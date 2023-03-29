Kategori: Dünya | 0 Yorum | 29 Mart 2023 20:32:42

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, Almanya'yı yabancı kalifiye elemanlar için daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.





























Kaynak : DW









Almanya'da hükümet, ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı. Puanlama sistemine dayalı Fırsat Kartı'yla Almanya'ya geldikten sonra da iş aranabilecek. Almanya'da hükümet, iş gücü göçünün önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak iş piyasasında oluşan nitelikli eleman açığını hızla kapatmak amacıyla yabancı vasıflı elemanların Almanya'ya daha kolay gelebilmesinin önünü açacak yasa tasarısını onayladı.Yeni yasa kapsamında Almanya'ya gelecek olanların ülkelerinde aldıkları meslek diplomaları veya sertifikaların Almanya'daki denkliğinde kolaylık sağlanacak. AB dışı ülkelerden gelecek olanlarda, ülkelerinde bir dalda meslek eğitimini tamamlamış ve o alanda en az iki yıl çalışmış olma koşulu aranacak. Bu kişiler diploma veya sertifika denkliğini Almanya'ya geldikten sonra yaptırabilecek.İş gücü göçü yasası kapsamında Almanya'ya gelmek isteyenlere, puanlama sistemine dayalı Fırsat Kartı olarak tanımlanan bir belge verilecek. Bir yıl geçerli olacak bu belgeyle Almanya'ya gelip iş aramak mümkün olacak. Fırsat Kartı ile Almanya'ya gelenler mesleki niteliğine uygun iş bulana dek asgari düzeyde geçimini temin etmek üzere haftalık 20 saati geçmeyen geçici işlerde çalışabilecek.Konuyla ilgili olarak Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bugün bir ekonomi merkezi olan Almanya için çok güzel bir gün" dedi. "Ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu vasıflı personelin ülkeye kazandırılması için gerekli temelleri atıyoruz" diye konuşan Faeser, "Almanya uzun zamandır bir göç ülkesiydi. Şimdi nihayet, modern bir göç yasası oluşturma fırsatı bulduk" dedi.Federal İçişleri Bakanlığı ile Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa, Alman işgücü piyasasına yabancı ülkelerden nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylece uzun süredir kalifiye eleman bulmakta zorlanan Alman şirketleri yabancı uzmanları daha kolay istihdam edebilecek. Alman makamlarının açıkladığı verilere göre nitelikli çalışan açığı 2022 yılında bir milyon 980 bini aştı. Almanya'da yaşlı ve çocuk bakımı, bilişim, el sanatları, KOBİ'ler ve sanayi dahil olmak üzere pek çok alanda kalifiye eleman eksikliği yaşanıyor.Puan sistemi ve Fırsat Kartı uygulanacakTasarı, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi alanlarda kolaylaştırmaların yanı sıra, puan sistemine dayalı bir "Fırsat Kartı" uygulamasını da içeriyor. Puan sayısı hesaplanırken dikkate alınan kriterler arasında dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantı yer alıyor. "Fırsat Kartı" Almanya'ya gelen nitelikli kişilere deneme amaçlı çalışma ve ikincil iş yapma olanağı da tanıyor.Ayrıca Almanya'da eğitim amacıyla bulunan yabancıların oturma izinlerinin çalışma iznini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi de kolaylaştırılacak.Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Ann-Veruschka Jurisch, "Yıllar süren çabaların ardından Almanya nihayet Kanada modeline dayalı bir puan sisteminin olduğu modern bir göç yasasına kavuşuyor" dedi.Vatandaşlık Yasası da değişecekÖte yandan Almanya'da iş gücü göçünü düzenleyen yasa ile birlikte yeni bir vatandaşlık yasası da gündemde. Almanya'ya Fırsat Kartı uygulaması kapsamında gelecek olanlara vatandaşlık hakkının da tanınması planlanıyor. Tasarıda, "İyi entegre olmuş ve iyi niteliklere sahip kişilerin Alman vatandaşı olmaları da sağlanmalıdır" ifadelerine yer verilirken, İçişleri Bakanı Faeser, "Vasıflı eleman göçü ve modern vatandaşlık yasası birbirinin parçasıdır" dedi.Faeser'in Nitelikli İşgücü Yasası ile birlikte hayata geçirmeyi planladığı Vatandaşlık Yasası Reformu, Hür Demokrat Parti'den henüz onay almadı.Faeser'in hazırladığı taslağa göre AB vatandaşı olmayanlar da çifte vatandaş olabilecek. Bu özellikle Türkleri ilgilendiren bir durum. Zira mevcut yasaya göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türkler, Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalıyor. FDP ise prensipte çifte vatandaşlığa karşı olmadığını ancak vatandaşlığa geçişte aranan bazı şartların esnetilmesinden yana olmadığını belirtiyor.FDP, halen sekiz yıl olan Almanya'daki asgari ikamet süresinin beş yıla indirilmesine destek verirken vatandaşlığa kabul için aranan dil ve kendi geçimini sağlayabilme koşullarından taviz vermeye yanaşmıyor.