Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 05 Temmuz 2024 09:00:15









Ciotti'nin bu partiiçi darbeyi son yıllarda ırkçı partinin ve benzerlerinin birinci hazinesi Fransa'ın en zenginlerinden, birçok televizyon, dergi, gazete sahibi Vincent Bollore ile birlikte hazırladığı ileri sürüldü. Söylenenlere göre Ciotti RN ile gizlice görüşmüş. Kendi partisi içindeki en yakın partililere bile haber vermemiş. Sırrını saklamış. Kimseye bir şey söylememiş.

RN ırkçı parti oyların % 33,15'ini aldı. 9 Hazirandaki oy oranına göre ve beklentilerine rağmen çok fazla değil. Seçim öncesinde fransız siyasi tarihinde önemli bir yeri olan bir partiden beklenmeyen bir destek almasına rağmen: Erken seçime gidileceğinin duyurusunu izleyen 48 saat içinde Les Republicains (LR. Cumhuriyetçiler) isimli De Gaulle'cü, Chirac'ın, Sarkozy'nin tarihi partisinin Genel Başkanı Eric Ciotti ırkçı parti ile birlikte seçime girmek yanlısı olduğunu, sağ için kalıcı yolu seçtiğini açıkladı. LR içinde kendisini izleyecek 70 veya 80 miletvekili olduğunu belirtti... 12 Haziran 2024'te, Paris'te psikodramatik sahneler yaşandı.De Gaulle'cü partinin dinozorları birleşmeye, seçimlere birlikte girmeye izin vermedi. Siyasi Büro bu mesele için düzenlenen özel toplantısında Ciotti genel başkanlıktan/işten atıldı. Ama Ciotti partinin Paris'teki genel merkezini bırakmadı. Açtığı dava sonucunda genel başkanlıktan alınması kanuna aykırı bulundu. Yeniden işine döndü. Eric Ciotti LR genel başkanı sıfatını da taşıyarak seçimlere kadar ve daha sonra ırkçı parti genel başkanıyla birlikte hareket etti.Daha önce cumhurbaşkanının kapısını aşındırdığı ve ille içişleri bakanı olmak üzere partisini Macron'a armağan edeceğini söylediği bir de bu vesileyle kamuoyuna yansıdı. Ciotti "hainlikle" suçlandı, vs.Ciotti bir parça sıkıntılı da olsa, ırkçı partinin yedek lastiği rolünü oynuyor: Seçimlere 60 kadar adayla ve LR-RN damgasıyla girdi. Birinci turda kimseyi seçtiremedi. Kendisi ilk turda % 41 civarında oy aldı. Ciotti'ye karşı olanların tümü biraraya gelip 2. turda "haini" seçtirmemeye çalışacaklarmış.LR'in kendi adıyla katıldığı grup ise oyların % 6,57'sini alabildi.Ciotti'un katılımıyla RN'e büyük oranda oy kayması oldu mu? Belki.