Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.

Bu sütunların birbirini neden güçlendirdiğini ve aralarındaki bağlantıların kopmasının neden bu kadar önemli sonuçlar doğurduğunu tam olarak anlamak için, yirminci yüzyılın siyasi ekonomi alanındaki en üretken çalışmalarından birine uğramak gerekiyor. Albert O. Hirschman, 1970 tarihli " Çıkış, Ses ve Sadakat " adlı incelemesinde , gerilemeyle karşı karşıya kalan herhangi bir örgütün üyelerinin esasen iki aktif tepkisi olduğunu savundu: İlişkiden tamamen çekilerek çıkış yapabilirler veya içeriden onarım ve iyileştirme için seslerini yükselterek harekete geçebilirler.

Şubat 1941'de, Life dergisinin editörü ve yayıncısı Henry Luce, yirminci yüzyılın Amerika'ya ait olduğunu ilan etti; bu vizyon yalnızca askeri üstünlüğe değil, ekonomik dinamizm, diplomatik yaratıcılık, kültürel çekicilik ve entelektüel liderliğin birleşmesine dayanıyordu. Luce, Amerika Birleşik Devletleri'ni izolasyonculuğu bırakıp misyoner rolü üstlenmeye, demokrasiyi yaymaya ve dünyanın İyi Samiriyelisi olmaya çağırdı. Bunu izleyen Amerikan Yüzyılı tesadüf değildi. Mimarlarının sezgisel olarak anladığı, ancak nadiren açıkça teorize ettikleri şekillerde birbirini güçlendiren iç içe geçmiş güç sütunlarının ürünüydü.Önemli olan, Hirschman'ın bu seçeneklerin sadece alternatifler olmadığını, aynı zamanda ilişkisel olduklarını göstermesidir. Sadakatin, çıkışı geciktirdiği ve çıkış olasılığı sayesinde sesin daha etkili olmasını sağladığı gösterilmiştir . Sadakati ortadan kaldırırsanız, ses etkisini kaybeder. Sesi engellerseniz, sadakat çıkışa dönüşür. Bu üç kavram ancak birbirleriyle ilişkili olarak anlamlıdır.Amerikan hegemonyasının beş temel direğini de aynı ilişkisel mantık yönetir. Askeri güç, ekonomik egemenlik, diplomatik erişim, kültürel etki ve entelektüel liderlik birbirinden bağımsız çalışmaz; her biri etkinliğinin önemli bir bölümünü diğerleriyle olan bağlantılarından alır. Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" doktrini, Amerikan büyüklüğünü geri getirmekten çok uzak, bu bağlantıları sistematik olarak koparıyor ve karşılıklı olarak birbirini güçlendiren bir güç sistemini zayıflamış, izole edilmiş araçlar topluluğuna dönüştürüyor. Sonuç olarak, paradoksal bir şekilde, adını taşıyan politikanın her geçen yılında Amerika daha az büyük hale geliyor.kurumları ve dolar merkezli finans sistemi, Washington'a eşi benzeri görülmemiş yapısal bir kaldıraç sağladı.Üçüncü temel unsur diplomatik zekâydı: Birleşmiş Milletler, NATO ve Bretton Woods sistemi de dahil olmak üzere çok taraflı kurumların inşası; bu kurumlar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri, en azından kısmen başkalarının gözünde meşru olan bir liderlik sergiledi. Harry Truman ve diğerleri, "liberal uluslararası düzen" veya "Pax Americana" olarak bilinen kalıcı ittifaklar ve çok taraflı kurumlar çerçevesi oluşturdu .Dördüncü unsur kültürel etkiydi. Yumuşak güç, Soğuk Savaş'tan bu yana Amerikan kültürel ve politik küresel hegemonyasının bir ifadesi olmuştur; ittifakların dikkatlice kurulmasından Amerikan müziğinin, modasının ve fast food'unun uluslararası alanda yayılmasına kadar. Hollywood, McDonald's, Nike ve büyük araştırma üniversiteleri sadece birer ürün değildi; Amerikan modelinin dünya çapında özlem duyulan bir model haline gelmesini sağlayan araçlardı.Beşinci sütun ise entelektüel üstünlüktü: dünya standartlarında üniversiteler, yabancı yetenekleri çekme yeteneği ve Silikon Vadisi gibi yenilik ekosistemleri oluşturmak için göçün yükseköğretimle birleşmesi. Bu beş sütun birlikte, her bir unsurun diğerlerine güvenilirlik ve kalıcılık kazandırdığı, kendi kendini güçlendiren bir sistem oluşturdu.Hirschman'ın çerçevesi, bu hegemonik sistemin iç mimarisini alışılmadık bir hassasiyetle aydınlatıyor. Analizinde, etki uygulama ve iyileştirme talep etme kapasitesi olarak anlaşılan ses gücü, çıkışın inandırıcı alternatifine kritik derecede bağlıdır; çıkışın kendisi ise ortak girişime olan bağlılıkla şekillenir. Çıkış genellikle sesi zayıflatırken gerilemeyi engelleyemediği için, bağlılık çıkışı geciktirme ve sesin doğru rolünü oynamasına izin verme işlevinde görülür. Herhangi bir unsur yok edildiğinde, sistemin kendi kendini düzeltme kapasitesi çöker.Amerikan jeopolitik gücü bağlamında ele alındığında, Hirschman'ın görüşü şu hale gelir: Amerikan askeri gücü, diplomasi başarısız olduğunda nihai çıkış seçeneği ve son çare olarak güvenilir bir tehdit oluşturur; çünkü bu güç, diğer uluslara Amerikan liderliğindeki düzene bağlılık için güçlü nedenler sunan diplomatik, ekonomik, kültürel ve entelektüel ilişkiler ağına gömülüdür. Müttefikler, Amerikan üslerine ev sahipliği yapar, Amerikan liderliğindeki koalisyonlara katılır ve Amerikan sisteminin asimetrilerine sadece zorlandıkları için değil, gerçek faydalar elde ettikleri için de katlanırlar: güvenlik garantileri, Amerikan pazarlarına erişim, dünyanın önde gelen demokrasisiyle ilişki kurmanın prestiji ve Amerikan üniversitelerinin en iyi öğrencilerine açık olması. Bu faydalar, Hirschman'ın anlayışında bağlılığın temelidir ve bu bağlılık, Amerikan sesinin uluslararası forumlarda etkili olmasını ve Amerikan çıkış tehditlerinin güvenilir olmasını sağlayan şeydir.Hirschman'ın çerçevesi, özellikle günümüz için son derece önemli olan bir başka içgörüyü de içeriyor: Bir örgütü içeriden reform etmek için sesini en çok kullanabilen üyeler, genellikle ayrılma konusunda da en yetenekli olanlardır. Sesin engellenmesi veya görmezden gelinmesi durumunda, bu yüksek kapasiteli aktörler tam olarak ayrılanlardır. Amerikan hegemonyasına uygulandığında, bu, Amerikan stratejisini yeniden yönlendirme veya reform etme konusunda en büyük kapasiteye sahip müttefiklerin (başta AB, Kanada, Japonya ve Güney Kore olmak üzere), aynı zamanda güvenilir alternatif düzenlemeler oluşturma konusunda da en büyük kapasiteye sahip olanlar olduğu anlamına gelir. Trump'ın politikaları, aynı anda seslerini kullanma teşviklerini ortadan kaldırırken, ayrılma kapasitelerini de artırıyor; bu kombinasyon, tek başına her iki dinamikten de yapısal olarak daha tehlikelidir.Kültürel ve entelektüel dayanakları ortadan kaldırırsanız, müttefiklerin sadakati aşınır. Tek taraflılıkla diplomatik sesi susturursanız, ortaklar Amerikan yörüngesinin ötesinde alternatif düzenlemeler arayarak geri çekilme yoluna giderler. Hem dostlara hem de düşmanlara karşı gümrük vergileri ve yaptırımlar yoluyla ekonomik karşılıklı bağımlılığı silah haline getirirseniz, ekonomik dayanak sadakat üretmek yerine kızgınlığa yol açar. Hirschman'ın firmalardan ve kuruluşlardan çıkardığı ders, hegemonlar için de aynı derecede geçerlidir: tamamen geri çekilmeye dayanan rekabet mekanizmasının verimliliği, bazı önemli durumlarda sorgulanır. Gönüllü işbirliğini sürdüren ses ve sadakat mekanizmalarını terk ederek, yalnızca zorlayıcı geri çekilme tehditlerine dayanan bir hegemon, gücünün hızla azaldığını görecektir.aynakları arasındaki uçurum çok genişlediğinde gerilediğidir; bu durumu "emperyal aşırı genişleme" olarak adlandırmıştır. Kennedy'nin en önemli katkısı, imparatorlukların büyük ölçüde yükselişleri sırasında edindikleri askeri taahhütlerin, onları sürdürmek için mevcut ekonomik kaynakları aşması nedeniyle çöktüğü fikri olan emperyal aşırı genişleme kavramıdır . Kennedy'nin çerçevesi, bu uçurumun jeopolitik rekabetin yapısal baskıları yoluyla kademeli olarak açıldığını varsaymıştır.Mevcut durumun yeni ve endişe verici yanı, askeri taahhütleri genişletirken aynı zamanda bu taahhütleri sürdürülebilir kılan ekonomik, diplomatik ve entelektüel temelleri aşındıran politika tercihleri yoluyla uçurumun kasıtlı olarak genişletiliyor olmasıdır.En öğretici tarihsel paralellik, İngiltere'nin yaklaşık 1895 ile 1945 yılları arasında küresel hegemon konumundan küçük ortağa dönüşme sürecidir. İngiltere'nin 1900-1925 yılları arasındaki konumu ile Amerika'nın bugünkü konumu arasındaki yapısal paralellikler çarpıcıdır. İngiltere küresel bir askeri varlık sürdürdü, ulusal borcunu aşırı seviyelerde tuttu, sürekli cari hesap baskılarıyla karşı karşıya kaldı ve küresel imalattaki payının sürekli olarak azaldığını gördü. İngiltere'nin düşüşü sadece yükselen güçler tarafından geride bırakılmakla ilgili değildi; belirli politika başarısızlıkları tarafından hızlandırıldı.1930'larda, ekonomik sıkıntılar ve aşırı genişleyen emperyal taahhütlerle karşı karşıya kalan Britanya, stratejik olarak aşırıya kaçtığı için yatıştırma politikasına yöneldi; bu politika, taahhütlerinin güvenilirliğini daha da zayıflattı ve rakiplerini cesaretlendirdi. Buradan çıkarılacak ders, Britanya'nın daha erken savaşması gerektiği değil; on yıllarca süren güç dengesinin yumuşak boyutlarına yapılan yetersiz yatırımın, ekonomik temelin kaldırabileceğinin ötesinde askeri taahhütlerin aşırı genişlemesiyle birleştiğinde, kriz geldiğinde Britanya'yı iyi seçeneklerden yoksun bıraktığıdır. Amerika Birleşik Devletleri şimdi yapısal olarak benzer seçimler yapıyor.Hirschman, gerileyen örgütlerin genellikle seslerini etkili bir şekilde kullanamama sorunu yaşadığını gözlemlemiştir; bu sorun ya seslerini duyurma kapasitesinin kurumsal olarak zayıflamasından ya da sadakatin, ayrılmanın varsayılan seçenek haline geldiği noktaya kadar aşınmasından kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri bugün uluslararası düzeyde bu sorunla karşı karşıyadır: Müttefikler arasında on yıllarca biriken sadakat hızla tükenirken, NATO, Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere seslerini duyurma için kurumsal kanallar, onları kuran ülke tarafından baltalanmaktadır.Çin'in ekonomik ve siyasi yükselişi ve Trump'ın liberal uluslararası düzeni baltalama kararı sonucunda, hegemonik istikrar teorileri hem politika odaklı hem de akademik tartışmalarda yeniden ön plana çıktı. Uluslararası liberal düzenin kurumsal sütunları geri döndürülemez bir düşüş yaşıyor gibi görünüyor ve bunun temel nedeni ABD'nin çok taraflılıktan uzaklaşması gibi duruyor.Şubat ayında başlatılan ve halen devam eden ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekat, sert gücün stratejik tutarlılık sağlayan yumuşak güç temelleri olmadan kullanıldığında neler olabileceğinin en çarpıcı örneğini sunmaktadır. Harekat, Kongre'nin onayı olmadan ve NATO müttefikleriyle anlamlı bir istişare yapılmadan tek taraflı olarak başlatılmıştır. Belirtilen hedefleri, nükleer silahların yayılmasını engellemekten rejim değişikliğine kadar tutarsız olmuştur. Trump yönetimi, NATO müttefikleriyle hiçbir istişarede bulunmadan ve hem tutarsız hem de apaçık yanlış olan gerekçelerle İran'a saldırıyı başlatmıştır.Kampanyanın askeri boyutları, Amerikan teknolojik üstünlüğünün karakteristik bir örneği olarak ilerledi: nükleer tesislere hassas vuruşlar, İran'ın üst düzey liderliğinin öldürülmesi ve İran'ın konvansiyonel yeteneklerinin zayıflatılması. Ancak stratejik sonuçlar, Kennedy'nin ilişkisel bağlamından koparılmış sert gücün sınırlarına dair görüşünü göstermektedir. Hava gücü, güçlendirilmiş tesisleri imha edebilir, askeri yetenekleri zayıflatabilir ve komutanları öldürebilir. Ancak iç politikayı yeniden düzenleyemez . Aksine bir asırlık vaatlere rağmen, tek başına hiçbir hükümeti devirememiştir. İran rejimi, geniş bir dini otoriteye, çeşitli silahlı kuvvetler ve milisler arasında katman katman subaylara ve ülkenin ekonomik varlıklarının yaygın kontrolüne sahip, muazzam bir rejimdir. Sadece bombalama yoluyla rejim değişikliğinin güvenilir bir tarihsel örneği yoktur.Bu başarısızlığın Hirschman boyutu oldukça önemlidir. Askeri güce stratejik kaldıraç sağlayan ittifak kurma, üs kurma hakları, uçuş izinleri ve koalisyon meşruiyeti sağlayan ortakların sadakati sistematik olarak aşındırılmıştır . İtalya, Orta Doğu'ya giden ABD bombardıman uçaklarının üslerinden birine inişini engelledi; İspanya ise Washington'ın güney İspanya'daki ortak işletilen iki hava üssünü İran'a yönelik saldırılar için kullanmasını engellediğini doğruladıktan sonra tüm ABD askeri uçuşlarına hava sahasını kapattı. NATO liderleri, ittifakın İran harekatına dahil olmadığını defalarca dile getirdi. Amerikan askeri yeteneğini stratejik etkinliğe dönüştürecek olan ortaklar, kendilerine hiçbir zaman söz hakkı verilmediği için tam olarak geri çekilme yoluna gittiler.İran harekatı, Kennedy'nin emperyal aşırı yayılma uyarısını da göstermektedir. Basra Körfezi'ndeki askeri operasyonlar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel petrol arzının kesintiye uğramasıyla birleştiğinde, orantısız bir şekilde Amerikan iç ekonomisine ve gelecekteki askeri etkinliğin bağlı olduğu müttefik ilişkilerine yüklenen ekonomik maliyetler yaratmaktadır. Beşinci sütun olan ekonomik üstünlük, diğer dört sütundan yoksun olan birinci sütun stratejisinin hizmetinde tüketilmektedir.Trump yönetiminin en önemli ekonomik aracı olan, hem müttefiklere hem de rakiplere karşı agresif bir şekilde uygulanan gümrük vergileri, ekonomik gücü, bu tür tehditleri etkili kılan sadakat yapılarından kopuk, zorlayıcı bir çıkış tehdidi olarak ele almanın kendi kendini baltalayan mantığını özellikle açık bir şekilde göstermektedir . Trump'ın gümük vergileri ve "Önce Amerika" tek taraflılığı dünya çapında ilişkileri yeniden şekillendirirken, bunun etkisi hiçbir yerde Kanada'daki kadar derin olmamıştır. Sonuçlar ikili ticaret dengelerinin çok ötesine uzanmaktadır.Hirschman'ın ifadesiyle, müttefiklere karşı, ortaklara sonuçta gerçek bir pay veren müzakere çerçeveleri veya söz mekanizmaları olmadan uygulanan gümrük vergileri, tam olarak yanlış sonuç doğurur. Sadakati zorlamak yerine, ayrılmayı tetiklerler. Kanada, Avrupa ve ötesinde, ABD ile ilişkilerinin onarılamaz bir şekilde kötüye gittiği hissi hakim . Küresel liderler ve şirket yöneticileri, ekonomilerini uzun vadede ABD'ye daha az bağımlı hale getirmek için nasıl yeniden yapılandıracaklarını anlamaya çalışıyorlar. Kanada Başbakanı Mark Carney, bu kopuşu alışılmadık bir açıklıkla dile getirerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomik liderlik rolünü üstlendiği, güven ve karşılıklı saygıya dayalı ittifaklar kurduğu ve mal ve hizmetlerin serbest ve açık alışverişini savunduğu 80 yıllık dönem sona erdi" dedi . Bu bir ticaret müzakeresinin dili değil; stratejik bir ayrılmanın dilidir.Avrupa'da da tepkiler aynı derecede önemli oldu. Brüksel, Kanada, Japonya ve Güney Kore ile ticaret görüşmelerini hızlandırırken , Mercosur serbest ticaret anlaşması dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacak. Avrupa, orta vadede ABD askeri gücüne olan bağımlılığını azaltmalı ve azaltacaktır. Amerikan şirketlerinin sözleşmeler için rekabet etmesini engellemek amacıyla 150 milyar avroluk yeni bir AB yeniden silahlanma fonu yapılandırılıyor. ABD gümrük vergileri, giderek daha öngörülemez ve güvenilmez bir ortak olma hissini artırıyor . Bunun sonucunda Avrupa ve Pasifik'teki müttefikler, güvenlik düzenlemeleri hakkındaki temel varsayımları sorguluyor. Amerikan güvenlik düzenlemelerine olan bağlılık ortadan kalktığında, askeri ayağın pratik değeri de ortadan kalkar; çünkü üsler, uçuş hakları ve koalisyon işbirliği, İran harekatının şu anda gerçek zamanlı olarak gösterdiği gibi, istekli ortaklara bağlıdır.Trump'ın gümrük vergileri, 1993'ten bu yana GSYİH'nin yüzdesi olarak en büyük ABD vergi artışıdır ve 2026'da ABD hane halkı başına ortalama 1.500 dolarlık bir vergi artışına denk gelmektedir. Dolayısıyla ekonomik öz-zarar, stratejik öz-zararla birleşmiştir: Amerikan ekonomik egemenliğini yeniden tesis etmeyi amaçlayan araç, müttefik ekonomilerin Amerikan merkezli sistemden çıkışını hızlandırmakta ve Kennedy'nin büyük güçlerin ekonomik milliyetçiliğin, nüfuzlarının bağlı olduğu karşılıklı bağlantıyı yerinden ettiğinde gerilediği uyarısını doğrulamaktadır.Çin tam olarak bu boyutlara sistematik olarak yatırım yapmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi sadece bir altyapı programı değil, aynı zamanda yumuşak güç yoluyla Çin'in etkisini genişletmek için diplomatik bir araçtır. 2025 yılı itibariyle, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık %75'ini ve küresel GSYİH'nin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Çin, ABD'nin terk ettiği altyapı yatırımları, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü aracılığıyla kurumsal ses ve siyasi koşullar olmaksızın ekonomik katılım gibi araçlarla Küresel Güney'de sadakat inşa etmektedir.Hirschman çerçevesi, Thucydides analizine önemli bir boyut katıyor. Tuzak, gerileyen bir hegemon ile yükselen bir rakip arasında ikili bir çatışmayı öngörüyor. Ancak hegemonun, tek taraflı çıkış tehditleriyle müttefiklerinin sadakatini sistematik olarak aşındırdığı bir dünyada, ilgili dinamik tek bir dramatik çatışmadan ziyade dağıtılmış, çok boyutlu bir aşınma olabilir. Daha acil risk, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir düşmanla değil, Amerikan düzenine olan sadakatleri tükenmiş ve alternatif düzenlemelere yönelen, bazıları düşmanca, bazıları eskiden dost olan, giderek birleşen bir uluslar koalisyonuyla karşı karşıya kalmasıdır; bunların her biri ayrı ayrı yönetilebilir ancak topluca uluslararası dengede temel bir kaymayı temsil etmektedir.Bu dağıtılmış çıkış dinamiği zaten görünür durumda. AB, Amerika Birleşik Devletleri'ni bypass eden ticaret ilişkileri kuruyor. Kanada, Avrupa güvenlik entegrasyonuna yöneliyor. Küresel Güney'deki ülkeler, Çin destekli alternatiflere doğru çıkış yapıyor. Maddi yeteneklerdeki döngüsel değişimler ve küresel liderliği sürdürmenin artan maliyetleri, hegemonik hakimiyetin zayıflamasına katkıda bulunurken , sistem genelinde ideolojik meşruiyeti ve kurumsal otoriteyi sürdürme kapasitesindeki değişiklikler de hegemonik düşüşü etkileyen diğer faktörlerdir. Her iki dinamik de eş zamanlı olarak hızlanıyor ve yönetimin İran kampanyası, Amerikan gücünün yeniden kazanıldığını göstermekten çok uzak, dünyaya Amerikan sert gücünün, yumuşak güç temellerinden arındırıldığında, pahalı, yavaş, diplomatik olarak maliyetli ve stratejik etkisi belirsiz olduğunu gösteriyor."Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" projesinin özündeki paradoks, Amerikan sorunlarına ilişkin teşhisinin tamamen yanlış olmaması, ancak reçetesinin durumu daha da kötüleştirmesidir. Hirschman'ın çerçevesi bunun nedenini hassas bir şekilde açıklıyor. Örgütsel gerilemeye, sesi kapatarak ve yalnızca çıkış tehditlerine dayanarak yanıt veren bir strateji, gerilemeyi durdurmaz; örgütün üyeliğini sürdüren sadakati yok ederek onu hızlandırır. Kennedy'nin çerçevesi, yapılan seçimlerin belirli modelinin tarihsel olarak tanıdık ve tarihsel olarak talihsiz olduğunu açıklıyor: aşırı askeri taahhüt, ekonomik milliyetçilik ve gelecekteki rekabet gücünün temellerine yetersiz yatırımın birleşimi, hegemonik kendi kendini hızlandırarak gerilemeye doğru giden tanınabilir bir modeldir.Amerikan hegemonyasının beş temel direği, asla aynı çatıyı destekleyen paralel sütunlar olmaktan öte, birbirini oluşturan bir sistemdi. Her bir unsur, diğerlerine güç veren sadakati, ses kapasitesini ve inandırıcı çıkış tehditlerini üretiyordu. Askeri üstünlük inandırıcıydı çünkü müttefikler, on yıllarca süren kültürel alışveriş ve çok taraflı diplomasi yoluyla geliştirilen Amerikan niyetlerine güveniyorlardı. Ekonomik kaldıraç işe yarıyordu çünkü ortaklar, ilişkiyi yeterince önemseyip çıkış yapmadan önce sese yanıt veriyorlardı. Entelektüel liderlik yetenekli insanları çekiyordu çünkü Amerikan üniversiteleri açıktı ve bu açıklık, kariyerleri boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı olumlu tutumlar sergileyen nesiller boyu yabancı eğitimli profesyoneller arasında sadakat yaratıyordu.Her bir sütunun içsel temelleri eşit derecede önemlidir ve eşit derecede tehdit altındadır. Araştırma fonları entelektüel sütunu destekler. Demokratik normlar kültürel sütunu destekler. Sanayi politikası tutarlılığı askeri sütunu destekler. Federal araştırma yatırımlarını kesen, demokratik normları aşındıran ve savunma tedarik zincirlerini aksatan gümrük vergileri uygulayan bir strateji, bu sütunları güçlendirmiyor; aksine onları içten içe boşaltırken aynı zamanda aralarındaki bağlantıları da koparıyor.Artık kurumsal danışmanlar tarafından denetlenmeyen Trump, II. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin hayati ulusal çıkarları konusundaki uzlaşmayı reddeden ve Amerikan gücünü ve prestijini neredeyse tamamen Oval Ofis'teki kişiye odaklayan radikal bir Amerikan dış politikası değişikliğine öncülük etti . Gücün bu kişiselleştirilmesi, Amerikan hegemonyasının kurumsal temellerine tamamen aykırıdır. Tek bir bireye bağlı olan hegemonya, hegemonya değildir; birey değiştiği anda buharlaşan bir egemenliktir. Luce'un kuşağının inşa ettiği kurumlar, herhangi bir başkandan daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış, Hirschman'ın deyimiyle, ortaklara sistemin devamında gerçek bir pay veren ses mekanizmaları aracılığıyla sadakati sürdürmek üzere tasarlanmıştır.Henry Luce, 1941'de Amerikan prestijinin "tüm Amerikan halkının iyi niyetlerine, nihai zekasına ve nihai gücüne olan inanca" dayandığını yazmıştı. Hem Luce hem de Hirschman, mevcut yönetimin anlamadığı bir şeyi anlamışlardı: Kalıcı güç, ilişkiler yoluyla oluşturulur, ilişkilerden elde edilmez. Luce buna prestij demişti; Hirschman ise sadakat. Her ikisi de bunun, sürekli etki sisteminin en kırılgan ve en temel bileşeni olduğunu, kolayca tüketilebileceğini ve yeniden inşa edilmesinin son derece zor olduğunu kabul etmişti.Şu an tüketilen şey, Amerikan gücünün ham hali değil; zira askeri kapasite, ekonomik ölçek ve teknolojik altyapı hâlâ çok güçlü. Tüketilen şey, seksen yıllık birikmiş sadakat sermayesi, Amerikan Yüzyılı'nı mümkün kılan Amerikan iyi niyetine duyulan inançtır. Bu yok olduğunda, ne kadar bomba atarsanız atın veya ne kadar gümrük vergisi uygularsanız uygulayın, geri getiremeyecektir.Kaynak : David Schultz | intpolicydigest.org