklarının içinde bulunduğu zor durum, uluslararası insan hakları hukukundaki temel bir zayıflığı da ortaya koymaktadır . Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD) ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (CEDAW) gibi anlaşmalar haklarını resmen tanısa da, mevcut uygulama mekanizmaları, Taliban gibi fiili otoriteler altında bu korumaları sürdürmede yetersiz kalmıştır.Bu nedenle Afganistan, insani bir felaketten çok daha fazlasıdır. Uluslararası insan hakları hukukunun, otoriter yönetim altında birden fazla ve üst üste binen ayrımcılık biçimiyle karşı karşıya kalan insanları etkili bir şekilde koruyup koruyamayacağının kritik bir sınavı haline gelmiştir.aliban'ın geri dönüşünden çok önce bile, Afganistan'daki engelli kadınlar zaten köklü yapısal engellerle karşı karşıyaydı . On yıllarca süren çatışmalar, yaygın yoksulluk, kara mayınlarının yol açtığı kirlilik, yetersiz sağlık hizmetleri ve zayıf kamu kurumları, dünyanın en yüksek engellilik oranlarından birine katkıda bulundu. Afganistan'ın 2019 Model Engellilik Araştırmasına göre , yetişkinlerin %13,9'u ağır engellilik yaşarken, çok daha fazlası günlük yaşamı etkileyen işlevsel zorluklar bildirdi. Engelli kadınlar ve kız çocukları, özellikle kırsal topluluklarda, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve kamusal hayata erişimde zaten önemli bir dezavantajla karşı karşıyaydı.Ağustos 2021'den bu yana bu zorluklar daha da ağırlaştı . Taliban'ın kadınların hareket özgürlüğünü, istihdamını ve eğitimini kısıtlayan politikaları, özellikle engelli kadınları orantısız bir şekilde etkiledi; bu kadınların çoğu günlük ihtiyaçlarını karşılamak için destek hizmetlerine ve insani yardıma bağımlı durumda. Rehabilitasyon programlarına, yardımcı cihazlara, sağlık tesislerine ve psikososyal bakıma erişim giderek zorlaştı. Özellikle fiziksel engelli kadınlar, hareket kısıtlamaları, erişilemeyen ulaşım ve kötüleşen ekonomik zorluklar nedeniyle yardım dağıtım merkezlerine veya sağlık tesislerine ulaşmakta sıklıkla güçlük çekiyorlar.Eğitimden dışlanma da yoğunlaştı. Taliban'ın orta ve yüksek öğrenime yönelik kısıtlamaları tüm Afgan kız çocuklarını etkilerken, engelli kızlar erişilemez öğrenme ortamları, sınırlı uzman desteği ve artan sosyal izolasyon da dahil olmak üzere ek engellerle karşı karşıya kalıyor. Duyusal, zihinsel ve psikososyal engelli kadınlar özellikle savunmasız durumda olup, genellikle sadece eğitimden değil, savunmasız nüfuslara yardım etmeyi amaçlayan insani yardım programlarından da dışlanıyorlar.Ekonomik dışlanma da derinleşti. Taliban'ın geri dönüşünden önce, engelli kadınların çoğu, o zamandan beri ortadan kaybolan veya büyük ölçüde kısıtlanan kayıt dışı istihdama, topluluk örgütlerine veya sivil toplum girişimlerine güveniyordu. İnsani yardım fonlarının azalması ve engellilere odaklı kuruluşların faaliyetlerini küçültmesiyle birlikte, ekonomik katılım ve sosyal korumaya erişim fırsatları daha da azaldı.Afganistan, engelli kadın ve kız çocukları için önemli korumalar sağlayan CRPD ve CEDAW anlaşmalarının her ikisine de taraf olmaya devam etmektedir. CRPD'nin 6. maddesi, engelli kadınların maruz kaldığı çok yönlü ayrımcılığı açıkça tanırken, 11. maddesi devletleri riskli durumlarda ve insani acil durumlarda onların korunmasını ve güvenliğini sağlamaya mecbur kılmaktadır. Benzer şekilde, CEDAW eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve kamusal katılımda eşit hakları garanti etmektedir.Ancak bu antlaşma yükümlülüklerinin varlığı, anlamlı bir koruma sağlamak için pek bir şey yapmamıştır. Taliban, Afganistan'ı her iki sözleşmeden de resmen çekmemiş olsa da, temel güvencelerinin uygulanması önemli ölçüde kötüleşmiştir. Kadınların istihdamı, eğitimi ve hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, her iki antlaşmanın da korumayı amaçladığı birçok hakkı doğrudan baltalamaktadır.Afganistan örneği, uluslararası insan hakları hukukundaki daha geniş bir zayıflığı ortaya koymaktadır. Antlaşma izleme organları, anlamlı bir yaptırımdan ziyade büyük ölçüde devlet işbirliğine, raporlama prosedürlerine, diplomatik girişimlere ve uluslararası baskıya dayanmaktadır. Yönetici otoriteler, uluslararası toplumun büyük bir bölümünden siyasi olarak izole kalırken etkili bölgesel kontrol uyguladıklarında, bu mekanizmaların davranışları etkileme veya uyumu sağlama yeteneği oldukça sınırlıdır. Haklar kağıt üzerinde var olmaya devam edebilir, ancak pratikte çok az koruma sağlarlar.Afganistan'daki engelli kadın ve kız çocuklarının deneyimleri, insan haklarına kesişimsel bir yaklaşım benimsemenin önemini de vurgulamaktadır. Onların dışlanması, yalnızca cinsiyet ayrımcılığı veya engelli haklarının tek başına ele alınmasıyla anlaşılamaz. Bunun yerine, cinsiyet, engellilik, yoksulluk, yerinden edilme ve siyasi baskı da dahil olmak üzere birçok gücün etkileşiminden kaynaklanmaktadır .Uluslararası insan hakları kurumları, kesişimsel ayrımcılığı giderek daha fazla kabul etse de, uygulama ayrı yasal çerçeveler arasında parçalı bir şekilde devam etmektedir. Engelli hakları ve kadın hakları, birçok bireyin her iki ayrımcılık türünü de aynı anda deneyimlediği gerçeğine rağmen, genellikle birbirinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. Sonuç olarak, engelli kadınlar sıklıkla kurumsal yetkilerin ve politika önceliklerinin dışında kalmaktadır.Bu eksiklik, özellikle Afganistan'a yönelik uluslararası tepkide belirgindir. Diplomatik ilgi haklı olarak kadınları ve kız çocuklarını etkileyen, özellikle eğitim ve istihdamla ilgili kapsamlı kısıtlamalara odaklanmıştır. Bununla birlikte, erişilemeyen insani yardım, rehabilitasyon hizmetlerinin çökmesi, sağlık hizmetlerine erişimdeki engeller, karar alma süreçlerinden dışlanma ve engelli kadınların günlük yaşamda karşılaştığı benzersiz zorluklar da dahil olmak üzere, engelliliğe özgü endişelere çok daha az dikkat edilmiştir. Bu eksiklikler, hem insani yardım politikası hem de uluslararası insan hakları savunuculuğu içinde engelli kadınların görünmezliğini daha da pekiştirmektedir.Afganistan bu nedenle, hakların tanınması ile bunların pratikte korunması arasındaki daha geniş bir kopukluğu göstermektedir. Uluslararası hukuk, engelli kadın ve kız çocuklarının haklarını giderek daha fazla kabul etmektedir; ancak bu korumalar, uygulanmaları siyasi iradeye, kurumsal istikrara ve sürdürülen uluslararası katılıma bağlı olduğunda kırılgan kalmaktadır.Afganistan'daki engelli kadın ve kız çocuklarının deneyimleri, hakların tanınması ile bunların pratikte korunması arasında var olabilecek derin uçurumu göstermektedir. Taliban'ın iktidara geri dönmesinden bu yana, eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ve kamusal katılım üzerindeki kısıtlamalar, zaten engellilikle ilgili dışlanma yaşayanlar üzerinde özellikle ağır yükler oluşturmuştur. Mevcut eşitsizlikler sadece devam etmekle kalmamış, daha da derinleşmiştir.Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD) ve Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitsizliğin Önlenmesi (CEDAW) gibi uluslararası araçlar kapsamlı yasal korumalar sağlasa da, Afganistan, uygulama mekanizmalarının zayıf olduğu ve yönetim otoritelerinin dış baskıya dirençli kaldığı durumlarda bu çerçevelerin sınırlarını göstermektedir. Bu nedenle, engelli kadınların karşı karşıya kaldığı kriz, insani bir acil durumdan veya siyasi bir başarısızlıktan daha fazlasıdır. Aynı zamanda, çağdaş uluslararası insan hakları hukukunun, otoriter yönetim altında çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kalanları ne kadar etkili bir şekilde koruyabileceğinin de bir göstergesidir.Sonuç olarak, Afganistan zorlu bir gerçeği ortaya koyuyor. Uluslararası insan hakları korumasının karşı karşıya olduğu en büyük zorluk artık sadece hakları yasal belgelerde tanımak değil, aynı zamanda uzun süreli siyasi istikrarsızlık ve sistematik baskıyla karakterize edilen fiili rejimler altında yaşayanlar için bu hakların anlamlı bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır. Bu boşluk kapatılana kadar, Afganistan'daki engelli kadınlar ve kız çocukları, Taliban yönetiminin en savunmasız ve en çok göz ardı edilen kurbanları arasında yer almaya devam edecektir.Kaynak : Benafsha Yaqoobi | intpolicydigest.org