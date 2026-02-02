Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 02 Şubat 2026 13:01:52













Karl Marx – Kapital

David Harvey – A Brief History of Neoliberalism

Thomas Piketty – Capital in the Twenty-First Century

Ha-Joon Chang – Bad Samaritans

Türkiye İş Bankası resmi basın bülteni (Eurotahvil ihracı)

IMF & Dünya Bankası borçlanma ve sermaye yapıları raporları





Televizyonu açıyorsun, haber parlak. “Türkiye İş Bankası 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihraç etti.” Alt yazı daha da parlak, “Yabancı yatırımcı güveni”, “Başarılı işlem”, “Düşük faiz”. Peki bir durup soralım: Bu para kimin hayatını değiştirecek? Bu 500 milyon dolar, bir sabah pazara giden emeklinin torbasını mı dolduracak? Asgari ücretlinin ay sonunu mu rahatlatacak? Çiftçinin mazotunu mu ucuzlatacak? Hayır.Bu para, bankanın bilançosuna yazılan bir rakam.Yani paranın parayla konuştuğu, halkın ise sadece dinlediği bir düzenin yeni bir satırı.Eurotahvil Ne Demek, Düz Anlatırsak?Basitçe söyleyelim:İş Bankası, yurt dışındaki büyük yatırımcılardan borç aldı.Ama bu borç öyle sıradan bir borç değil.Bu borcun faizi var.Faizi kim ödeyecek?Banka.Banka bu faizi nereden çıkaracak?Kredilerden, komisyonlardan, faizlerden.Yani dolaylı olarak halktan.“Güven Var” Diyorlar… Kime Güven Var?Haberlerde şöyle deniyor.“Yabancı yatırımcı Türkiye’ye güveniyor.”Doğru.Ama Türkiye halkına değil,Türkiye’deki faiz getiren düzene güveniyor.İngiltere, Orta Doğu, ABD…Hiçbiri bu parayı iyilik olsun diye vermiyor.Verdikleri her doların karşılığında, daha fazlasını geri alacaklarını biliyorlar.Bu bir yardım değil.Bu bir hesap.“Katkı sermaye nitelikli” diyorlar. Yani banka zor duruma düşerse, bu para bankayı ayakta tutacak.Güzel. Peki halk zor duruma düştüğünde onu ayakta tutan ne var?Cevaplar net, şu şekilde sıralanıyor.Eurotahvil yokDüşük faiz yokUluslararası güven yokSadece “sabredin” var.Bu Düzenin Gerçek Kazananı Kim?Kazananlar, Küresel fonlar, Büyük yatırımcılar, Finans çevreleriKaybedenler, Maaşı enflasyon karşısında eriyenler, Borçla yaşayanlar, Gençliğini krediyle tüketenlerBu yüzden bu haber bir “başarı hikayesi” değil.Bu haber, kapitalizmin sessiz zaferlerinden biri.500 milyon dolar geldi.Ama halkın cebine değil.Bu düzen şöyle çalışıyor. Para yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı akıyor.Ve bizden alkışlamamız bekleniyor.Oysa sorulması gereken tek soru şudur.Bu sistem gerçekten bizim için mi çalışıyor, yoksa biz bu sistem için mi çalışıyoruz?Kaynakça