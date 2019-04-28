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Endonezya'da ölen sandık görevlilerinin sayısı 272'ye yükseldi

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 28 Nisan 2019 12:11:43

Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya’da 17 Nisan’daki seçimlerde ve Endonezya'da yüzlerce sandık görevlisi demokrasi için hayatını kaybetti. Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısının 272'ye yükseldiği belirtildi. Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, bin 878 kişinin de aşırı yorgunluktan hastalandığını açıkladı.

17 Nisan'da 260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı.



245 bin aday, 7 milyon sandık görevlisi

193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'inin 800 binin üzerindeki seçim lokalinde oy kullandığı seçimlerde, her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya beş bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede sekiz saat içinde bu kadar oyun kullanılmasının ve ardından oy pusulalarının elle sayılmasının, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden olduğu bildirildi.

Nikkei Asian Review adlı haber sitesinin verdiği bilgiye göre, bazı seçim bölgelerinde 100'den fazla aday seçime katılırken, bazı sandık görevlilerinin 30 saat boyunca pusulaları saymak zorunda kaldığı aktarıldı. Bloomberg Haber Ajansı ise, 245 bin adayın katıldığı seçimlerde yedi milyon sandık görevlisinin görev yaptığını bildirdi.



Hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat

Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Susanto, seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını açıkladı.

Genel Seçim Komisyonu, hayatını kaybeden sandık görevlilerinin sayısının artması nedeniyle yoğun eleştirilere hedef oluyor. Devlet başkanlığı yarışındaki adaylardan Prabowo Subianto'nun seçim kampanyasının yardımcı başkanı olan Ahmad Muzani, "Genel Seçim Komisyonu'nun "iş yükünü yönetmeyi beceremediğini” söyledi.



Resmi olmayan sonuçlara göre Endonezya Demokratik Mücadele Partisi'nden (PDI-P) yeniden aday olan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Büyük Endonezya Hareketi Partisi'nin adayı Subianto'dan yüzde 10 daha fazla oy aldığı ve seçimi kazanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Genel Seçim Komisyonu'nun, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını 22 Mayıs tarihinde açıklaması bekleniyor.

Kaynak:  Deutsche Welle Türkçe

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