Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: Elif Sezen | 15 Eylül 2026 10:49:42

Avustralya tarihi:





Çocuk edebiyatı:





Kurgu:





Kurgu dışı:





Şiir:





Genç yetişkin edebiyatı:

Ender Başkan’ın şiir kategorisinde 2026 Başbakanlık Edebiyat Ödüllerine layık görülen Two Hundred Million Musketeers adlı kitabı, bu yılın başında Anne Elder Ödülünü de kazanmıştı. Bu kitap, günümüzde ebeveyn olmanın beraberinde getirdiği yoğun deneyimleri, aydınlanma hallerini, değişime ve dönüşüme uğrayan düşünceler silsilesini ve farkındalıkları konu alan bir anlatı sunar. Şair kitapta, kendi çocukluğuna ve büyükannesi ile büyükbabasının Türkiye’den sürgün edilmesine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise, kendi kurduğu ailesiyle birlikte birkaç kez Türkiye’ye gidişinden bahsediyor.









Konuyla ilgili haber, fotoğraf kaynağı ve detaylar için bağlantılar:Creative Australia:

https://creative.gov.au/news-events/news/announcing-winners-2026-prime-ministers-literary-awards

Giramondo Yayınları: https://giramondopublishing.com/ender-baskan-on-two-hundred-million-musketeers/

2026 Başbakanlık Edebiyat Ödülleri 10 Eylül akşamı Avustralya Ulusal Kütüphanesi - Canberra’da açıklandı. Bu önemli ödül, bu yıl şiir kategorisinde Avustralya’daki toplum üyelerimizden Türk/Avustralya’lı şair, yazar ve yayıncı Ender Başkan’a layık görüldü. 2026 Başbakanlık Edebiyat Ödülleri, ödül sahiplerine her bir kategoride vergisiz 80 bin Avustralya doları olarak verilecek. Ödülün farklı kategorilerde kazanan yazarlar ve kitapları listesi bu şekildedir:Rohan Hovitt - The Southern Frontier (Melbourne Üniversitesi Yayınları)Zana Fraillon - Song of a Thousand Seas (Queensland Üniversitesi Yayınları)Leonie Norrington, Merrkiyawuy Ganambarr-Stubbs, Djawa Burarrwanga & Djawundil Maymuru - A Piece of Red Cloth (Allen & Unwin)Kate Wild - The Red House (Allen & Unwin)Ender Başkan - Two Hundred Million Musketeers (Giramondo Yayınları)Pip Harry - Drift (Hachette Avustralya)Başkan ödül töreninde, “Bu benim kitabım, ama aslında bizim kitabımız, ve bu kitabımız çok şey barındırıyor” diyerek sevincini ifade etti. Yazarımız, Giramondo Yayınları’nın internet sitesinde yayınlanan ifadesine göre de yazarlık sürecine ilişkin şu yorumları yaptı: “Şiir yazmaya, ilk çocuğumuz konuşmayı öğrenirken başladım. Dil, sesler ve kelimeler yeniden eğlenceli hallere büründü. Birbirimizi uyutana kadar şarkılar söyledik. Saçma sapan gevezelikler evimizi doldurdu. Bir roman yayınlamıştım ve en iyi kısımlarının, böyle serbestçe mırıldandığım anlar olduğunu düşünüyordum – özgürce takılmak. Dil kodlarını ve kurallarını çiğneyip, dadaist kartpostallar ve mektuplar yazıp, arkadaşlarıma çılgınca sesli mesajlar bırakmaktan keyif aldım. Zarif ve uzun cümleler bana uzaktı. Parçalanıp ta büyüyorduk biz. Mantıklı ve sağduyulu görünmüyordum, daha çok bana doğru gelen bir duyarlılıkla bağ kuruyordum. Kapitalist mantığın zorbalığından bir çocuğun dünyası kadar uzak bir şekilde”Başkan, 2021 Overland Judith Wright Şiir Ödülüne de layık görüldü ve şiirleri HEAT, Meanjin, Cordite, Unusual Work ve Best of Australian Poems dergilerinde yayınlandı. A Portrait of Alice as a Young Man adlı bir roman yayınladı. Vre Books yayınevinin, ‘Agog şiir okumaları’nın ve ‘Study deneysel alanı’nın kurucularından olup, aynı zamanda da Victorian Premier Edebiyat Ödülü, Mary Gilmore Ödülü ve ALS Altın Madalyası finalistlerindendir.Avustralya başbakanı Anthony Albanese, 2026 Başbakanlık Edebiyat Ödülleri ile ilgili olarak, “Hikayelerimiz, kuşaklar, kültürler ve topluluklar arasında bizi birbirimize bağlıyor ve dünyanın Avustralya’yı bir Avustralya’lı gözünden görmesini sağlıyor” diyerek düşüncelerini ifade etti ve bu yılın tüm kazananlarını tebrik etti.