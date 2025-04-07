Kategori: Dünya | 0 Yorum | 07 Nisan 2025 18:45:10









Yeni vergilerle sadece bu adalar değil, birkaç başka Avustralya toprağı ile birlikte Norveç'e ait Svalbard Takımadaları, Falkland Adaları ve Britanya Hint Okyanusu Toprakları da hedef alındı.









Heard Adası ve McDonald Adaları









Konum: Güney Afrika'da, Hint Okyanusunda adalar.

Coğrafi konumu: 53 06 Güney enlemi, 72 31 Batı boylamı

Sahil şeridi: 101.9 km

İklim: Antarktik İklim

Arazi yapısı:

Heard Adası - soğuk ve dağlıktır, sönmüş volkan barındırır;



McDonald Adaları - küçük ve kayalıktır.

Deniz seviyesinden yüksekliği:

en alçak noktası: Güney Okyanusu 0 m;

en yüksek noktası: Big Ben 2,745 m

Sulanan arazi: 0 km² (2006)

Doğal afetler: Heard Adası hareketsiz Big Ben yanardağını barındırır.

Trump'ın gümrük vergileriyle hedef aldığı penguen ve fokların yuvası… Antarktika'nın ücra köşelerinde yer alan, penguenler ve fokların yaşadığı iki küçük ada, Trump yönetiminin yeni gümrük tarifelerinin hedef aldığı şaşırtıcı yerler arasında. CNN yayınında insan yaşamayan adaya neden gümrük vergisi getirildiği sorusu yöneltilen ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, bu soruyu "yönetimde "çok zeki insanlar" olduğunu söylerek geçiştirdi.Avustralya'nın 4 bin km güneybatısında yer alan Heard ve McDonald Adaları sadece Perth'ten yedi günlük bir tekne yolculuğuyla ulaşılabilen bir bölge ve neredeyse on yıldır insanlar tarafından ziyaret edilmedi. Trump, Çarşamba günü kapsamlı bir ithalat vergisi planını açıkladı. Bu vergilerin ABD ürünlerine uygulandığını söylediği haksız ticaret engellerine misilleme olduğunu kaydetti.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu durum, dünyada hiçbir yerin güvende olmadığını açıkça gösteriyor" dedi. Tüm Avustralya gibi, Heard ve McDonald Adaları, Cocos (Keeling) Adaları ve Christmas Adası da artık yüzde 10'luk bir gümrük tarifesine tabi.Yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaşadığı Norfolk Adası'na ise yüzde 29'luk daha yüksek bir tarife uygulandı.Heard Adası buzlarla kaplı, ıssız bir yer. Avustralya'nın en büyük ve tek aktif yanardağı olan Big Ben burada yer alıyor ve adanın büyük bölümü buzullarla kaplı. Bilindiği kadarıyla, bu adaya en son 2016 yılında, Avustralya hükümetinden izin alan bir grup amatör radyo meraklısı ayak bastı.Tazmanya Üniversitesi'nden Mike Coffin, bilimsel araştırmalar için bu adaların çevresindeki sulara yedi kez gitmiş. ABD'ye bu adalardan ciddi bir ihracat yapıldığına dair şüpheli olduğunu söylüyor. Coffin, "Orada hiçbir şey yok" diyor.Bildiği kadarıyla, yalnızca iki Avustralya şirketi Patagonya dişbalığı ve buz balığı (champsocephalus gunneri) yakalayıp ihraç ediyor. Ancak bu adalarda bolca bulunan şey, eşsiz ve büyüleyici doğa.UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen adalar, dışarıdan gelen bitkiler, hayvanlar veya insan etkisi olmadan gelişmiş nadir bir ekosistem örneği olarak kabul ediliyor. Adaların deniz altı coğrafyasını inceleyen bir uzman olan Prof. Coffin, "Penguenler, deniz fillerinin yanı sıra birçok deniz kuşu türü tarafından yoğun şekilde kolonize edilmiş" diyor.Uzak mesafeden gözlemlediği bir sahili hatırlıyor:"Sahil sandığım şey aslında muhtemelen yüz binlerce penguenden oluşuyordu." "Her gemi oraya gittiğinde ve gözlem yaptığında, Big Ben'in yamaçlarından lavların aktığını görüyor" diyor ve lavların buzların üzerinden süzülüp buhar çıkardığını anlatıyor.ABD ile Heard ve McDonald Adaları arasındaki ticaret ilişkisini net olarak ortaya koymak zor. Dünya Bankası'nın ihracat verilerine göre, bu adalar son yıllarda ABD'ye az miktarda ürün ihraç etti. Ancak ABD 2022'de, bu bölgeden 1,4 milyon ABD doları değerinde ithalat yaptı ve neredeyse tamamı tanımlanmamış "makine ve elektrikli" ürünlerdi.ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi ve Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na yorum almak için ulaştı. Diğer birçok ülke gibi, bu gümrük vergileri Avustralya'nın liderlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Albanese, bu kararları "tamamen yersiz" ve "dostça olmayan bir hareket" olarak nitelendirdi.Güney Okyanusu'nda, Avustralya'ya bağlı Subantarktik adalar grubu. Volkanik kökenli Heard Adası 45 km uzunluğunda, 20 km genişliğindedir. Yüzeyin büyük bölümü kar ve buzullarla kaplıdır. McDonald Adaları, Heard Adası'nın 25 mil batısında üzerinde yerleşim bulunmayan kayalık bir ada grubudur. Adaların toplam yüzölçümü 372 km2'dir. Avustralya'nın Perth şehrinin yaklaşık 2.500 mil güneybatısına düşer.1833'te İngiliz balıkçıların keşfettiği ada 1853'te Amerikalı kaptan John J. Heard'ın adını aldı. 1947'de Birleşik Krallık'tan Avustralya'ya geçti. Adalar ıssızdır ve sönmüş volkanik dağlarla kaplıdır.