Kategori: Dünya | 0 Yorum | 13 Haziran 2020 10:32:05









Belediye yetkilileri cuma sabahı bir kepçe yardımıyla Hamilton şehrindeki söz konusu heykeli yıkarken, bir grup Maorinin küçük çaplı protesto gösterisi düzenlediği görüldü. Belediye yetkilileri cuma sabahı bir kepçe yardımıyla Hamilton şehrindeki söz konusu heykeli yıkarken, bir grup Maorinin küçük çaplı protesto gösterisi düzenlediği görüldü.

İngiliz denizci ve asker John Fane Charles Hamilton Hindistan ve Çin'deki sömürge birliklerinde görev yaptıktan sonra 1863'te Yeni Zelanda'ya gelmiş ve buradaki yerli halk Maorilerle savaşmıştı.







Kaptan Hamilton 1964'te Maorilerle yapılan Pukehinahina Savaşı'nda kuzeni Robert Thomas Francis Hamilton ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Tüm dünyada yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerden sonra Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da hükümet sömürge dönemini hatırlatan tüm heykel ve anıtları yıkma kararı aldı. Wellington hükümeti bu işe ilk olarak Yeni Zelanda'ya 19'uncu yüzyılda ayak basan İngiliz denizci ve asker Kaptan John Fane Charles Hamilton'ın bronz heykelini yıkarak başladı. Kaptan Hamilton Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerle savaşmış ve yüzlercesinin ölümüne yol açmıştı.Yıkım kararını alan Hamilton şehir konseyi söz konusu heykelin, "kültürel uyumsuzluğa yol açtığını ve eski dönemlerde yerli halka yapılan baskı ve zulmü hatırlattığı için" yıkım kararını aldıklarını açıkladı.Yeni Zelanda'da Maoriler arasında Hamilton'un bir katil olduğu ve adada soykırım yaptığına dair inanış oldukça yaygın.