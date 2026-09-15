İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Bağımsızlık Paktı İmzaladı.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 15 Eylül 2026 20:11:11









Cumartesi günü Dublin'de İrlanda Başbakanı'nın yanında duran Donald Trump, İrlanda'nın yeniden birleşmesinin "eninde sonunda gerçekleşeceğini, bu yüzden şimdi gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi. İki gün sonra, Cardiff'te İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Başbakanları, "anayasal değişimin geleceğini" ve hiçbir Westminster hükümetinin bunu engelleme hakkına sahip olmadığını ilan eden ortak bir muhtıra imzaladılar. Downing Street'in yanıtı saatler içinde geldi: sınır oylaması ve herhangi bir bağımsızlık referandumu "masa dışı" kalmaya devam ediyor. Ancak bu, Andy Burnham'ın kendisinden gelmedi. Kazara başbakanlık görevine başlamasının üzerinden iki ay geçmiş olan İngiltere Başbakanı, babasının ölümünün ardından kamu programını iptal etmişti. Hükümetinin birliğin geleceğine dair en kesin çizgisi bile, şimdilik, başka biri tarafından dile getiriliyordu.













Cardiff muhtırası, anayasa hukukunu değil, Britanya'daki siyasi havayı değiştirdi. Üç milliyetçi parti, parçalanmış birlikçi oyları ve Westminster'ın son yıllardaki en zayıf hükümetini, kimseyi hiçbir şeye bağlamayan ve hiçbir yasal mekanizmayı değiştirmeyen yüksek sesli, koordineli bir açıklamaya dönüştürdü. Burnham'ın, siyasetten tamamen uzak olduğu bir dönemde ofisi tarafından iletilen reddi, yine de daha önemli bir sinyal: Hiçbir yetkisi olmayan ve mücadeleye girmeye hiç niyeti olmayan bir başbakan bile, mücadeleye girmektense reddetmeyi daha kolay buldu. Muhtemelen Kasım ayında, son iki toplantının yılda iki kez yapıldığı tempoda gerçekleşecek olan bir sonraki Britanya-İrlanda Hükümetlerarası Konferansı'nı izleyin: Dublin'in sınır seçim kriterlerini tanımlama çabası orada somut bir sonuç verirse, İskoçya veya Galler değil, Kuzey İrlanda, Westminster'ın vetosunun, bu sorudan kurtulmak isteyen bir hükümetle temas halinde hayatta kalıp kalmayacağını gerçekten test edecek ülke olacaktır.





Westminster Hala tüm yasal kozları elinde tutuyor. Cardiff muhtırası, sendikanın savunucularının son bir nesilde karşılaştığı en zayıf ve en dikkati dağılmış hükümete yönelik bir baskı kampanyasıdır; herhangi bir referanduma doğru atılmış gerçek bir adım değildir. 14 Eylül tarihli Cardiff muhtırası, sendikanın savunucuları için benzersiz derecede zayıf bir anda - kırılgan, yeni göreve gelen Downing Street ve parçalanmış sendika yanlısı oylar - zamanlanmış koordineli bir baskı kampanyasıdır; herhangi bir referanduma doğru atılmış gerçek bir adım değildir. Andy Burnham'ın zaten sallantıda olan "masadan kaldırıldı" ifadesi, Westminster'ın siyasi iradesinin, tamamen geçerliliğini koruyan yasal vetosundan çok daha sallantılı olduğunu göstermektedir.Buraya gelmek alışılmadık bir olaylar zinciri gerektirdi. Andy Burnham Haziran ayında milletvekili bile değildi; bir ara seçim kazandı, dört gün sonra Keir Starmer'ın istifasını zorladı ve İşçi Partisi'ni genel seçimlere hiç götürmeden 20 Temmuz'da başbakan oldu. Mayıs ayında İskoçya ve Galler aynı gün özerk seçimler düzenledi. SNP beşinci dönemini kazandı ancak azınlık hükümetine düştü ve bağımsızlık yanlısı partilerin toplam oy oranı aslında 2007'den beri en düşük ikinci seviyesine düştü - sadece Reform UK'nin katılımı birlik yanlısı oyları böldüğü için daha fazla sandalye kazandılar. Galler'de Plaid Cymru ilk seçimini kazandı, ancak çoğunluğu elde edemedi ve Reform UK ikinci büyük parti olarak hemen arkasında yer aldı. Kuzey İrlanda, 2022'den beri Sinn Féin'den Michelle O'Neill tarafından yönetiliyor. Yasal olarak, İskoçya'nın bağlayıcı bir referandum düzenleyebilmesi için Westminster tarafından verilen 30. Madde emrine ihtiyacı var, Galler'in yetki devri anlaşması hiçbir referandum mekanizması içermiyor ve Kuzey İrlanda sınır oylaması tamamen Birleşik Krallık tarafından atanan Devlet Sekreterinin kararına bağlı; mahkemeler bu kararın kasıtlı olarak belirsiz olduğunu belirtmiştir.Cardiff mutabakatına ilişkin haberlerin çoğu, bunu anayasal bir kopuşa doğru atılan bir adım olarak ele alıyor. Bu, olayların sıralamasını tersine çeviriyor. Daha faydalı soru, mutabakat metninin ne söylediği değil – kimseyi hiçbir şeye bağlamıyor – üç milliyetçi partinin neden tam olarak bu iki haftalık dönemi seçerek imzaladığıdır ve cevap, ayrılığa doğru ivme kazanmakla değil, aritmetik ve zamanlamayla ilgilidir.Öncelikle aritmetikle başlayalım. İskoçya'nın bağımsızlık yanlısı partileri, Mayıs ayında 2016 veya 2021'e göre daha az oy alarak tarihlerinin en fazla sandalyesini kazandı; bunun nedeni, Reform UK'nin gelişiyle Muhafazakarlar, İşçi Partisi, Liberal Demokratlar ve Reform'un kendisi arasında daha birleşik olan birlik yanlısı bloğun bölünmesiydi. Plaid Cymru'nun Galler'deki tarihi zaferi oyların ancak üçte birini alarak geldi ve hükümet kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyuyor. Her iki sonuç da birlikten ayrılmaya yönelik kamuoyundaki bir artışı yansıtmıyor; her ikisi de karşı taraftaki parçalanmayı yansıtıyor. Bu tür bir yetkiye dayalı bir mutabakat zaptı, referandum kampanyasından daha güçlü bir yönetim gücü anlamına gelir.Şimdi zamanlamaya gelelim. Burnham'ın Downing Street'e giden yolu her açıdan tesadüfiydi: ara seçim zaferi, görevden alınan bir selefi, başka adayın olmadığı bir liderlik yarışması ve genel seçim yapılmadan başlayan bir başbakanlık dönemi. Birliğin istikrarsızlığı konusundaki duruşunu zaten gösterdi; Ağustos sonlarında, sınır oylamasını o kadar açık bir şekilde "masadan kaldırdı" ki, Sinn Féin bunu antidemokratik olarak nitelendirdi ve Downing Street saatler içinde geri adım atmak zorunda kaldı, Good Friday Anlaşması'nın "her maddesini", rıza ilkesi de dahil olmak üzere, yeniden teyit etti. Bu geri adımı izleyen ve ardından Donald Trump'ın Dublin'de gazetecilere İrlanda birliğinin "eninde sonunda gerçekleşeceğini" söylemesini izleyen üç milliyetçi başbakan, baskıyı artırmanın tam zamanı olduğuna karar vermek için her türlü nedene sahipti - yasal yol açıldığı için değil, bu yolu koruyan adamın konumundan hiç bu kadar emin görünmediği için.Bunların hiçbiri Westminster'ın gerçekte yapabileceklerini değiştirmiyor. İskoçya'nın yasal referanduma giden yolu hala sadece Westminster'ın verebileceği bir 30. Madde emriyle geçiyor; bu mekanizma, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin 2022'de Holyrood'un tek başına yasa çıkaramayacağına karar vermesiyle teyit edildi. Galler'in özerklik anlaşmasında buna eşdeğer bir hüküm yok; Plaid Cymru'nun Cardiff muhtırasına imzası bir dayanışma ifadesi, yasal bir kaldıraç değil. Kuzey İrlanda'nın sınır oylaması tamamen Devlet Sekreterinin birliğe yönelik gelecekteki çoğunluk desteği hakkındaki değerlendirmesine bağlı; mahkemelerin açıkça tanımlamayı reddettiği bir tetikleyici, bu da tamamen o makamı elinde bulunduran kişinin siyasi kararına bırakıyor. Üç hükümet kendi kaderini tayin etme hakkında bir belge imzaladı; bunlardan hiçbiri gerçek kontrolü kimin elinde bulundurduğunu değiştirmedi.Açıkça görülebilecek itiraz, siyasi baskının bu durumu daha önce de değiştirdiği yönündedir: David Cameron, bunu yapmak zorunda olmamasına rağmen İskoçya'nın 2012 tarihli 30. Madde emrini verdi. Ancak Cameron bunu güçlü bir konumdan yaptı - yeni seçilmişti, oylamayı kazanacağından emindi ve bu sorunu bir nesil için çözmek istiyordu. Burnham ise tam tersi bir konumdan müzakere ediyor: yeni göreve gelmiş, yetkisiz ve kendi ofisinin açıklamasına göre, yaşam maliyeti kriziyle mücadele ederken anayasal tartışmaları yeniden açmakla ilgilenmiyor. Güçlü bir lider, bir soruyu kapatmak için referandum düzenlemeyi göze alabilir. Zayıf bir liderin ise referandumu reddetmek için her türlü teşviki vardır, çünkü reddetmek ona bugün hiçbir şeye mal olmazken, yeniden açmak ona her şeye mal olabilir. Aslında çizgiyi tutan şey, milliyetçi davanın gücü değil, bu asimetridir.Temel senaryo (yaklaşık %60): Burnham bu parlamento boyunca görevini sürdürür. 30. Madde emri yok, sınır oylaması tetikleyicisi yok ve Cardiff Paktı, yasal bir ilerleme sağlamadan, Kralın Konuşması, Birleşik Krallık-İrlanda zirvesi gibi önemli anlarda yeniden ortaya çıkan, tekrarlayan sembolik bir ittifaka dönüşür; bu durum, 2017 sonrası Katalan deklarasyonlarının söylemi değiştirip yasayı değiştirmemesine benzer bir durumdur. Bu, Burnham hükümetinin, milliyetçi oylara ihtiyaç duymayacak kadar yeterli parlamento kontrolünü elinde tuttuğunu varsayar.Sendika için olumsuz senaryo: Reform UK'nin Westminster anketlerindeki sürekli yükselişi, Burnham'ın mevcut çoğunluğunu o kadar daraltıyor ki, bütçeler, güven oylamaları gibi ilgisiz oylamalarda küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor ve bunun karşılığında kademeli anayasal tavizler veriyor: bir yurttaşlar meclisi, dört ulusun ortak konseyi, güncellenmiş yetki devri. Bir referandum değil, ancak Westminster'ın şu anda tamamen reddettiği, güçten değil zayıflıktan kaynaklanan bir hareket. Cardiff'teki imzacıların haftalar değil, yıllar için hazırlandığı senaryo bu gibi görünüyor.Birliğin veya alternatif yolun olumlu tarafı: Üç uluslu ittifak sertleşmek yerine kırılır, çünkü Kuzey İrlanda'nın gerçek bir oylamaya giden yolu, yapısal olarak üç yol arasında en güvenilir olanıdır. Eğer Dublin'in baskısı (Başbakan Micheál Martin zaten sınır oylaması kriterlerinin "tartışılması gerektiğini" söylemişti) İskoçya veya Galler'in statik yasal pozisyonundan daha hızlı ivme kazanırsa, Sinn Féin'in Edinburgh ve Cardiff'i beklemek yerine kendi takvimini takip etmesi için her türlü teşviki vardır; bu da Eylül ayındaki mutabakat zaptını kalıcı bir anlaşma yerine tek seferlik bir uyum olarak bırakacaktır.Kaynak : moderndiplomacy.eu