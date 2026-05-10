10 Mayıs 2026

Bu, belirleyici özelliği doğrudan askeri çatışma değil, teknoloji, enerji, finans, nakliye, sigorta ve küresel ticaretin kurumsal mimarisi genelinde yapısal ayrışma olan yeni bir Soğuk Savaş.









Donald Trump'ın 14 Mayıs'ta Pekin'e inişinde, bunun sonuçları kadar görünümü de önemli olacak. Trump, neredeyse on yıldır Çin'i ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak; son ziyaret 2017'de yine Trump'ın kendisi tarafından gerçekleştirilmişti. Bu gerçek bile, ilişkinin ne kadar dar ve kırılgan hale geldiğini çok iyi gösteriyor. Ancak bu zirve, diplomatik bir gösteriden çok daha fazlası. Yapısal bir ekonomik dönüşümün arka planında gerçekleşiyor: uluslararası ekonomik sistemin, kısmen uyumsuz iki düzene kademeli olarak ayrılması. Biri Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, diğeri ise Çin ve ortakları merkezli.Zirvenin gündemi, dili bu gerçeği yansıtmasa bile, bu gerçeği yansıtıyor.Ayrıştırmanın mimarisiSon iki yılda ABD-Çin ilişkilerindeki en önemli gelişme, tek bir gümrük vergisi, yaptırım veya askeri sinyal değil. Bu, her biri kendi standartlarına, altyapısına ve yasal mantığına sahip, giderek uzlaştırılması zorlaşan iki paralel ekonomik sistemin aşamalı olarak inşa edilmesidir. “Konumsal güç”, yani küresel ekonomik ağların ve tedarik zincirlerinin stratejik düğüm noktaları üzerindeki kontrol, piyasa gerekliliklerini baltalamıştır.Washington'ın stratejisi bu değişimi yansıtıyor. Gelişmiş yarı iletkenlere yönelik ihracat kontrolleri, Çin'in yeni nesil askeri ve ekonomik gücün hesaplama altyapısına erişimini engellemeyi amaçlıyor. Çin'in nakliye ve lojistik sektörünü hedef alan önlemler, Amerikan mali ve düzenleyici baskısını ABD sınırlarının çok ötesine taşıyor. Amerikan pazarına, dolar sistemine ve Batı teknolojisine erişim giderek jeopolitik uyumla ilişkilendiriliyor.2025 olayları, geleneksel bir ticaret anlaşmazlığından ziyade giderek bir tedarik zinciri savaşına benzemeye başladı. Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar, ikili dinamikleri temelden değiştirdi ve Washington'a karşılıklı bağımlılığın iki yönlü olduğunu hatırlattı. Temel rekabet, maruziyeti azaltma yarışına dönüştü: Çin, Batı yarı iletkenlerine ve yazılımlarına olan bağımlılığından kurtulmaya çalışırken, Amerika Birleşik Devletleri de Çin'in nadir toprak elementleri işleme ve endüstriyel üretim kapasitesindeki hakimiyetine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.Asimetri çarpıcı. Amerika'nın Çin'e karşı kırılganlığı geniş ama yüzeysel; Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kırılganlığı ise daha dar ama kritik teknolojik darboğazlarda yoğunlaşmış durumda. Sonuç, en iyi "karşılıklı güvenceli ekonomik yıkım" olarak tanımlanabilecek bir durumdur. Her iki tarafın da diğerine önemli sistemik maliyetler yükleme kapasitesine sahip olduğu kırılgan bir denge söz konusudur.Çin'in yanıtı, misillemeden öteye geçerek alternatif bir teknolojik, ticari ve kurumsal ekosistem inşa etme yönünde ilerledi. Pekin, bazı yabancı yargı yetkisi dışı önlemlere uyulmasını yasaklayan ve bunları uygulayan firmalara karşı önlemler alınmasına izin veren yeni yaptırım karşıtı düzenlemeler getirdi. Bunun önemi hukuki değil, jeopolitiktir. Çin artık sadece Amerikan baskısına direnmekle kalmıyor; ABD yargı yetkisinin dışında faaliyet gösterebilecek paralel bir ekonomik ve düzenleyici alan yaratmaya çalışıyor.Ticaret: Özden çok görünüşe önem veriliyorBu bağlamda, ticaret müzakereleri ekonomik içeriklerinden ziyade siyasi sembolizm açısından önem taşımaktadır. Trump, zirveye ikili ticaret dengesizliğinde gözle görülür bir azalma arayışıyla giriyor. Ancak Çin ekonomisinin yapısal gerçekleri, siyasi açıdan uygun bir zaman dilimi içinde anlamlı bir yeniden dengelemeyi imkansız kılıyor. Pekin'in uzun vadeli stratejisi endüstriyel yükseltme ve yabancı teknolojiye bağımlılığın azaltılmasına odaklanmıştır; "çift dolaşım" modeli ise tam tersi yönde ilerliyor. Çin gelecekte Batı'dan önemli ölçüde daha fazla mal satın almayı planlamıyor. Batı'ya daha az ihtiyaç duymayı hedefliyor.Bu nedenle muhtemel sonuç tahmin edilebilir: sembolik doğalgaz, uçak ve soya fasulyesi alımları; gümrük vergisi artışında geçici duraklamalar; ve iç kamuoyuna yönelik ilerleme açıklamaları. İki ekonominin temel stratejik sektörlerini ayıran ekonomik demir perde büyük ölçüde sağlam kalacaktır. Ticaret ateşkesi manşetlere taşınacak, ancak ABD-Çin ekonomik ayrışmasına yönelik stratejik gidişatı değiştirmeyecektir.Teknoloji: Teknoblok oluşumunun geri döndürülemez mantığıEğer ticaret optikle ilgiliyse, teknoloji güçle ilgilidir. Yarı iletkenler, yapay zeka ve kritik mineraller üzerindeki mücadele, Çin-ABD rekabetinin ağırlık merkezi haline geldi. Gelişmiş çipler üzerindeki ihracat kontrolleri, Washington'ın Çin'in yapay zeka ve sivil-askeri entegrasyon alanlarındaki yükselişini yavaşlatma girişimini temsil ediyor. Pekin ise nadir toprak elementleri ve pil tedarik zincirlerindeki hakimiyetini kullanarak ve teknolojik öz yeterlilik çabalarını hızlandırarak karşılık verdi.Her iki taraf da artık aynı sonuca varmış durumda; karşılıklı bağımlılığın istikrarlı bir güç olduğu liberal idealini reddediyorlar. Bu, istikrarlı bir güç değil, stratejik bir kırılganlıktır. Dolayısıyla, küreselleşme olarak başlayan süreç, giderek farklı standartlara, altyapılara ve güvenlik önceliklerine sahip iki rakip teknolojik ekosistem olan teknoblok oluşumuna dönüşüyor. Mantık kendi kendini güçlendiriyor. Amerikan kısıtlamaları Çin'in ikame çabalarını hızlandırıyor; Çin'in karşı önlemleri ise ABD'nin kırılganlık korkularını derinleştiriyor. Hiçbir zirve bildirisi bu gidişatı tersine çeviremeyecek.Tahran: Masanın ortasındaki çözümsüz savaşİran, birçok sorun arasında sadece bir tanesi değil. Zirvenin gerçekleştiği jeopolitik krizin en kritik noktasıdır.Çin için riskler oldukça büyük. Savaştan önce, Çin'in ham petrol ithalatının yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu, İran petrolü ise Çinli rafineriler için önemli ve indirimli bir tedarik kaynağı olmaya devam ediyordu. Pekin, birçok kişinin tahmin ettiğinden daha iyi bir şekilde bu aksaklığı atlattı, ancak pahalı alternatif tedarik ve yerli kömür tüketimine daha fazla bağımlılık yoluyla artan bir ekonomik maliyetle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Çin'in Körfez'de istikrarı yeniden sağlamakta gerçek bir çıkarı var. Washington, Pekin'i Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmaya açıkça zorlarken, İran enerji işlemlerine karışan firmalara ek cezalar uygulama tehdidinde bulundu.Prensip olarak, taktiksel uyum için alan var. Her iki güç de küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırabilecek kontrolsüz bir enerji şokundan kaçınmak istiyor. Ancak geometri üçgen şeklinde. İran, Çin ve Rusya'yı da içeren daha geniş Avrasya denge koalisyonuna bağlı kalmaya devam ediyor. Tahran için stratejik bir yenilgiyi kolaylaştırdığı düşünülen herhangi bir Çin hamlesi, bu daha geniş koalisyonu zayıflatma riskini taşıyor. Bu nedenle Pekin, enerji çıkarlarını jeopolitik öncelikleriyle dengelemek zorunda.Tokyo: Dengelemenin DönüşüBaşbakan Sanae Takaichi yönetimindeki Japonya'nın giderek daha iddialı tavrı, Pekin'i sadece askeri yeteneklerin ötesinde de tedirgin etti. Çin'in korktuğu şey sadece Japonya'nın yeniden silahlanması değil, aynı zamanda bunun bir gösteri etkisi yaratmasıdır. Çin'in baskısına meydan okumaya istekli bir Japonya, Hindistan, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelere Çin'i dengelemenin mümkün olduğu sinyalini verir. Bu, Pekin'in temel stratejik hedeflerinden birini baltalar: Asya'da Çin'in üstünlüğünün kaçınılmaz olduğu ve direnişin boşuna olduğu algısını yaratmak.Pekin, Tokyo'ya karşı Amerika'dan sessizce bir itidal talep edebilir, ancak bunu elde etmesi pek olası değil. Washington'ın bakış açısından, daha güçlü bir Japonya, ABD'nin bölgesel caydırıcılık yükünü azaltırken, Çin'i birinci ada zincirinde çevreleyen daha geniş bir çemberi de güçlendiriyor. Gerçekçi bir bakış açısıyla, Tokyo yönetilmesi gereken bir sorun değil, aktif olarak beslenen stratejik bir varlıktır.Taipei: indirgenemez özİlişkinin merkezinde Tayvan yer alıyor. Xi için birleşmeye giden yol, belirleyici stratejik hedef. Trump için ise Tayvan, aynı anda Amerikan güvenilirliğinin bir testi, bir pazarlık kozu ve olası bir ticari diplomasi aracı olarak işlev görüyor. Sinyaller zaman zaman belirsiz göründü. Ek ABD silah paketlerinin zirveden sonraya ertelenebileceğine dair haberler, Taipei'de Tayvan'ın daha geniş bir ticari pazarlığın parçası haline gelebileceği endişelerini artırdı. Xi'nin, silah satışlarına kısıtlamalar getirilmesi ve Tayvan'ın statüsüne ilişkin Amerikan açıklamalarında düzenlemeler yapılması için baskı yapması bekleniyor.Ancak yapısal kısıtlamalar önemli ölçüde devam ediyor. Amerika'nın Tayvan'a olan bağlılığı, ABD politikasının kurumsal mimarisine derinden yerleşmiş durumda; Washington'da Çin'e karşı duyulan iki partili güvensizlik ise dramatik tavizler için alanı sınırlıyor. Bu nedenle daha olası sonuç, yeni bir stratejik büyük anlaşmadan ziyade taktiksel belirsizliktir. Yine de, bu tür korkuların artık Taipei'de açıkça tartışılıyor olması, üçlü ilişkinin ne kadar istikrarsız hale geldiğini ortaya koyuyor.Zirvenin başarabileceği ve başaramayacağı şeylerPerformans açısından bakıldığında, zirve, sonucu ne olursa olsun her iki lider için de neredeyse bir başarı olacaktır. Trump için, küresel jeopolitiğin merkezindeki vazgeçilmez anlaşma yapıcı imajını pekiştiriyor. Xi için ise, Amerikan başkanını ağırlamak, artan baskılara rağmen Çin'in Washington ile kendi şartlarında ilişki kurabilen eşit bir güç merkezi olduğunu teyit ediyor.Ancak özünde, sonuçların mütevazı olması muhtemel: sembolik ticaret jestleri, teknoloji konusunda temkinli bir dil, İran konusunda belirsiz sinyaller ve Japonya veya Tayvan konusunda hiçbir atılım yok. Daha derin neden yapısal. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin artık ortak bir küresel sistem içinde müzakere etmiyorlar. Giderek birbirinden uzaklaşan iki farklı sistemi şekillendirmek için rekabet ediyorlar.Bu nedenle Pekin zirvesi bir dönüm noktası olmaktan ziyade bir teşhis niteliğinde olacaktır. Rekabet eden ekonomik mimarilerle tanımlanan, daha iki kutuplu bir düzene doğru ilerleyen bir dünyanın anlık bir görüntüsünü sunacaktır: rakip finansal sistemler, rakip denizcilik rejimleri, rakip yasal çerçeveler ve standartları giderek daha uyumsuz hale gelen rakip teknolojik ekosistemler.Böyle bir dünyada, her iki taraf da uzun vadeli oyunda kendilerini daha iyi konumlandırmaya çalışırken, iş birliği taktiksel bir hal alır. Her iki lider de bunu anlıyor. Pekin'deki görev, rekabeti çözmek değil, yönetilemez hale gelmesini önlemek için yeterli disiplini sağlamaktır. Yeni Soğuk Savaş dilinde, bu bile tek başına başarı sayılır.Kaynak : moderndiplomacy.eu