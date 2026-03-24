A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 24 Mart 2026 04:19:46

Anarad Hığutyun Okulu sadece bir eğitim kurumu değildir; o, İstanbul’un Ermeni Katolik toplumunun bir zamanlar canlı, güçlü ve eğitimle yoğrulmuş varlığının sembolüdür. Okulun öyküsü, 19. yüzyıl İstanbul’unda toplumsal dayanışma, kültürel kimlik ve bir toplumun geleceğe dair umutlarıyla inşa edilmiş bir bina olarak doğar — ancak zamanla unutulmuş bir hafızaya dönüşür.



Anarad Hığutyun Okulu’nun kuruluş hikâyesi, 1868 yılına kadar uzanır. Osmanlı döneminde kız çocuklarının eğitimi için büyük bir adım olarak kurulan bu okul, Samatya’da Boğos Bey Mısırlıyan tarafından bağışlanan bina ile eğitime kazandırılmıştır. Bu bağış, yalnızca bir yapı değil; bir toplumun geleceğine yatırılmış bir umut olarak okunmalıdır. 1866’daki büyük yangının ardından kız çocuklarının eğitimine ara verilmişken, bu okul onlara yeniden yaşam ve öğrenme alanı açmıştır.

1902 civarında mevcut okul yapısının inşasıyla birlikte, Anarad Hığutyun Rahibeleri Okulu, Katolik Ermeni kız ve sonrasında karma eğitim veren köklü bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermiştir. Ermenice ve Fransızca eğitim programlarıyla, hem ruhani hem de kültürel bir ufku temsil ediyordu. Ancak 1960’lı yıllarda öğrenci sayısındaki azalma ve eğitim kadrosunun daralmasıyla birlikte okul ciddi baskılarla karşılaştı. Öğrenci sayısı 80’lere düşerken, devletle yapılan görüşmelerin ardından okul 1987’de kapandı. Millî Eğitim Bakanlığı okulun yeniden açılmasına izin vermesine rağmen, pratikte bu gerçekleşmedi; okul kapandı ve bina yıllarca boş kaldı.

Bugünün Kadıköy’ündeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak kullanılan bina, eski Anarad Hığutyun Okulu’nun fiziksel varlığını sürdürse de eğitim misyonunu kaybetmiş hâlde durmaktadır. Bu dönüşüm, bir perspektiften bakıldığında kültürel bir yeniden kullanım olarak yorumlansa da, başka bir açıdan bakıldığında özgün eğitim misyonunun toplumsal bağdan uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. İstanbul’un bu semtindeki çocukların koştuğu bahçeler, çan sesleri ve dolu sınıflar, artık sadece hatıralarda yaşamakta; bina yeni bir kimlikle kültürel etkinliklere hizmet etmektedir.

Tarih boyunca İstanbul’daki Ermeni okulları, yalnızca eğitim kurumları değil, bir toplumun kimliğini, dilini ve ortak bağlarını güçlendiren yapılar olmuştu. Aramyan Uncuyan Okulu, Surp Haç Tıbrevank ve diğerleri gibi kurumlar bu bağlamda belleklerde yer alırken, Anarad Hığutyun Okulu da Kadıköy’deki konumuyla bu tarihi zincirin önemli halkalarından biriydi. Ancak kapanışları, yalnızca mekanların değil, bir toplumun günlük yaşam içindeki görünürlüğünün de çözülmesi anlamına geldi.

Anarad Hığutyun Okulu’nun bugünkü hali, Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak somutlaşmış durumdadır: eskiden öğrencilerin koştuğu bahçeler ve sınıflar, artık sessiz bir kültür merkezine dönüşmüştür. Bu durum, yalnızca mekânsal bir değişim değil; bir toplumun eğitimle kurduğu bağın zaman içinde çözülmesinin ve yeniden yorumlanmasının hikâyesidir.

Duygusal olarak bu tablo hem hüzün hem de saygı uyandırır. Çünkü bir okul, sadece dört duvar ve sınıflardan ibaret değildir; o, bir toplumun çocuklarına verdiği değerin, geleceğe dair inancın ve aidiyetin somut halidir. Kapandığında sadece bir bina değil, bir kimliğin hafızası da sessizce kaybolur.

Anarad Hığutyun Okulu’nun hikâyesi, İstanbul’un çok sesli tarihinin bir yansımasıdır. Bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak hizmet verse bile, eski okulun öyküsü bizleri büyük sorularla baş başa bırakır:

Bir toplumun eğitimle kurduğu bağ nasıl korunur?
Bir eğitim kurumu kapandığında, bu yalnızca bir bina kapanması değil, bir kimliğin de sessizce yok olması mıdır?
Kültür merkezlerine dönüşen eski okullar, geçmişin hafızasını yaşatmaya yeter mi?
Ve nihayet, bugün hâlâ yaşayan Ermeni toplumu ve diğer azınlıklar için eğitim ne anlama gelir?

Bu sorular, geçmişi anlamakla kalmaz; bugünün Kadıköy’ünde çeşitlilik, haklar ve tarihsel yüzleşme açısından önemli bir perspektif sunar. Anarad Hığutyun Okulu’nun Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne dönüşümü, yalnızca bir mekân değişimi değil; bir toplumun kimliğinin, bağlarının ve geleceğe dair hayallerinin sessiz bir anlatısıdır.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Laleli’den Libya’ya 47,5 Milyar TL’lik Kara Para Ağı: POS Cihazlarıyla Kapitalizmin Çürüyen Kalbi
Atlas’tan Tüm Türkiye’ye Çağrı Çocukları Korumak Devletin Görevidir, Gelecek Nesiller İçin Mücadele Şart!
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili
Amerika yine bitmek bilmeyen bir savaşın içinde mi?

Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Başkomiserin Skandalı Polis Teşkilatında Şok Eden Uyuşturucu Olayı
Aldatılmış Gençlik, İşgal Altındaki Topraklar ve Bitmeyen Emperyal Hayal: Rusya’nın Savaş Makinesinin Karanlık Yüzü
Putin’in Askeri Güç Hamlesi Dünya Barışı ve Türkiye’nin Güvenliği Tehdit Altında
Sessiz Ağ Çin İstihbaratının Türkiye’deki Gölge Faaliyetleri
Gölgedeki Dünya: Özel Dedektiflik Şirketleri ve Modern Casusluk Endüstrisi
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 