Amerika'nın Batı İttifakı'na ihtiyacı, Batı İttifakı'nın Trump'a ihtiyacından daha fazla.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 26 Ağustos 2026 11:06:27

Tesadüfen, bu ülkeler, ABD anakarasına ulaşabilecek ve hedef alabilecek en büyük üç nükleer cephaneliğe sahip ülkelerdir . Kim Jong-un , ABD'nin yatıştırma jestine karşılık olarak Kuzey Kore'nin bir dizi balistik füze fırlatması üzerine Trump'a, Trump'ın ABD müttefiklerine davrandığı gibi davrandı .









ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararı, ABD'nin dünyanın demokratik topluluğunu terk etmesine yol açan, dış politikada yapılan bir dizi düşüncesiz ve ani hakaretin son örneğidir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltması, ABD'nin dünyanın demokratik topluluğunu terk etmesine yol açan bir dizi düşüncesiz ve dürtüsel dış politika hakaretinin son örneğidir. Bunlar arasında Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı göstermek amacıyla Ukrayna'ya verdiği desteği önemli ölçüde azaltması ve Komünist Parti Politbüro Başkanı Xi Jinping'e saygı göstermek amacıyla Tayvan'a silah satışlarını benzer şekilde azaltması , ayrıca terörist diktatör Kim Jong-un'un duygularını yatıştırmak için yapılan açıklanamaz çaba yer almaktadır .Trump'ın dürtüsel pazarlık yöntemini kullanmasında, yerleşik solcu derin devleti reddetmesinde veya Amerika için endüstriyel ve enerji otarkisini hedeflemesinde prensipte yanlış bir şey yok. Trump'ın seçmenlerinin üçte biri, onun izolasyonculuk politikalarını ve İsrail ile yakın ittifakını destekliyor. Amerikalılar çok uzun zamandır, zengin müttefiklerle birlikte uluslararası liberal düzeni savunmanın orantısız maliyetini üstleniyorlar. Trump'ın dış politikası, özellikle Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerle İbrahim Anlaşmalarına rıza göstermeyi önceliklendirdi ve Pasifik'e yönelmeyi teşvik etmek yerine, İran'a karşı kötü tasarlanmış ve yürütülmüş savaşını desteklemedikleri için İngiltere ve Güney Kore gibi ülkeleri hedef aldı . Trump, Albert Wohlstetter'in 1958'de açıkladığı gibi, caydırıcılığın ne kadar karmaşık ve kırılgan olduğunun farkında değil .Ancak ABD'nin, diğer büyük güçlerin Amerikan etki alanına müdahale etmesini engellemek için askeri ittifaklara ihtiyacı vardır. Chicago Üniversitesi Profesörü John J. Mearsheimer, Büyük Güç Politikasının Trajedisi (2001) adlı eserinde , bölgesel hegemonların (ABD gibi) küresel emellerinden dikkatlerini dağıtmak için diğer kıtalardaki ana potansiyel rakiplerinin etki alanlarına önceden askeri araçlarını konuşlandırdığını göstermiştir . ABD'nin Japonya ve Tayvan'daki güçleri Çin'i, Avustralya Japonya'yı, Ukrayna Rusya'yı, İngiltere Almanya'yı, Hindistan Çin'i, Pakistan Hindistan'ı, İsrail Mısır'ı ve Suudi Arabistan İran'ı saptırır. İmparatorluk Almanyası'nın Latin Amerika'daki yatırımları; Nazi Almanyası'nın Brezilya ile ilişkileri; Sovyetlerin Küba, Nikaragua ve Grenada'ya müdahalesi; Peru'ya silah satışları; ve daha yakın zamanda Çin'in Panama Kanalı ve Güney Amerika'ya yaptığı yatırımlar, ABD'nin saptırma politikasının başarısızlıklarını temsil etmektedir. Sovyet destekli Küba desteği olmasaydı , 1980'lerde Orta Amerika'da uzun ve maliyetli iç savaşlar yaşanmazdı . ABD İç Savaşı sadece köleliği sona erdirmek için değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa gibi parçalanmasını ve yabancı müdahalelere ve kendi içine bölünmeye terk edilmesini önlemek için yapıldı. ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün 22 Ağustos 1862'de söylediği gibi: " Bu mücadeledeki en önemli amacım Birliği kurtarmaktır ve bu, köleliği kurtarmak veya yok etmek değildir ." Kanada ve İngiltere'nin Konfederasyona verdiği destek, gelecekte olacakların bir uyarısıydı ve ABD'nin 1776 ve 1812'de Kanada'yı İngiliz İmparatorluğu'ndan ayırmak için iki kez işgal etmesinin nedenidir .1972'de Vietnam'da ABD'nin yenilgisinin ardından yaşanan aşağılanma, iç karışıklık ve sonrasında ortaya çıkan kitlesel hafıza kaybı, Washington'ı Asya'nın Pasifik kıyısındaki müttefiklerinden askeri çekilme kararı almaya yöneltti. Tepki hızlı oldu: Minyatür nükleer savaş başlıkları için plütonyum üretiminde kullanılan bir bozunma izotopu olan Kripton-85 gazı Güney Kore'de tespit edildi ve Tayvan'ın nükleer silahların yayılmasıyla ilgili yeniden işleme teknolojisine olan ilgisi 1970'lerin ortalarında arttı. Tokyo, 1980'lerin başlarında Rokkasho uranyum yeniden işleme tesisini kurma çabalarında ABD'den destek talep etti ve aldı . Bu güvenilir sinyallere neredeyse anında yanıt veren ABD Başkanı Gerald Ford , ABD'nin Asya'da aktif kalmaya devam edeceğine dair kararlılığını yineledi. 1950'lerin sonlarında Amerikan politikasındaki uzlaşmazlığın yaşandığı daha önceki bir dönemde, yeni bağımsızlığını kazanan Almanya Fransa'dan nükleer silah teknolojisi elde etmekle tehdit etmiş , İsveç ve Yugoslavya ise Washington'dan gizli istihbarat paylaşımı ve koruma vaatleri gelene kadar kendi nükleer programlarına başlamışlardı.Sorun sadece ABD Başkanı Donald J. Trump'ın , paradoksal olarak kendi halkları arasında %33'ten fazla desteğe sahip olabilecek Rusya , Komünist Çin ve Kuzey Kore'nin diktatör liderleriyle rahatça görüşebilmesi değil . Soğuk Savaş sırasında, diktatörlerle ilişki kurma yönündeki sonsuz umutsuz çabalar, Bonn'un Doğu Almanya ile Ostpolitik'i , ABD Başkanı Richard Nixon'ın Moskova ile yumuşama politikası ve Seul'ün Kim Il- sung ile ilişki kurma yönündeki döngüsel girişimleri Washington tarafından hoş görüldü. Sorun, Trump yönetiminin müttefikleri Danimarka , Kanada , Meksika ve Umman'a karşı pervasızca fiziksel tehditlerde bulunması ve İsrail'in ABD müttefiki Katar'ı bombalamasına izin vermesinde yatıyor .Trump , liberal demokrasilerin kurulması için gerekli olan, savaş başlatmaya karşı oy kullanan ve kolektif güvenlik yoluyla savaşı caydıran orta sınıfları yaratmak amacıyla zenginliği teşvik eden ticareti yayma yönündeki liberal büyük stratejiyi terk etti . Trump, nükleer silahların yayılması ile tek panzehiri olan demokratikleşme arasındaki çılgın yarışa kördür . ABD Başkanı Harry S. Truman'ın Hiroşima ve Kokura'yı nükleer silahlarla vurma kararı da gösterdiği gibi, nükleer silahlar kullanılamaz değildir ve çaresiz veya sadece rahatsız olmuş karar vericilerin bir nükleer silahı ateşlemek için fırsat bulacağı sayısız durum vardır. Profesör Barry Posen, nükleer silahların muhtemelen ilk olarak insan yerleşiminden uzakta, denizde denizaltıları kovalamak için kullanılacağını , ancak bunların sonunda denizaltıları destekleyen yerleşim yerleri gibi kıyı hedeflerini bulacağını uyardı. Tayvan savaşı durumunda, ABD'nin Çin'in altı Jin sınıfı balistik füze denizaltısını avlamayı yüksek öncelikli hale getirmesi çok muhtemeldi.Artık hayatta olmayan Profesör Kenneth Waltz, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmesini, " daha fazla daha iyi olabilir" mantığıyla önermişti : Nükleer silah edinen devletlerin, caydırıcı bir güçle kendilerini daha güvende hissettikleri, nükleer silah edinme ve koruma sürecinin disiplinli bilimsel yaklaşımının radikal bir liderliği bile olgunlaştırdığı ve büyük güçlerin acımasız liderlerinin sürekli ve yakın gözetimi altına girdikleri için ılımlı dış politikalar izledikleri fikri. Mantık şöyle devam eder: Nükleer silahlar kullanılamaz olduğu için, nükleer güçlerin olduğu bir dünya barışçıl bir dünya olurdu. Birçok gözlemci, nükleer silah kullanımına karşı olan tabuyu, aslında sadece bir tereddüt olmasına rağmen, somutlaştırıyor. Adolf Hitler (veya Harry S. Truman ) nükleer silah kullanmaktan çekinir miydi? Nükleer silahlı ülkelerin liderleri, nükleer silahları paylaşmazlar çünkü nükleer silahların son derece kullanılabilir olduğunu bilirler: ucuz, güvenilir, hassas, neredeyse durdurulamaz ve eşi benzeri görülmemiş derecede yıkıcı.Nükleer silahların yayılmasını önleme politikasının bencil mantığı, nükleer silahlı devletlerin çoğaldığı bir dünyada hiçbir ülkenin ABD'den daha savunmasız ve kaybedecek daha çok şeyi olmadığıdır. Denizcilik tarihçisi Bernard Brodie'nin de belirttiği gibi, gelen nükleer savaş başlıklarına karşı kesin bir savunma yoktur. Patriot veya THAAD gibi füze önleyicilerinin sensörleri , herhangi bir nükleer saldırıya neredeyse kesin olarak eşlik edecek olan birkaç yüksek irtifa nükleer patlamasının iyonizasyonuyla kör edilebilir. Bireysel önleyiciler kıtalararası balistik füzelerden veya hipersonik seyir füzelerinden daha ucuz olsa da, bu iki platform teorik olarak megatonajlarında üst sınır bulunmayan on adede kadar termonükleer savaş başlığı taşıyabilir . ABD nükleer savaş başlığı başına ömür uzatma maliyeti genellikle 10 milyon dolar iken, seri üretimde bireysel savaş başlıklarının maliyeti sadece birkaç milyon dolar olabilir; bu da onları taşıyan füzelerin, denizaltıların ve bombardıman uçaklarının maliyetinin çok küçük bir kısmıdır. Uzay fırlatma yeteneklerinin yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerin bile FOBS ( Kesirli Yörünge Bombardıman Sistemleri ) teknolojilerini kullanarak savaş başlıklarını birden fazla yörüngeye fırlatıp, komut üzerine veya önceden programlanmış yörüngelerle karasal hedeflere bırakmalarını mümkün kılıyor. Artık Amerikalıların orta ölçekli güçlere karşı bile izolasyonist bir tutum sergileme seçeneği kalmadı.Trump'ın Batı ittifakından kademeli olarak ayrılması, dünyanın liberal demokrasilerinin kendilerini savunmak zorunda kalacaklarının farkına varmaları anlamına geliyor. Normalde nükleer stratejistler, liderliksiz ittifaklar kurmanın zorluğunu açıklamak için Nobel ödüllü ekonomist Mancur Olson'ın Kolektif Eylem Teorisi'ni kullanırlar (Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Davos'taki silahlanma çağrısına rağmen). Daha kullanışlı bir teori ise , bir başka Nobel ödüllü ekonomist Ronald Coase tarafından ortaya atılan Coase Teoremi'dir . Coase, nükleer bağlamda, bağımsız nükleer cephanelikler arasında, bir ülkenin sahip olduğu daha yetenekli gücün, daha zayıf stoklara sahip ülkelere yardım sağlayacağını savunmuştur. Genellikle, devletler arası işbirliğinin çok zor olduğu için, yalnızca bedavacılığı cezalandıracak kadar güçlü bir devletin birlik sağlayabileceği düşünülür. Ancak Coase teoremi, daha zengin bir devletin, uygun fiyatlı bir yan ödeme sağlayarak daha küçük bir cephanelikteki güvenlik endişelerini giderebileceğini göstermektedir. Bu durum , iki ülke arasında alenen süren anlaşmazlıklar sırasında ABD Başkanı Richard Nixon'ın Gaullist Fransa'ya nükleer teknoloji yardımı yapmasında açıkça görülmüştür .Herhangi bir nükleer silahlanma girişiminin ilk sorunu, ABD'nin 1960'ların başında SSCB'ye Çin'e yönelik önerdiği, SSCB'nin 1960'ların sonlarında ABD'ye önerdiği veya İsrail'in 1981'de Irak'ın Osiraq reaktörüne veya 2007'de Suriye'ye yaptığı saldırılar gibi önleyici bir saldırıdan kaçınmaktır . Avrupa'da, Fransa'nın deniz tabanlı nükleer cephaneliği bu örtüyü sağlayabilir. Almanya'nın , İsveç, İtalya, Belçika, Çekya ve Kanada ile yakından entegre olmuş bir nükleer silah üretim çekirdeği oluşturması muhtemeldir . İkinci bağımsız çekirdeğin Polonya ve üçüncüsünün ise Türkiye olması muhtemeldir. Bu çabaların, teknoloji alışverişi, siyasi izin prosedürlerinin standartlaştırılması, yüksek standartlarda güvenli depolama sağlanması ve NATO üyesi olmayan komşuların güvence altına alınması amacıyla NATO çerçevesinde siyasi olarak koordine edilmesi beklenmektedir. Yunanistan ve İspanya'nın Almanya'dan ödünç savaş başlığı alması muhtemeldir. ABD ile birlikte Trident denizden fırlatılan balistik füzelerini yöneten şirketin ortak sahibi olan İngiltere, nükleer cephaneliği konusunda ABD'ye bağımlıdır ve bu nedenle stratejik olarak önemli bir rol oynaması olası değildir.Asya'da, Japonya, Güney Kore veya Avustralya'yı Kuzey Kore, Çin, Rusya ve hatta ABD'nin nükleer silah geliştirme faaliyetlerinden vazgeçmeleri yönündeki baskısından koruyacak ABD dışı bir şemsiye mekanizmanın bulunmaması sorunu var. Ancak, bir Fransız SSBN'sinin veya nükleer savaş başlıklarının Japonya'ya yeniden konuşlandırılması bu korumayı sağlayabilir. Japonya-Güney Kore ortak işbirliği, karşılıklı anlayışı geliştirmede ve tarihsel kırgınlıkları gidermede önemli bir etkiye sahip olacaktır. Asya'daki kırılganlık penceresi iki yıla kadar sürebilir; bundan sonra Avustralya'daki önemli uranyum yatakları ( kanıtlanmış rezervlerin %28'i ) Asya'yı bölünebilir madde üretiminde Avrupa'nın önüne geçirecektir .Bu geniş çaplı demokratik nükleer atılım, şüphesiz ki gönüllü nükleer silahların yayılmasını önleme politikasının sonunu işaret edecektir. Brezilya ve Arjantin, Tayvan, İsrail ve İran, Hindistan ve Pakistan kendi cephaneliklerini geliştirme fırsatları göreceklerdir. Bununla birlikte, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin güçlendirilmiş fisyon cihazlarının veya Güney Afrika'nın basit atom savaş başlıklarının aksine, termonükleer silahları seri üretme kapasitesi hala yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinde bulunmaktadır: ABD, Rusya, Fransa, Çin ve Birleşik Krallık. Termonükleer silahların, 50 kilotonda zirve yapan güçlendirilmiş fisyon silahlarının ve 20 kilotonda zirve yapan tek kademeli top ve içe doğru patlama nükleer savaş başlıklarının aksine, patlatılan ateş gücünde bir üst sınırı yoktur. Büyük güçler ayrıca balistik füze denizaltılarını (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi artı Kuzey Kore ve Hindistan, İsrail ve Pakistan'ın yarı kapasiteleriyle birlikte) ve kıtalararası balistik füzeleri (sadece ABD, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'de) işletme imkanına da sahiptir.Putin Ukrayna'ya nükleer silahla saldırırsa , Kim Jong-Un Daeyeonpyeongdo Adası'nda bir savaş başlığı patlatırsa veya Xi Jinping , NORAD tarafından tespit edilen bir hipersonik füzeyi Kanada'daki bir şehre fırlatırsa , Donald Trump misilleme yapacak mı yoksa Amerika'nın müttefiklerini terk mi edecek? Trump ve esasen izolasyonist siyasi tabanı, bu dünyayı pervasızca gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu, kolektif bir eylem sorunudur çünkü nükleer silahların yayılması, en iyi donanımlı nükleer cephaneliklere sahip ülkeler için bile net bir kolektif güvenlik kaybına yol açacaktır. Trump, 1945 sonrası dönemin temel krizinin, yoksulluğa ve savaşa panzehir olan liberal demokrasiyi nükleer silahların yayılmasından daha hızlı yaymak olduğunu unutmuştur.Kaynak : Dr. Julian Spencer-Churchill | moderndiplomacy.eu