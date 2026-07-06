Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Temmuz 2026 21:00:01









Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilemesi neden bu kadar çok Amerikalı için bu kadar gerçekçi geliyor? Ve Çin ve Rusya gibi ülkeler, Amerika'nın ezici güç üstünlüğüne rağmen nasıl ciddi güvenlik tehditleri oluşturmaya devam ediyor? Bu çelişki, Washington'ın kabul etmekte yavaş davrandığı temel bir gerçeği ortaya koyuyor: Amerika'nın en büyük tehdidi artık yurt dışından gelen askeri yenilgi değil, içeriden gelen demokratik aşınmadır.

Madeleine Dunaway

William & Mary Koleji'nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi öğrencisidir ve araştırmaları demokratik direnç ve Orta Doğu meselelerine odaklanmaktadır. Daha önce Sage Dış İlişkiler Enstitüsü'nün Sphere Projesi'nde Mısır ikili ilişkileri üzerine araştırmalar yapmış ve ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Dil Girişimi Gençlik Programı (NSLI-Y) bursiyeri olarak Fas'ın Marakeş şehrinde Arapça eğitimi almıştır.



Amerika Birleşik Devletleri bu yaz 250. kuruluş yıldönümünü kutlarken, kutlamalar Amerikan demokrasisinin sağlığına dair artan kamuoyu şüpheciliğinin ortasında gerçekleşiyor. Bu memnuniyetsizliği rakamlarla bağdaştırmak zor. Amerika Birleşik Devletleri, 2025 yılında dünya askeri harcamalarının %37'sini oluşturarak, dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip ülke olmaya devam etti . Bu arada, Çin %12, Rusya ise yaklaşık %5,5'lik bir paya sahipti. Ekonomik olarak, Amerika Birleşik Devletleri hala küresel GSYİH'nin dörtte birinden fazlasını temsil ediyor. Geleneksel güç ölçütlerine göre, Amerika hâlâ baskın konumda.Amerika Birleşik Devletleri stratejik olarak geleneksel güç dengesine ve askeri yapılanmaya odaklanırken, rakipleri demokratik toplumların yolsuzluk, kutuplaşma ve kamu güveninin aşınması yoluyla içeriden daha etkili bir şekilde zayıflatılabileceğini giderek daha fazla fark etmektedir. Demokratik kurumların yolsuzluğa karşı savunmasız hale gelmesine izin vermek, stratejik olarak kritik ulusal savunmaları bir düşmana açık bırakmaya eşdeğerdir. Ulusal gücün geleneksel ölçütleri artık gerçek küresel etki için güvenilir göstergeler değildir.Özellikle Rusya, Amerika'nın askeri ve ekonomik avantajlarının farkında, hatta Amerika'nın kendisinden bile daha fazla farkında olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla üretim yapamayacağını, NATO'dan daha fazla harcama yapamayacağını ve doğrudan bir askeri çatışmada Amerika'yı yenmeye yaklaşamayacağını biliyor. Bu nedenle, karanlık para, nüfuz ağları ve dezenformasyonu kasıtlı olarak kullanarak demokratik toplumları içeriden zayıflatmak için asimetri ve stratejik yolsuzluk stratejisi izliyor. Geleneksel savaş orduları ve toprakları hedef alırken, stratejik yolsuzluk daha kırılgan ve daha temel bir şeyi hedef alıyor: demokratik kurumlara olan kamu güveni. Stratejik yolsuzluk, rüşveti ve nüfuzu günlük yaşamın ötesinde jeopolitik savaş araçlarına dönüştürüyor ve demokrasinin temel özellikleri olan açıklık, ekonomik özgürlük ve düzenleme eksikliğine dayanarak onu içeriden aşındırıyor. Stratejik yolsuzluk sadece demokrasinin bir başarısızlığı değil; demokratik sistemlerin gerektirdiği açıklığı, ekonomik özgürlüğü ve kurumsal erişilebilirliği istismar etmek için özel olarak tasarlanmış bir stratejidir.Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi, modern jeopolitik rekabetin giderek topraktan ziyade kurumları hedef aldığını göstermiştir. Ulusal güvenlik analistlerine göre, Kremlin destekli etki operasyonları sadece belirli adayları desteklemeyi değil, kutuplaşmayı derinleştirmeyi, demokratik süreçlere olan güveni zayıflatmayı ve Amerikan kurumlarına olan kamu güvenini aşındırmayı amaçlamıştır. Gizliliği kaldırılmış ABD istihbarat değerlendirmeleri, Rusya'nın sivil katılım görünümü altında faaliyet gösteren örgütler aracılığıyla akademisyenler, siyasi figürler, medya mensupları ve yükselen Batılı liderlerden oluşan ağlar kurma çabalarını açıklamıştır. ABD Hazine Bakanlığı'nın Kremlin'in kötü niyetli etki operasyonlarına ilişkin açıklamalarında defalarca belirtildiği gibi , bu kampanyalar toplumsal bölünmeleri istismar etmeyi, demokratik süreçlere olan güveni azaltmayı, ittifakları zayıflatmayı ve kurumsal meşruiyeti aşındırmayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, hedef toplumsal uyumun kendisidir.Bu yeni bir olgu değil. Amerikalı politika yapıcılar, bu büyüyen tehdidin farkında on yıllardır ve buna yanıt vermeye çalışıyorlar. Aralık 2021'de federal hükümet, kötü niyetli etkilere karşı savunma ve yolsuzlukla mücadele önlemlerini iyileştirme konusunda önemli girişimlerde bulunarak, ülkenin ilk Birleşik Devletler Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi'ni yayınladı . Bu eylem, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yolsuzlukla mücadeleden sorumlu ilk direktörün atanması ve bu girişimleri desteklemek için yabancı yardımların kullanılması gibi çabalarla çok taraflı yolsuzlukla mücadele uygulamasını güçlendirerek, hükümetin tamamını kapsayan yolsuzlukla mücadele eylemini etkili bir şekilde kolaylaştırdı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Küresel Yolsuzlukla Mücadele Koordinatörlüğü Ofisi'nin (CGAC) kurulmasıyla, bu girişim yolsuzluğun ulusal güvenlik tehdidi olarak anlaşılmasını teşvik etti.Bu kurumların birçoğu son yıllarda tasfiye edildi. Küresel Yolsuzlukla Mücadele Ofisi kapatıldı, Adalet Bakanlığı'nın Kamu Bütünlüğü Bölümü zayıflatıldı ve Kleptokrasi Varlık Kurtarma girişimi kesildi. Alınan en endişe verici önlemlerden biri, görevi yabancı etki kampanyalarını soruşturmak olan FBI'ın yabancı görev gücünün sona erdirilmesi ve Kurumsal Şeffaflık Yasası'nın askıya alınması gibi yolsuzlukla mücadele kısıtlamalarının genel olarak gevşetilmesidir.Bu, düzeltilmeye çalışılan partizan bir gelenek değil, emsalden bir sapmadır. İnsan hakları ihlalcilerini ve yolsuzluk yapan yetkilileri cezalandıran Magnitsky Yasası ve yabancı etki konusunda şeffaflığı zorunlu kılan Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) gibi araçlar , kimin iktidarda olduğuna bakılmaksızın şeffaflığın ve yolsuzlukla mücadele uygulamasının ABD çıkarlarına hizmet ettiği yönündeki uzun süredir devam eden bir uzlaşmayı yansıtarak, önemli ölçüde iki partinin de desteğiyle oluşturulmuştur. Bu altyapının ortadan kaldırılması, on yıllardır oluşturulmuş iki partili bir güvenceyi geri almak anlamına gelir.Yolsuzlukla mücadeledeki geri adımların listesi uzayıp gidiyor ve bu eylemlerin tamamı, federal hükümetin yolsuzluğu ve yabancı etki operasyonlarını tespit etme, soruşturma ve caydırma kapasitesinde önemli bir azalmayı temsil ediyor. İç yolsuzlukla mücadele sadece bir hesap verebilirlik meselesi değil; demokratik kurumların savunması artık ulusal savunmadan ayrılamaz hale geldiği için sürekli göz ardı edilen acil bir güvenlik tehdididir. Stratejik yolsuzluğu değil, yalnızca toplam gücü dikkate alan, güncelliğini yitirmiş standartlara dayalı tehdit algıları oluşturmaya devam etmek, hem bu yönetim hem de bir sonraki yönetim için ciddi yanlış hesaplamalara yol açma riskini taşır.Kaybedilen şey askeri güç veya ekonomik etki değildi. Güvenilir olarak algılanan kurumlar, sayılacağından emin olunan oylar ve yabancı aktörlerin siyasi gücü satın alamayacağına dair inançtı. Demokrasiler nadiren sadece dış fetihlerden dolayı çöker; bunun yerine, içten içe yıpranırlar. Önümüzdeki yıllarda Amerika için en büyük tehdit, muhtemelen askeri gücüne denk bir ülke olmayacak. Kurumlarını yolsuzluk yoluyla yıkıp liderliğine olan güveni sarsan bir ülke olacak. Hükümetin hesap verebilirliğinin aşınması süreci çoktan başladı, ancak bu tersine çevrilemeyeceği anlamına gelmiyor. Yıkılan yolsuzluk karşıtı mimariyi yeniden inşa etmek sadece mümkün değil, aynı zamanda mutlak bir ulusal güvenlik gerekliliğidir.