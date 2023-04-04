A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 04 Nisan 2023 20:28:53

NATO'nun Brüksel'deki karargahında düzenlenen toplantıda formalitelerin tamamlanmasının ardından Finlandiya İttifak'a tam üye oldu. Finlandiya, İsveç'in üyeliği için destek vurgusu yaptı. NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği toplantıda formalitelerin tamamlanmasının ardından Finlandiya İttifak'a tam üye oldu. Türkiye'nin resmi onay belgesini toplantıda hazır bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim etmesinin ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun da ülkesinin resmi katılım belgesini Blinken'a vermesiyle formaliteler tamamlanmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Kurucu Antlaşmasına göre ittifakla ilgili belgelerin kayıt altına alınmasından sorumlu merci konumunda bulunuyor.



Üyeliğin resmiyet kazanmasının ardından Finlandiya bayrağı, NATO Karargahı önünde diğer 30 üye bayrağının yanında göndere çekildi. Bayraklar alfabetik sıraya göre dizili olduğundan Finlandiya bayrağı Estonya ve Fransa bayraklarının arasında yer alacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin tam üyeliğinin resmiyet kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, üyelik için birlikte başvurdukları İsveç'e destek vurgusu yaptı. İsveç'in NATO'ya üye olması için "yorulmaksızın" çalışacakları sözünü veren Niinistö, "Finlandiya'nın üyeliği, İsveç üye olmadan tamamlanmayacaktır" dedi.

İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik için birlikte başvuruda bulunmuştu. Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle uzayan süreç sonunda Türk ve Macar meclislerinden Finlandiya'ya onay çıkmıştı. İki ülke İsveç'e ise henüz onay vermiş değil.

Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için Finlandiya'nın da katılmasının ardından üye 31 ülkenin de onayı gerekiyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "ülkesinin NATO üyesi olarak ilk icraatı" diye nitelendirdiği adımla Finlandiya'nın İsveç'in üyelik başvurusunu onayladığına dair belgeyi de Blinken'a teslim etti.

Finlandiya'nın üyeliği ile NATO'da neler değişecek?

Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya, resmen NATO'ya üye oldu. Peki şimdi NATO'da neler değişecek? İsveç İttifak'a ne zaman katılabilecek? Finlandiya, Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında ittifaka resmen üye oldu. Böylece NATO'nun Rusya'ya kara sınırı yaklaşık iki katına çıkarak 2 bin 600 kilometreye ulaştı. NATO'nun 31'inci üyesi olan Finlandiya'nın kuzeyde Barents Denizi'nden güneyde Meerbusen bölgesine kadar, büyük kısmı ormanlık alan olmak üzere, Rusya'ya bin 300 kilometre sınırı bulunuyor. Bu sınırın büyük bölümü de korunmasız.

NATO uzmanlarına göre Finlandiya ordusu bölgenin güvenliğini aslında kendisi sağlayabilecek yetenekte. Askerlerinin iyi eğitim aldığı, zinde ve motive oldukları düşünülüyor. Finlandiya ordusunda zorunlu askerlik hizmeti hiçbir zaman kaldırılmadı. Mevcut rakamlara göre 24 bin aktif görevde, 900 bin de eğitimli yedek askeri bulunuyor. İhtiyaç halinde kara, hava ve deniz kuvvetleri 280 bin kadın ve erkekten oluşan bir askeri güce dönüşebilir. İsveç Savunma Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Jacob Westberg'e göre Finlandiya'nın nüfusunun 5 milyon 500 bin olduğu dikkate alınırsa ordusunun büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir.

Karşılaştırılma için ise Almanya örneğine bakmak mümkün. Zorunlu askerlik hizmetinin kaldırıldığı ve 82 milyondan fazla nüfusu olan Almanya'da asker sayısı 183 bin, 30 bin de yedek bulunuyor.

Güçlü bir ordusu var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya'nın katılımından memnun. Finlandiya'nın Soğuk Savaş sonrası askeri yatırımlarını azaltmamasından övgüyle bahseden Stoltenberg, Finlandiya'nın ittifak üyeleri arasında dayanışmayı öngören 5'inci madde güvencesine kavuştuğunu işaret ediyor. Kuzey Atlantik İttifakı'nın 5'nci maddesi uyarınca bir NATO üyesine yapılmış saldırı, tüm ittifak üyelerine yapılmış sayılıyor ve saldırıya uğrayan üyeye destek olunması gerekiyor.

Finlandiya'nın üyeliğinin de NATO'yu aynı şekilde güçlendirdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Direnme yeteneği ve savunmaya hazır olma konusunda Finlandiya halkı içindeki istek aşırı yüksek" ifadelerini kullanıyor.

Finlandiya'nın katılımı ile NATO'nun hava savunması 60 modern savaş uçağı ile güçlenecek. Güvenlik uzmanı Jacob Westberg, 1939/1940 savaşını yaşamış bir ülke olarak, askeri açıdan tarafsızlık ilkesi güttüğü yıllar zarfında da Finlandiya'nın büyük bir ordu gücüne sahip olduğunu söylüyor. "Kış Savaşı" diye bilinen ve üç aydan fazla süren savaşta Finlandiya topraklarının yüzde 10'unu Sovyetler Birliği'ne karşı kaybetmişti.



Moskova misilleme tedbirler alacak

Brüksel'deki NATO merkezinde, Finlandiya ordusunun NATO seviyesinde olduğu ve teşkilatın her türlü işleyişine sorunsuz entegre edilebileceği değerlendirmesi yapılıyor. NATO'nun doğu kanadındaki hangi muvazzaf birliklerde görev alacakları ve hangi NATO kurumlarının Finlandiya'ya kaydırılacağı konusunda ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında henüz bilgi vermedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko ise Finlandiya'nın üyeliği konusunda yaptığı açıklamada, Helsinki'nin NATO'ya üyeliğine, ülkesinin kuzeybatıdaki askeri varlığını güçlendirmek yoluyla cevap verileceği tehdidinde bulundu.

Finlandiya ayrıca Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya modern tanklar göndereceğini de açıklamıştı.   

Seçim sonrası bir değişiklik olmayacak

Peki Finlandiya'da geçen Pazar günü düzenlenen ve ülkede iktidar değişikliğine yol açacak seçimler Helsinki'nin NATO çizgisinde değişikliğe yol açar mı?

Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden güvenlik politikaları uzmanı Minna Alander'a göre değişiklik olmayacak. Almanya Yazı İşleri Ağı'na konuşan Alander, ülkenin bu konuda partiler üstü bir üzlaşıya sahip olduğunu belirtiyor. "Finlandiya hükümetinin Rusya politikası, diyalog değil giderek artan biçimde caydırıcılık üzerine kurulu hale geldi" diyor.

İsveç ne zaman girecek?

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği 74 yıllık tarihinde kayda geçen en hızlı üyelik süreci oldu. Hem Finlandiya hem de İsveç başvuruyu geçen yıl Mayıs ayında yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın üyeliğinin ardından ülkenin batısındaki komşusu İsveç'in de yakında üye olmasını umduğunu belirtiyor. Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunarak İsveç'in üyeliğine itiraza da son vermesini talep ediyor. Stoltenberg, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirdiğini de savunuyor. Ankara, İsveç'ten "terörist" olarak nitelendiği ve terör örgütüne üye olduğunu iddia ettiği kişilerin iadesini talep ediyor.  

Askeri uzman Jacob Westberg'e göre İsveç'in NATO'ya üyeliği sadece güvenlik politikaları açısından bir kazanım olmakla kalmayacak, askeri açıdan da büyük bir getirisi olacak. Westberg, "Rusya için Baltık Denizi'nde operasyonlar düzenlemek zor hale gelecek" diyor ve "İsveç'in beş tane modern denizaltısı var ve onlarla NATO'nun Polonya ve Almanya'dan oluşan gücünü tamamlayabilir" diye ekliyor.
 
Kaynak : DW

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






DEPREM : Hangi ülke, ne yardım gönderiyor?
YAS...
YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri
Turkey’s Looming Dictatorship | Türkiye diktatörlüğün eşiğinde
NATO'nun 31'inci üyesi Finlandiya
Avustralya’dan TikTok’a yasak geldi
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa kabineden geçti
ABD'nin demokrasiler ittifakında Türkiye yine yok
YALAN

Türkiye Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Türkiye’de halk borç batağında! Bankaların alacaklarında dev artış
AKP ekonomideki enkazı kaldırabilir mi?
Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları geçecek
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin sermaye yapısı nasıl?
Rüya...
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu

Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”
"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”
YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA
Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
TEKİL BİLİMLERİN FELSFESİ SORUNU
TEKİLDEKİ LOGOSTAN KENDİNDE LOGOSA İLERLEME
İLKELER İLKESİ ÖZGÜRLÜK
ÖZGÜRLÜĞÜN ZEMİNİ, OLANAGI VE TÖZ İLE BAĞLANMASI
HOMO SAPIENSTEN HOMO LOGOS'A

AB'nin enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı 2030'a kadar %42,5'e yükseltilecek
'Ekosistemi yeniden dengele': Dingoları ve şeytanları geri döndürme planı
Doğayı korumak için 'tarihi' anlaşma
Avustralya tehlike altındaki türleri korumak için kolları sıvadı
Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...
Türkiye yine
Birçok ülkede IQ oranları giderek düşüyor
Millet İttifakı’nın adayı açıklandıktan sonra ilk anket sonuçları geldi

ABİDİN DİNO İLE HAYALİ SÖYLEŞİ
56 YIL ÖNCE YAZILDI
FAHRİ PETEK SERGİLERİ VESİLESİYLE : “Fotoğrafcılık Bende Çok Eski Bir Tutkudur”
Yepyeni
AFTER MATCH (MAÇTAN SONRA)
Bir Günah Gibi
İyi, Kötü ve Çirkin
KAYITLI ANLAR
KIZILAY
Biri Hesabı Ödeyecek

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 