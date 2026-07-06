Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Temmuz 2026 18:46:52









NATO genel sekreteri, "Seçimler tabii ki önemlidir ancak demokrasi aynı zamanda özgür basın demektir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İstediğiniz soruları sorabilirsiniz, istediğini haberleri yazabilirsiniz, kendi araştırmanızı yapabilirsiniz." Rutte, "Demokrasi aynı zamanda tercih etmeleri durumunda insanların eylem organize edebilmesidir" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara liderler zirvesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Zirvenin düzenleneceği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde değerlendirmelerde bulunan Rutte, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Hollandalı bir gazeteci Türkiye'deki gözaltıları ve ifade özgürlüğü ihlallerini hatırlatarak Rutte'ye "Sizce Ankara liberal demokrasilerin zirvesini yapmak için hâlâ uygun bir yer mi?" diye sordu. Rutte bu soruya, "Demokrasi seçimlerden daha fazlasıdır" diye yanıt verdi.Rutte ayrıca NATO'nun basın mensuplarının büyük etkinlikleri yüz yüze takip edebilmesine büyük önem verdiğini de söyledi. Türkiye'deki bazı bağımsız ve muhalif gazetecilerin NATO zirvesini takip etme başvuruları reddedilmiş, Rutte'nin sözcüsü sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada "konu ile ilgili ev sahibi ülke ile temasta olduklarını" açıklamıştı.'On milyarlarca dolarlık sözleşmeler duyuracağız'Mark Rutte, basın toplantısının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve organizasyonda çalışanlara teşekkür etti. Rutte, "Özellikle bizi ağırlayan Türklerin ev sahipliğinden oldukça etkilendim" diye konuştu. NATO genel sekreteri, müttefiklerin geçtiğimiz yıl Lahey'de düzenlenen zirvede 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya harcama taahüdünde bulunduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Ankara'da ülkelerin bu %5 hedefine ulaşmak için net, elle tutulur ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum. Şu ana kadar gördüklerimiz oldukça etkileyici."Rutte, 7 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu kast ederek "caydırıcılık ve savunma için olmazsa olmaz teçhizatı sağlayacak on milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler duyuracağız" dedi.'Daha güçlü Avrupa, Daha güçlü NATO'Rutte, Avrupalı NATO müttefikleri ve Kanada'nın savunma harcamalarında ABD'ye yetişmek üzerinde olduğunu söyledi. Rutte, bu eşitlenmede en büyük emeğin ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu ifade etti. ABD başkanı Donald Trump, müttefiklerin savunma harcamasında ABD'nin geride kalmasını sık sık eleştiriyor. Avrupa ve Kanada'nın NATO'nun komuta-kontrol yapısında daha etkin rol almaya başladığının da altını çizen genel sekreter, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi kafa yapısında gerçek bir değişimin kanıtı. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa."'Ukrayna savaş alanındaki dinamikleri değiştiriyor'NATO genel sekreteri, zirve öncesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına da değindi. Bu saldırıların Rusya'nın zayıflığını ortaya koyduğunu savunan Rutte, Ukrayna ile ilgili şunları söyledi: "Ukrayna şu anda silahlı kuvvetlerinin cesareti, kararlılığı ve zekası sayesinde savaş alanındaki dinamikleri değiştiriyor. Ancak özellikle hava savunması konusunda bizim sürekli desteğimize ihtiyaçları var." Rutte, Ukrayna'ya ihtiyacı olan yardımın sağlanması konusunda tüm NATO müttefiklerinin "üzerinde düşeni yapması gerektiğini" vurguladı.NATO genel sekreteri, Rusya'nın yanı sıra Çin hakkında da uyarılarda bulundu: "Çin konusunda saflık yapamayız. Bu yüzden [Asya ve Pasifik ülkeleri ile] yakın iş birliği içindeyiz, çünkü farklı cepheler giderek iç içe geçiyor."Rutte, "Pasifik'te yaşananlar Transatlantik'te olanları da etkiliyor" dedi ve Çin, Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgal girişiminin "baş destekçileri" olduğunu söyledi.Kaynak : BBC