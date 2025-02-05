ABD'de Suriye'den asker çekme hazırlıkları başladı.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 05 Şubat 2025 14:38:52









NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın Cuma gününü Florida'daki Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) geçirdiğini, burada üst düzey ordu mensupları ile görüşerek Ortadoğu konusunda brifing aldığını belirtti.

Uzun süre ABD'nin Suriye'de 900 askerinin kaldığı düşünülüyordu. Ancak Pentagon Aralık ayında yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğunu bildirdi. Pentagon sözcüsü, 900 askerin ülkede bir yıla yakın süredir konuşlu "çekirdek" kadro olduğu, geri kalan bin 100 askerin ise 30 ila 90 günlük süreler için konuşlandırılan geçici güçler olduğu bilgisini paylaşmıştı.









Kaynak : DW









ABD'li yayın kuruluşu NBC, Suriye'deki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekilmesi için Pentagon'un planlamalara başladığını duyurdu. Suriyeli Kürtler ise bu plandan haberdar olmadıklarını bildirdi. NBC, Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye'deki tüm ABD askerlerini geri çekmek için hazırlıklara başladığını bildirdi. Courtney Kube imzalı özel haberde, ismi açıklanmayan ABD'li iki savunma yetkilisi, Trump ve Trump'a yakın yetkililerin son dönemde tüm ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönünde görüş bildirdiğini, bunun üzerine Pentagon'un 30, 60 ve 90 günlük dilimleri kapsayan planlamalara başladığını kaydetti.Trump 2019'da da denemiştiTrump, birinci başkanlık döneminde 2019 yılı sonunda Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'den tüm ABD askerlerinin çekilmesi talimatı vermiş, ancak Mattis plana karşı çıkmış ve sonunda istifa etmişti. O dönem askerlerin önemli bölümü geri çekilmiş, ancak daha sonra yeniden Suriye'ye gönderilmişti.SDG'den açıklama: Haberimiz yokSon haberler gözleri, Suriye'de ABD askerlerinin çekilmesinden en olumsuz etkilenmesi beklenen Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) çevirdi. Türkiye, SDG'nin belkemiğini oluşturan Halk Savunma Birliklerini (YPG) PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı gruplarla SDG arasında çatışmalar yaşanıyor.NBC'nin haberinin ardından SDG'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzey ve doğusundan asker çekeceğine dair herhangi bir plandan haberdar olunmadığı bildirildi.SDG sözcüsü Ferhad Şami, "Tabii ki IŞİD ve diğer kötü niyetli güçler yeniden faal hale geçmek ve 2014'teki duruma geri dönmek için ABD'nin çekilmesini bekliyor" dedi.SDG, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin Suriye'deki en önemli kara müttefiki konumundaydı. 2014'te gücünün doruğuna ulaşarak Suriye'nin önemli bölgelerini ele geçiren IŞİD, ABD öncülüğündeki IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyonun desteğiyle SDG tarafından geri püskürtülmüş, IŞİD'in çekildiği bölgelere SDG yerleşerek özerk bir yönetim oluşturmuştu.ABD'nin SDG'ye verdiği yoğun destek, uzun süre Ankara-Washington hattında en pürüzlü konular arasında yer almıştı.