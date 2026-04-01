YURDUM İNSANI

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 01 Nisan 2026 03:58:06

Uzun zamandır Londra'ya gitmiyordum. Geçtiğimiz hafta bir fuar ziyareti vesilesiyle Londra'ya gittim. Ne kadar zamandır gitmediğimi düşündüm. En azından 10 sene olmuş. Genelde her yurt dışı seyahatim dönüşünde, cebimde kalan ülke paralarını bir özel kutuya koyarım. Öyle metal paralar var ki elimde, değil tedavülden kalkması, ülke bile ortadan kalkmış. Yugoslavya'ya ait paralar bile var benim koleksiyonumda. Avusturya Şilini, İtalyan Lireti, Fransız Frangı, Alman Markı avuç dolusu metal paralar. Aralarında kâğıt paralar da var bu koleksiyonda.

Hatta Gorbaçov'un ilk iktidara geldiğinde perestroyka adı altında açılım peşinden Rusya'ya gitmiştim. O tarihlerde en büyük kâğıt banknot para 25 Ruble idi. O para bile var benim koleksiyonumda. Afrika ülkelerinin, Uzak Doğu ülkelerinin paraları da bu koleksiyonumda durur. Zaman zaman bunları çıkarır bakar seyreder, anılarımı tazelerim.



Londra'ya gitmeden evvel de bu koleksiyondaki paraları çıkarıp baktım. Birkaç 1 pound metal para, 50 pence sarı maden, hatta 1 pence bakır para ile 20 pound'luk kâğıt para vardı. Onları çıkarıp yanıma aldım. Aradan geçen 10 sene sonra bu paraların değeri var mı diye meraklanmıştım. Hani Avrupa ülkeleri bizim ülke ekonomimizi kıskanıyorlar ya, bir de ben yerinde tetkik edeyim dedim. Londra'ya bu defa Pegasus ile Stansted Havalimanı'na bilet aldım. İnanılmaz bir ücrete, ancak kısıtlı servis verilen bir şekilde seyahat edilmekte.

İngiltere'de yeni olan uygulama ile tren, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde bilet yerine kredi kartınızın geçerli olduğunu izledim. Yani maliyeti düşürmek için bu tür kartlardan arınmışlar. Otele kadar olan mesafeyi tren ve metroyu kullanarak oldukça kısa bir zamanda kat ettim. Kısa bir zaman içinde fuar yerindeki toplantıya yetişmem gerekiyordu.

Londra'da yeni bir metro inşaatı bitirmişler. Fuar yeri olan ExCel Gümrük Yeri'nden Heathrow Havalimanı arasında olan yeni bir hat, mesafeyi neredeyse katlanarak kısaltmış, zamanı 1/3 kadar indirmiş. Bu hat ile toplantıya 1 saatte gideceğim mesafeyi 20 dakikada aştım.

Bir taksiye bindim. Gittiğim mesafede taksimetre 9.00 pound yazdı. Cebimde getirdiğim 20 pound kâğıt parayı uzattım. Şoförün gözleri fal taşı gibi açıldı. "Bu kâğıt para çok değerli, bunu vermek için kararlı mısın?" diye sormaz mı ve devam etti "Bu para çok değerli?" diyerek şaşıp kaldı. Elimde başka bir para olmadığından "Kredi kartı ile ödeyebilirim, ama istersen al bu parayı" dedim. Adam cüzdanını açtı, verdiğim 20 pound kâğıt parayı özenle cüzdanının özel bir yerine koydu, çıkardı bana 20 pound yeni paradan verdi. "Taksi ücretini almayacak mısın?" diye sordum. "Hayır" dedi, "Sen bana çok büyük bir değer verdin, senden para alamam." diyerek teşekkür etti.

Geldiğim mesafeyi 10 sene evvel gelmiş olsaydım, yine buna yakın bir ücret olurdu diye düşündüm. İngiltere'de enflasyon değerlerinin geçtiğimiz son 10 sene içinde piyasaları pek de etkilemediğini görmekteydim.

Hani bizi bazıları gibi gerçek dışı algı operasyonu ile inandırmaya uğraştıkları "Avrupa bizim büyümemizi kıskanıyor, refahımızı kıskanıyor" yalanı var ya, işte bu katmerli yalana benim yurdum insanı kanmakta. Neden mi? Yurdum insanı saf ve temizdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan "tek padişahın dediğine inanılır" kalıtımından henüz kurtulamamış bir Türk toplumu var elimizde.

Akşam yemeği için genelde gittiğim Çin Mahallesi'nde bir Çin lokantasına uğradım. Düşüncem Uzak Doğu'nun lezzetinde pişirilen Pekin ördeği tabağını tekrar tatmak. Mısır çorbası, yarım ördek tabağı ve haşlanmış pirinç ile donatılmış akşam yemeğimin faturasında, 10 sene içinde hemen hemen hiç artış olmamış.

İngiltere'de son 20 sene içinde yıllık enflasyon ortalama %2,84 değerini hiç aşmamış. Akıllarına geldikçe akaryakıta zam yapmamışlar. Trafik cezalarına akıllarına geldikçe zam yapmamışlar. Motorway dedikleri otoyolları mükemmel standartlarda tutmaktalar. Yeni yollar, yeni güzergâhlar tesis etmişler. Ülkede düzen hiç değişmemiş. İnsana saygı sınırsız. Yollarda yayalar için çizilmiş sarı çizgilere adımınızı atın, bütün trafik anında durmakta. Hiçbir araç trafik kurallarını hiçe saymamakta. Hukukun üstünlüğünü, adaletin var olduğunu görüyorsunuz. Devlet ortada olmasa da varlığını, bütün halkın kanun ve kurallara ne kadar saygılı davrandığında izlemektesiniz.

Dikkat ederseniz dünyada yurt içinde kanun ve adalete güven tesis edilmeyen ülkelerde gayrimenkul alımlarının tavan yaptığını görmekteyiz. Ülkemizde de aynı durumu görmekteyiz. Halk adalete ve hukuka güvenmediğinden, ihtiyaç fazlası konut yapıldığını biliyoruz. Devletin kayıtlarında 2025 yılı Eylül itibarıyla ihtiyaç fazlası 7,5 milyon konut bulunmakta. Her yıl bu değer artmakta ve 1,5 milyon konut eklenmekte. İngiltere'de ise yatırım olarak kimse konut satın almamakta, alsalar da 20-30 sene vadeli çok düşük faizle sadece ihtiyaç için mülk edinilmekte. Yıllık faiz, enflasyon değerini geçmemekte. Yani %2,84 üzerinde olmamakta. İşte bizi kıskanan ülkelerin başındaki İngiltere. Ülkemin %5'lik saraya yakın iş adamlarının birikimleri İngiltere'deki finans kurumlarına yatırılmakta.

Türkiye bu finans kurumlarından faizle borç para almakta. Müteahhitlerin yurt dışı birikim olarak İngiltere'de yatan parası, ülkem tarafından faizle borç olarak alınmakta. Bütçeden ödediğimiz 2,74 trilyon lira faiz, bu halkın belini kırmakta. Bir bakan çıkıp ortaya "Veriler gelir dağılımının iyileştiğini söylüyor, bütün yükü dar gelirli çekmekte diyorlar, bu algı operasyonu" demekte.

Sokağa bile çıkamayan ülke yönetimi, mutfaktaki yangını görmekten aciz. TÜİK verilerine bakıp ahkâm kesen bir maliyemiz var ki, kanımca gözlüklerinin camlarını değiştirmesi gerekir, hayatın gerçeğini bu kullandığı gözlükler göstermemekte, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili

SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


