A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Penguen ve foklara da vergi uygulaması…

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 07 Nisan 2025 18:45:10

Trump'ın gümrük vergileriyle hedef aldığı penguen ve fokların yuvası… Antarktika'nın ücra köşelerinde yer alan, penguenler ve fokların yaşadığı iki küçük ada, Trump yönetiminin yeni gümrük tarifelerinin hedef aldığı şaşırtıcı yerler arasında. CNN yayınında insan yaşamayan adaya neden gümrük vergisi getirildiği sorusu yöneltilen ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, bu soruyu "yönetimde "çok zeki insanlar" olduğunu söylerek geçiştirdi.

Avustralya'nın 4 bin km güneybatısında yer alan Heard ve McDonald Adaları sadece Perth'ten yedi günlük bir tekne yolculuğuyla ulaşılabilen bir bölge ve neredeyse on yıldır insanlar tarafından ziyaret edilmedi. Trump, Çarşamba günü kapsamlı bir ithalat vergisi planını açıkladı. Bu vergilerin ABD ürünlerine uygulandığını söylediği haksız ticaret engellerine misilleme olduğunu kaydetti.



Yeni vergilerle sadece bu adalar değil, birkaç başka Avustralya toprağı ile birlikte Norveç'e ait Svalbard Takımadaları, Falkland Adaları ve Britanya Hint Okyanusu Toprakları da hedef alındı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu durum, dünyada hiçbir yerin güvende olmadığını açıkça gösteriyor" dedi. Tüm Avustralya gibi, Heard ve McDonald Adaları, Cocos (Keeling) Adaları ve Christmas Adası da artık yüzde 10'luk bir gümrük tarifesine tabi.

Yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaşadığı Norfolk Adası'na ise yüzde 29'luk daha yüksek bir tarife uygulandı.

Heard Adası buzlarla kaplı, ıssız bir yer. Avustralya'nın en büyük ve tek aktif yanardağı olan Big Ben burada yer alıyor ve adanın büyük bölümü buzullarla kaplı. Bilindiği kadarıyla, bu adaya en son 2016 yılında, Avustralya hükümetinden izin alan bir grup amatör radyo meraklısı ayak bastı.

Tazmanya Üniversitesi'nden Mike Coffin, bilimsel araştırmalar için bu adaların çevresindeki sulara yedi kez gitmiş. ABD'ye bu adalardan ciddi bir ihracat yapıldığına dair şüpheli olduğunu söylüyor. Coffin, "Orada hiçbir şey yok" diyor.

Bildiği kadarıyla, yalnızca iki Avustralya şirketi Patagonya dişbalığı ve buz balığı (champsocephalus gunneri) yakalayıp ihraç ediyor.  Ancak bu adalarda bolca bulunan şey, eşsiz ve büyüleyici doğa.

UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen adalar, dışarıdan gelen bitkiler, hayvanlar veya insan etkisi olmadan gelişmiş nadir bir ekosistem örneği olarak kabul ediliyor.  Adaların deniz altı coğrafyasını inceleyen bir uzman olan Prof. Coffin, "Penguenler, deniz fillerinin yanı sıra birçok deniz kuşu türü tarafından yoğun şekilde kolonize edilmiş" diyor.

Uzak mesafeden gözlemlediği bir sahili hatırlıyor:
"Sahil sandığım şey aslında muhtemelen yüz binlerce penguenden oluşuyordu."  "Her gemi oraya gittiğinde ve gözlem yaptığında, Big Ben'in yamaçlarından lavların aktığını görüyor" diyor ve lavların buzların üzerinden süzülüp buhar çıkardığını anlatıyor.

ABD ile Heard ve McDonald Adaları arasındaki ticaret ilişkisini net olarak ortaya koymak zor. Dünya Bankası'nın ihracat verilerine göre, bu adalar son yıllarda ABD'ye az miktarda ürün ihraç etti. Ancak ABD 2022'de, bu bölgeden 1,4 milyon ABD doları değerinde ithalat yaptı ve neredeyse tamamı tanımlanmamış "makine ve elektrikli" ürünlerdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi ve Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na yorum almak için ulaştı. Diğer birçok ülke gibi, bu gümrük vergileri Avustralya'nın liderlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Albanese, bu kararları "tamamen yersiz" ve "dostça olmayan bir hareket" olarak nitelendirdi.



Heard Adası ve McDonald Adaları

Güney Okyanusu'nda, Avustralya'ya bağlı Subantarktik adalar grubu. Volkanik kökenli Heard Adası 45 km uzunluğunda, 20 km genişliğindedir. Yüzeyin büyük bölümü kar ve buzullarla kaplıdır. McDonald Adaları, Heard Adası'nın 25 mil batısında üzerinde yerleşim bulunmayan kayalık bir ada grubudur. Adaların toplam yüzölçümü 372 km2'dir. Avustralya'nın Perth şehrinin yaklaşık 2.500 mil güneybatısına düşer.
1833'te İngiliz balıkçıların keşfettiği ada 1853'te Amerikalı kaptan John J. Heard'ın adını aldı. 1947'de Birleşik Krallık'tan Avustralya'ya geçti. Adalar ıssızdır ve sönmüş volkanik dağlarla kaplıdır.

  •     Konum: Güney Afrika'da, Hint Okyanusunda adalar.
  •     Coğrafi konumu: 53 06 Güney enlemi, 72 31 Batı boylamı
  •     Sahil şeridi: 101.9 km
  •     İklim: Antarktik İklim
  •     Arazi yapısı: 
    • Heard Adası - soğuk ve dağlıktır, sönmüş volkan barındırır; 
    • McDonald Adaları - küçük ve kayalıktır.
  •     Deniz seviyesinden yüksekliği:
  •         en alçak noktası: Güney Okyanusu 0 m;
  •         en yüksek noktası: Big Ben 2,745 m
  •     Sulanan arazi: 0 km² (2006)
  •     Doğal afetler: Heard Adası hareketsiz Big Ben yanardağını barındırır.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
Avrupa'da İmamoğlu çıkmazı: Çıkarlar mı değerler mi?
Ayaktayız
YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
Penguen ve foklara da vergi uygulaması…
Trump'ın politikaları ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor.
Dünyadaki boykotlar: Kim neyi hedef aldı?
Trump üçüncü kez başkan olabilir mi?
CHP İmamoğlu ve erken seçim için imza kampanyası başlattı

Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Avrupa’nın en az et yiyen ülkesi Türkiye: Fiyatlar 5 yılda % 1230 arttı!
Türkiye'de ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde
ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Canberra yenilenebilir enerjiye geçişi nasıl başardı?
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

Kakao Endüstrisinde Çocuk İşçiliği: Tadı Kadar Tatlı Değil
Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
HİTLER Diye Biri
ZAMANI VAR
TASARRUF
DUR YOLCU
EMRİ HAK VAKİ

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 