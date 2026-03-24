Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 24 Mart 2026 04:17:29

Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) yayımladığı habere göre, Rus ordusunda askerler arasında ölümden sonra cesetlerle baş etme biçimi olarak insan onurunu hiçe sayan ve akıl almaz bir uygulamanın sistematik hâle geldiği ortaya çıktı. Üstler tarafından verilen emir doğrultusunda, hayatını kaybeden askerlerin cansız bedenleri gömülmek yerine kafaları kesiliyor ve kimlik belgeleri alınarak işleniyor. Bu uygulama, savaşın doğasında bile kabul edilemeyecek bir insanî çöküşün, vicdanın yitirilmesinin ve temel insanî değerlerin tamamen çiğnenmesinin açık bir göstergesidir. İnsanlık tarihinin her döneminde ölüye saygı göstermek, sadece bir ritüel veya gelenek değil, aynı zamanda insan olmanın en temel koşullarından biri olarak kabul edilmiştir.

Ölümden sonra bile saygı, geride kalanlara insanlığın hâlâ var olduğunu gösteren en güçlü işaretlerden biridir. Ancak Rus ordusunda yaşanan bu olay, bu işaretin tamamen ortadan kaldırıldığını, insanın kendi değerleriyle ve empati yeteneğiyle olan bağının sistematik olarak yok edildiğini gösteriyor.



Haberde belirtildiği üzere, bu uygulamayı gerçekleştiren askerler, komutanlarından gelecek tepki ve olası cezadan korktukları için sessiz kalmak ve emirleri yerine getirmek zorunda bırakılıyorlar. Bu durum, yalnızca bireysel bir psikolojik baskı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda birimler arasında vicdan ve empatiyi yok eden bir kültürün oluşmasına neden oluyor. Askerlerin kendi insanî yargılarını bastırmak zorunda kalması, hayatta kalma içgüdüsü ile vicdanın tamamen göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir ortamda insan, kendi değerlerini kaybetmeye başlıyor ve ölümün dahi kutsallığını, ölüye duyulan saygıyı unutarak mekanik bir emir uygulayıcısına dönüşüyor. Bu, savaşın fiziksel tahribatının çok ötesinde, insan ruhunun ve ahlaki değerlerin ne kadar derinden zarar görebileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir.

QHA’nın haberine göre, bu uygulamalar belirli komutanlar tarafından defalarca talimatlandırılmış ve askerler arasında sistematik hâle gelmiştir. Bu, olayın bireysel bir hata veya ihmal olmadığını, tersine üst düzey emirlerle normalleştirilmiş, rutinleşmiş bir vahşet pratiği olduğunu ortaya koyuyor. Bu uygulamanın uzun süre devam etmesi, askerlerin psikolojisi üzerinde geri dönülmez etkiler bırakıyor; askerler sadece emirleri uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda insan olmanın temel koşullarından biri olan ölüye saygıyı ve empati yeteneğini kaybediyor. Ölümden sonra bile saygının reddedilmesi, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kayıtlara geçiyor. Bu tür bir eylem, yalnızca sahadaki bireylerin değil, aynı zamanda toplumun vicdanının da sarsılmasına yol açıyor; insanlık değerleri savaş koşullarında dahi korunmadığında, geriye sadece şiddet ve yıkım kalıyor.

Savaş hukukunun en temel ilkeleri, ölüm ve yaralanma durumlarında bile insani standartların korunmasını zorunlu kılar. Yaralı ve ölü savaşçılara saygı gösterilmesi, cansız bedenlerin korunması ve savaş esirlerine onurlu muamele yapılması, uluslararası anlaşmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Haberde anlatılan uygulamalar, bu ilkelerin tamamen çiğnendiğini, savaşın her türlü etik sınırının aşıldığını açıkça ortaya koyuyor. Bu olay, sadece askeri bir skandal değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin, ahlaki sorumluluğun ve vicdanın nasıl yok edilebileceğini gösteren somut bir örnektir. İnsan bedeni, ister yaşamda olsun ister ölümden sonra, saygıyı hak eden bir varlıktır ve bu hakkın ihlali, sadece bireysel vicdanı değil, toplumun etik kodlarını da derinden etkiler.

Bu vahşet, savaşın fiziksel ve stratejik boyutlarının ötesinde, ahlaki ve etik bir yıkımı da gözler önüne seriyor. Askerlerin kendi değerlerini ve insanlıklarını kaybetmeleri, insanı sadece bir emir uygulayıcısına indirgemekle kalmıyor, aynı zamanda ölümün kutsallığını ve yaşamın değerini de anlamsız hâle getiriyor. Haberde anlatıldığı gibi, ölümden sonra bile insanî saygının yok sayılması, savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor ve insanın empati, vicdan ve adalet gibi temel değerlerini kaybetmesinin ne kadar kolay olabileceğini ortaya koyuyor.

Kırım Haber Ajansı tarafından aktarılan bu gerçekler, insanlık tarihinin en karanlık yüzlerinden birini gözler önüne seriyor. İnsan onuru, savaşın en kanlı ve en kaotik anlarında bile korunmalı, ölüm sonrası saygı en temel öncelik olmalı ve insanî hukuk her düzeyde uygulanmalıdır. Bu olay, yalnızca askerlerin değil, tüm toplumun vicdanının ve etik değerlerinin sınandığını gösteriyor. İnsanlığın savaş koşullarında ayakta kalabilmesi, bu değerlerin korunmasına bağlıdır ve ölüm sonrası saygının ortadan kaldırılması, bu temel koşulun ihlal edildiğinin en açık göstergesidir. Haberdeki uygulamalar, insanın kendi değerlerini kaybettiğinde neler olabileceğini, empati ve vicdanın yok edilmesinin ne kadar yıkıcı olabileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tarihe geçiyor.

