Bu yılki listenin başında Sudan, İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve Güney Sudan yer alıyor; IRC bu ülkeleri, "Yeni Dünya Düzensizliği" olarak adlandırdığı olgunun "yıkıcı etkisinin çarpıcı örnekleri" olarak tanımlıyor. Bu ülkeler birlikte, jeopolitik parçalanmanın, uzun süreli şiddetin ve uluslararası normların aşınmasının, benzeri görülmemiş düzeyde insan acısına nasıl yol açtığını gösteriyor.

İzleme Listesi, küresel desteğin çöküşünün yalnızca merhamet eksikliğinden değil, yapısal güçlerin bir sonucu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. IRC'nin tanımladığı gibi "Yeni Dünya Düzensizliği", yoğunlaşan jeopolitik rekabetler, değişen ittifaklar ve giderek daha çok çıkar odaklı diplomasi tarafından yönlendirilmektedir. Rapor, bu dinamiklerin, İzleme Listesi ülkelerini saran krizleri körüklediğini savunmaktadır.









Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), 2026 yılında insani krizlerin kötüleşme riski en yüksek olan 20 ülkeyi belirleyen yıllık Acil Durum İzleme Listesi'ni yayınladı . Rapor, örgütün benzersiz derecede tehlikeli olarak tanımladığı, yoğunlaşan çatışmalar, azalan küresel dayanışma ve insani ihtiyaç ile siyasi irade arasındaki derin uyumsuzlukla şekillenen bir dönemde geliyor.İzleme Listesi, küresel manzaraya dair kasvetli bir tablo çiziyor. Dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar aktif çatışmalar yaşanıyor. Tahmini 239 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyarken, 117 milyondan fazla insan evlerinden zorla yerinden edilmiş durumda. Bu arada, 2025 yılı insani yardım çalışanları için kaydedilen en ölümcül yıl olma yolunda ilerliyor ve bu da cephelerde yardım ulaştırmaya çalışanların karşılaştığı artan risklerin altını çiziyor.Bu artan ihtiyaçlara rağmen, IRC küresel tepkinin tam tersi yönde ilerlediği konusunda uyarıyor. İnsani yardım fonları geçen yıl yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Örgütün tahminlerine göre, bu azalmalar yalnızca 2025 yılında 1,8 milyon ek ölüme yol açabilir; bu ölümlerin 700.000'i beş yaşın altındaki çocuklardan oluşabilir.Bu geri çekilme ortamında , Avrupa Birliği insani yardım taahhütlerini artırmayı öneren az sayıdaki büyük bağışçıdan biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin önerdiği insani yardım bütçesi, bir sonraki Çok Yıllık Mali Çerçeve kapsamında 2028-2034 finansman döngüsü için 25 milyar avroya ulaşacak.Ancak IRC, yalnızca genel rakamların yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Raporda, genişletilmiş bütçenin çok daha kararlı bir şekilde kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletlere yönlendirilmesinin "hayati önem taşıdığı" savunuluyor. 2023'te AB'nin dış yardım harcamalarının yalnızca %8'i, yani 3,3 milyar dolar, IRC İzleme Listesi'ndeki ülkelere gitti; bu da 2013'ten bu yana bu yüksek riskli ülkelere ayrılan en düşük pay oldu.IRC'nin belirttiğine göre, bu rakam benzer bağışçıların gerisinde kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri yardımının yüzde 19'unu İzleme Listesi ülkelerine yönlendirirken, Birleşik Krallık yüzde 14'ünü ayırdı. İsveç yüzde 23 ve Almanya yüzde 10 ile dahil olmak üzere birçok AB üye ülkesi de blok genelindeki ortalamanın üzerinde performans gösterdi. Daha genel olarak, AB 2023 yılında dış yardımının yalnızca yüzde 15'ini kırılgan ve çatışmadan etkilenen devletlere dağıttı.Albert Einstein'ın çağrısıyla 1933'te kurulan IRC, 40'tan fazla ülkede ve 28 ABD şehrinde çatışma, yerinden edilme ve iklimle ilgili krizlerden etkilenen toplulukları desteklemektedir. Görev alanı acil yardım, sağlık hizmetleri, eğitim, ekonomik iyileşme ve uzun vadeli dayanıklılığı kapsamaktadır.IRC Belçika İcra Direktörü Imogen Sudbery, rapora ilişkin yaptığı yorumda, insani ihtiyaçların arttığı ve küresel desteğin çöktüğü bir dönemde AB'nin "en zorlu sınavlarından biriyle" karşı karşıya olduğunu söyledi.Sudbery, “Komisyonun Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) kapsamında insani yardım bütçesini artırma hamlesi, bu anın gerekliliklerini yerine getirme kararlılığını gösteriyor” dedi. “Şimdi üye devletlerin ve Avrupa Parlamentosunun bu bütçe önerilerini desteklemesi ve müzakereler devam ederken geri adım atılmamasını sağlaması hayati önem taşıyor.”Ayrıca, bir sonraki zorluğun fonların en çok ihtiyaç duyan ülkelere ulaşmasını sağlamak olacağını da sözlerine ekledi. “Bu yeni bütçenin, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletlere verilen desteği önemli ölçüde artırmak için kullanılması şarttır. AB'nin İzleme Listesi ülkelerine katkısı, 2023 yılında dış yardım harcamalarının sadece %8'ine düşerek 3,3 milyar dolarla 2013'ten bu yana en düşük payını oluşturdu. Bu, AB'nin toplam yardım bütçesinin ABD (%19) ve İngiltere (%14)'den daha düşük bir oranını temsil ediyor; ayrıca İsveç (%23) ve Almanya (%10) gibi kendi üye devletlerinden de daha düşük. Daha genel olarak, AB 2023 yılında dış yardımının %15'ini kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletlere dağıttı” dedi.İnsani durum hâlâ kasvetli görünse de, Sudbery, yeni Çok Yıllık Mali Çerçeve'nin AB'nin heba etmeyi göze alamayacağı bir fırsat sunduğunu savundu: savunmasız toplulukları desteklemek, Avrupa vatandaşlarını sınırları aşan krizlerden korumak ve etkili, sürdürülebilir ve geleceğe uygun bir yardım sistemi şekillendirebilecek güvenilir bir insani yardım lideri olarak kendini kanıtlamak.“Uluslararası düzen bir yol ayrımında,” diye uyardı. “Daha güçlü mü yoksa daha da büyük bir düzensizlik içinde mi ortaya çıkacağı büyük ölçüde AB'nin sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceğine bağlı olacak.”Raporda, "Krizden etkilenen eyaletlerde başlayanlar orada kalmayacak" uyarısı yapılıyor.IRC Başkanı ve CEO'su ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband da bu mesajı yineleyerek, günümüzdeki insani krizlerin ne tesadüfi ne de kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Miliband, “Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin sahada gördükleri trajik bir kaza değil,” dedi. “Dünya krizlere yanıt vermekte başarısız olmuyor; eylemler ve sözler krizi üretiyor, uzatıyor ve ödüllendiriyor.”Sudan'ı (üst üste üçüncü yıldır İzleme Listesi'nde birinci sırada yer alıyor) bu düzensizliğin sembolü olarak gösterdi. Oradaki çatışma, şimdiye kadar kaydedilen en büyük insani kriz haline geldi.Miliband, “Bu yılki Tehlike Listesi, sefaletin bir kanıtı olmakla birlikte, aynı zamanda bir uyarı niteliğindedir,” dedi. “Değişim yaratma gücüne sahip olanlardan acil bir eylem gelmezse, 2026 şimdiye kadarki en tehlikeli yıl olma riski taşıyor.”IRC'nin hayat kurtaran yardımları sunmaya devam edeceğini de ekleyen yetkili, "düzensizlik düzensizliği doğurur" uyarısında bulundu. Ona göre, seçim yenilenmiş bir vizyon ile daha fazla geri çekilme arasında.Bu gerçekle yüzleşmek için IRC, AB ve üye devletlerini insani yardım sistemine güvenilirlik ve etkinlik kazandırmak amacıyla odaklanmış bir dizi eylemde bulunmaya çağırıyor. Bunların başında, savaş hukukunu ihlal edenlere somut sonuçlar yükleyerek Uluslararası İnsani Hukuka saygıyı yeniden tesis etme ihtiyacı gelirken, aynı zamanda daha güçlü cephe müdahale kapasitesi ve insani yardım operasyonlarının siyasi ve askeri pazarlıklardan korunması yoluyla insani yardıma güvenli ve engelsiz erişimi garanti altına almak da yer alıyor.Örgüt ayrıca, AB'yi resmi kalkınma yardımlarının en az yüzde 60'ını kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devletlere yönlendirerek, krizlerin değişen koşullarına uyum sağlayabilecek daha esnek, çok yıllık finansmanla birlikte fonlama önceliklerini yeniden düzenlemeye çağırıyor. Aynı zamanda, IRC, nakit yardımı, önleyici sağlık hizmetleri ve çocuklarda yetersiz beslenmeye yönelik basitleştirilmiş tedavi de dahil olmak üzere kanıtlanmış, yüksek etkili müdahalelerin ölçeklendirilmesini ve uluslararası mülteci hukukunu savunarak, sığınma hakkını koruyarak ve güvenliğe giden yasal yolları genişleterek mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin haklarını savunmayı vurguluyor.Bu tavsiyelerin aciliyeti, 2026 Acil Durum İzleme Listesi'nin merkezinde yer alan ülkeler tarafından vurgulanmaktadır: Sudan, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Güney Sudan, Etiyopya, Haiti, Myanmar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Burkina Faso ve Lübnan; buralarda hareketsizliğin sonuçları şimdiden hissedilmekte ve küresel insani yardım çalışmalarının gidişatı yakında belirlenebilir.