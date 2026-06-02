Mısır - Çin İlişkilerinin 70. Yıldönümü: El-Sisi ve Xi, Küresel Güney'i ve Çin'in Dört Küresel Girişimini Destekliyor.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 02 Haziran 2026 21:35:39









Çin Başbakanı Li Keqiang ve Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, ekonomik ve teknolojik alanlarda işbirliğini güçlendirmek amacıyla tebrik mesajları göndererek, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde ortak kalkınma projelerinde yüksek kaliteli işbirliğini hızlandırma ve benzeri görülmemiş sonuçlar elde etme ihtiyacını vurguladılar. İki ülkenin dışişleri bakanları da yedi on yıla yayılan diplomatik bağların gücünü teyit eden mesajlar paylaştılar. Mısır ve Çin arasındaki ilişkilerin 70. yıldönümü olan bu vesile, stratejik ortaklığın derinliğini ve iki ülkenin Küresel Güney'in sesini güçlendirme ve çok kutuplu bir uluslararası sistem kurma çabalarını yansıtmaktadır.

Dr. Nadia Helmy





Siyaset Bilimi Doçenti, Siyaset ve Ekonomi Fakültesi / Beni Suef Üniversitesi - Mısır. Çin siyaseti, Çin-İsrail ilişkileri ve Asya işleri uzmanı - Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde (CMES) / Lund Üniversitesi, İsveç'te Misafir Kıdemli Araştırmacı - Güney ve Doğu Asya Çalışmaları Birimi Direktörü



Xi Jinping ve Abdülfettah El-Sisi arasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle yapılan tebrik mesajı alışverişi önemliydi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi arasında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle yapılan tebrik mesajları alışverişi önemliydi. Tebrik mesajları, cumhurbaşkanlığı düzeyinin ötesine geçerek Mısır Başbakanlığı ve Çin Devlet Konseyi gibi diğer üst düzey diplomatik kanalları da kapsadı.İşte iki ülke lideri arasındaki tebrik alışverişinin en belirgin işaretleri ve mesajları: Her iki ülke de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Dünya Medeniyetleri Girişimi'ni takdirle karşıladı; bu girişim, her iki ülkenin de tarihi medeniyetler ve kültürel düzeydeki liderliğini yansıtıyor, zira her iki ülke de tarihin en eski medeniyetleri arasında yer alıyor. Mısır, kültürel özgünlüğe, çeşitlilik kültürüne ve her ülkenin kendi özel koşullarına uygun ulusal kalkınma yolunu seçme hakkına saygı duyarak Çin'in Dünya Medeniyetleri Girişimi'ni destekliyor. Tarihin en eski medeniyetleri arasında yer alan Mısır ve Çin'in eşsiz medeniyet ve tarihi liderliğine saygı duyarak, Mısır ve Çin arasındaki ittifak, ortak tarihi miraslarına ve derin kültürel bağlarına dayanmaktadır. Bu alışveriş, her iki ülkenin de uluslararası sistemi şekillendirmedeki yumuşak gücünü güçlendiriyor. Mısır, her ulusun özgünlüğüne saygı duymayı amaçlayan Çin Dünya Medeniyetleri Girişimi'nin boyutlarına saygı duyuyor. Çin Dünya Medeniyetleri Girişimi, tek bir değer veya siyasi model dayatmayı reddeder, çoklu yol ilkesini vurgular, ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu seçme hakkını destekler ve Amerikan medeniyetler çatışması modeline alternatif olarak kültürlerarası diyaloğu teşvik eder. Ayrıca Batı ile işbirliği ve bilgi alışverişini de destekler.Bu, Mısır ve Çin'in Küresel Güney'in sesini yükseltme konusundaki kararlılığını ve Mısır'ın, Güney'in küresel profilini yükseltmede ve tüm uluslararası forumlarda çıkarlarını savunmada Çin'in liderliğini tanımasını vurgulamaktadır. Mısır ve Çin arasındaki ortaklık, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ve Küresel Güney'in sesini savunmak için güçlü bir cephe oluşturmaktadır. Bu, Mısır'ın 2030 Vizyonu ile Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni birleştirerek daha adil bir çok kutuplu dünya düzeni ve ekonomik entegrasyon ilkesinin kurulması yoluyla uluslararası sistemin reformuna yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanları Sisi ve Xi Jinping, gelişmekte olan ülkelerin ve Küresel Güney'in sorunlarını desteklemek, Güney halklarının çıkarlarına hizmet eden kapsamlı ve adil bir kalkınma sağlamak ve çok kutuplu bir dünyayı savunmak için koordinasyonun önemini vurguladılar. Mısır ve Çin arasındaki ortaklık, Küresel Güney'in sorunlarını savunmak ve gelişmekte olan ülkelerin sesini uluslararası forumlarda yükseltmek için temel bir sütundur. Bu ittifak, hem Çin hem de Mısır'ın daha dengeli ve adil bir dünya düzeni kurmak için ortak çabaları yönlendirme ve koordine etme önemini karşılıklı olarak kabul etmesine dayanmaktadır. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Mısır ve Çin arasındaki ilişkiyi uluslararası ilişkilerde istikrar modeli olarak değerlendirerek, küresel zorluklarla daha iyi başa çıkabilen, daha istikrarlı bir dünya inşa etme arzusunu dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pekin ve Kahire arasındaki ilişkilerin uluslararası dönüşümlere dayandığını ve karşılıklı saygı modeli olarak kaldığını teyit etti. Bu, iki taraf arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın temellerini yansıtmaktadır: karşılıklı saygı, devletlerin iç işlerine karışmama ve ulusal egemenliğe ve kalkınma tercihlerine saygı. Bu durum, bölgesel ve uluslararası düzeyde siyasi ve ekonomik konularda sürekli koordinasyon ve hızlı küresel jeopolitik değişimlere rağmen tutarlı pozisyonlar ve güçlü bağlar koruyarak dönüşümler karşısında direnç gösterme ile daha da kanıtlanmaktadır.Bu bağlamda, Mısır, Çin'in dört girişiminin (kalkınma, güvenlik, medeniyet ve küresel yönetişim) en önde gelen destekçileri ve katılımcıları arasında yer almaktadır. Mısır vizyonu, daha adil bir uluslararası düzen kurma ve kapsamlı kalkınmayı yönlendirme konusunda Çin'in önerileriyle örtüşmektedir. Mısır'ın Çin ile olan bu saygı ve yakınlaşmasının en belirgin yönleri, Mısır'ın Çin Küresel Kalkınma Girişimi'ne (GDI) verdiği destekte yatmaktadır. Bu Çin girişimi, Mısır ve Çin arasındaki stratejik entegrasyon ilkesini vurgulamaktadır. GDI, Kahire'deki çeşitli büyük Çin projeleri aracılığıyla Mısır'ın Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Vizyonu ile yakından örtüşmektedir. Yeni İdari Başkent'teki Merkezi İş Bölgesi ve yüksek hızlı elektrikli tren projesi, Mısır ve Çin arasındaki kalkınma ortaklığının en önemli örnekleridir. Dahası, Çin Küresel Kalkınma Girişimi (GDI), Mısır altyapısına yatırım yapmaya odaklanmaktadır ve Mısır, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Süveyş Kanalı Koridoru ve lojistik limanlarına yapılan Çin yatırımlarını teşvik etmek istemektedir. Bu, Mısır'ın Çin Küresel Güvenlik Girişimi'ne (GSI) verdiği destekle de birleşmektedir. Bu girişim bölgesel istikrarı desteklemeyi amaçlamaktadır ve Mısır, barışçıl çatışma çözümü, devlet egemenliğine saygı, uluslararası hukuk ilkeleri ve su ve gıda güvenliği çağrısında bulunan Küresel Güvenlik Girişimi'ne (GSI) olan bağlılığını teyit etmektedir. Mısır, Çin Küresel Güvenlik Girişimi'ni Orta Doğu ve Afrika'da güvenlik ve istikrarı desteklemek için önemli bir çerçeve olarak görmektedir. Mısır, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Küresel Medeniyet Girişimi'ne (GCI) olan derin kültürel ve medeniyet desteğini sürekli olarak vurgulamıştır. Bu, Mısır ve Çin arasındaki kültürel alışverişin derinliğini ve Mısır'ın medeniyet ve kültürel çeşitliliğe saygı çağrısında bulunan, medeniyetler çatışmasını reddeden ve miras koruma alanında güçlü bir ortaklığı teşvik eden Çin Küresel Medeniyet Girişimi'ne olan sürekli övgüsünü yansıtmaktadır. İki ülke, miras koruma ve Mısır okullarında ve üniversitelerinde kültür merkezleri ve Çince dil programlarının kurulması gibi alanlarda işbirliği yapmaktadır. Mısır ayrıca Çin'in Küresel Yönetişim Girişimi'nden (GGL) öğrenmeyi ve deneyim kazanmayı amaçlamaktadır. Bu, uluslararası sistemin reformunu savunmayı, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kurumlarda gelişmekte olan ülkelerin daha adil temsiline yönelik Çin vizyonunu desteklemeyi ve çok taraflılığı sürekli olarak savunmayı içerir. Burada Mısır diplomasisi, BRICS grubunun genişlemesine aktif katılımında da yansıdığı gibi, ekonomik ve siyasi çoğulculuğun önemine inanmaktadır.Son olarak, Mısır ve Çin arasındaki bu kapsamlı stratejik ortaklığın özellikleri, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü çerçevesinde vurgulanmaktadır. Bu, Küresel Güney'e yönelik destekleyici tutumlarında, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve kalkınma çıkarlarını savunmalarında ve zorluklarla mücadele etme çabalarında açıkça görülmektedir. Burada, iki ülke birlikte Küresel Güney'in karşı karşıya olduğu ortak zorlukları, özellikle borç yüklerini, uluslararası finans kuruluşlarının dayattığı koşulları ve Küresel Güney'de adil teknoloji transferi ve yerelleştirmenin acil ihtiyacını, ayrıca vatandaşlarının ve nitelikli iş gücünün eğitimini ele almaktadır. Mısır ve Çin ayrıca uluslararası kurumsal reformu savunarak, Küresel Güney'in uluslararası kurumlarda adil temsilini ve gelişmekte olan ülkelerin seslerinin ve sorunlarının duyulmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler sisteminin reformunu talep etmektedir. Dahası, uluslararası forumlarda ve ittifaklarda Mısır-Çin koordinasyonu ve Küresel Güney'in seslerinin savunulmasında kolektif eyleme destek, bu ortaklığın kilit unsurlarıdır. Kahire ve Pekin, Güney-Güney işbirliğini güçlendirmek amacıyla BRICS grubu ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) gibi çok taraflı örgütler ve çerçeveler aracılığıyla yakın koordinasyonlarını güçlendiriyor. Aralarındaki ortak tarihi, medeniyet ve kültürel mirası korurken, Mısır ve Çin arasındaki bu işbirliği, ortak tarihi ilişkilerinin bir uzantısını yansıtıyor. Her iki ülke de, önceki tarihi dönemlerde gelişmekte olan ülkelerin ve Küresel Güney'in çıkarlarını destekleyen Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucu üyeleriydi. Bu, Çin'in Mısır'ın kilit rolüne verdiği siyasi ve stratejik desteği vurguluyor. Pekin, Mısır'ı son derece önemli bir siyasi ve stratejik oyuncu ve Arap ve İslam dünyası ile Afrika ile diyalog için hayati bir geçit olarak görüyor. Dahası, Mısır, Çin'in önde gelen küresel rolüne siyasi güven duyuyor ve bu nedenle Çin'in küresel girişimlerini (güvenlik, kalkınma, medeniyet ve küresel yönetişim) ve çok taraflı bir uluslararası sistem kurmayı amaçlayan diğer tüm Çin vizyon ve girişimlerini güçlü bir şekilde desteklerken, sürekli olarak Tek Çin ilkesini vurguluyor.Bu bağlamda, Mısır-Çin yakınlaşması, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle , Mısır'daki artan Çin yatırımları ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki ortak çalışma bağlamında vurgulanmaktadır. Bu durum, iki ülke arasındaki ortaklığı, Küresel Güney ülkeleri arasındaki iş birliğinde ve çok kutuplu uluslararası düzeni hegemonya, tek taraflılık ve korumacılık politikalarına karşı savunmada örnek alınacak bir model haline getirmektedir.Kaynak : moderndiplomacy.eu