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New York Belediye Başkanı Türkiye'den rüşvet mi aldı?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 26 Eylül 2024 19:01:36

Bir Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia edilen New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında iddianame hazırlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Adams, "hikayenin kendi versiyonunu" anlatacağını dile getirdi. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında federal savcılık tarafından ağır yolsuzluk suçlaması ile iddianame hazırlandı. Savcılık, 64 yaşındaki Adams'ın seçim kampanyasında kullanmak üzere, yasalara aykırı bir şekilde ülke dışından bağış ve rüşvet aldığını iddia ediyor.



Belediye Başkanı Eric Adams ve ekibinin seçim kampanyası dönemindeki faaliyetlerini mercek altına alan yetkililer, Adams'ın Türk hükümetinden en az bir kişi ile görüşerek yasa dışı bağış karşılığında bazı resmi işlemler yaptığını öne sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savcı Damian Williams, Adams ile ilgili olarak, "Gizlice hediyelere boğulmuş olmasına rağmen kamuoyuna hediye almadığını söyledi" dedi. Belediye Başkanı'nın yıllarca "net kırmızı çizgileri" aştığını vurgulayan Williams, yolsuzluk skandalı ile ilgili soruşturmalarda henüz sona gelinmediğini dile getirerek "Daha fazla kişiden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adams ise, "hikayenin kendi versiyonunu" anlatacağı ve savunmasını yapacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Yetkililer söz konusu soruşturma kapsamında Perşembe sabahı Adams'ın belediye başkanlığı ofisinde arama yapmıştı.

Türk hükümet yetkilisinin lüks seyahat armağanı

Yaklaşık on yıl öncesine ait olaylarla ilgili 57 sayfalık iddianamede, o dönem New York'a bağlı Brooklyn İlçe Belediye Başkanı olan Adams'ın, Türk hükümet yetkilisinin lüks bir seyahat hediyesini kabul ettiği ifade edilerek Adams ve yakın çevresine Türk Hava Yolları (THY) tarafından on binlerce dolar değerinde uçak bileti, lüks otellerde konaklama, şoförlü özel araç, tekne turu, deniz kenarında bir otelde hamam ziyareti ve lüks restoranlarda yemekler gibi çok sayıda avantaj sağlandığı savunuluyor.

İddianamede ayrıca Eric Adams'ın 2021 yılında yapılan New York Belediye Başkanlığı seçimleri öncesindeki kampanya döneminde yasa dışı bağış aldığını ve aynı zamanda yabancı uyruklu kişilerden sadece değerli şeyler kabul etmekle kalmadığı, bunları açık bir şekilde talep de ettiği öne sürülüyor.

İddianameye göre "yabancı hamileri" Adams'ın ünü ve etkisi arttıktan ve özellikle de 2021 yılında 8,5 milyon nüfuslu New York'un belediye başkanı olacağı belli olduktan sonra "rüşvete dayalı ilişkilerinden faydalanmak" istedi. Eric Adams da bu talebe onay vererek ilgili kişilere avantajlar sağladı.



Türk Evi'nin ruhsatı rüşvetle mi sağlandı?

Savcılık soruşturmasında Ankara ile bağlantılı inşaat şirketlerinin, söz konusu yasa dışı bağışlarla ne ölçüde bağlantılı olduğu da araştırılıyor. Yetkililer, Türkiye'nin Manhattan bölgesinde, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında inşa ettiği Türk Evi gökdeleni ile Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu binasının yapımına, Adams'a verilen rüşvetler sayesinde ruhsat aldığından kuşkulanıyor.

2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden New York Belediye Başkanlığı görevine aday olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Adams, tarihte bu göreve gelen ikinci siyahi kişi. Korona pandemisi döneminde kentte artan şiddet suçları, Adams'ın belediye başkanlığında azalmıştı. Ancak konut sayısının son derece yetersiz olduğu şehirde kiraların daha önce hiç olmadığı kadar yüksek olması New York'un en önemli sorunlarından biri.

Kaynak : DW

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