Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 16 Mayıs 2020 13:18:21

Başlığın altında "İdealler ve ideolojileriyle dünyanı değiştiren kadın ve erkekler" ifadeleri yer aldı. Kapakta Atatürk'ün kalpaklı bir resmi yer alırken, kurucu lider "Modern Türkiye'nin babası" olarak nitelendirildi.









Derginin içerisindeki Atatürk'le ilgili 6 sayfalık "Modern Türkiye'nin Kurucusu" başlıklı makale İtalyan Mario Galloni tarafından kaleme alındı.

































Alman dergisnin kapakta Che Guevara ve Rosa Luxemburg gibi isimlerin fotoğrafları da yer aldı. Almanya'nın History Life dergisin, "En Büyük Devrimciler" konseptiyle yayınladığı yeni sayısının kapağında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.Kapakta Atatürk'ün yanı sıra Küba Devrimi lideri Che Guevera, Hindistan bağımsızlık hareketinin politik ve ruhani lideri Mahatma Gandi, kadın hakları savunucu Emmeline Pankhurst, Polonyalı Marksist devrimci Rosa Luxemburg, Fransız Devrimi'nin liderlerinde Maximilien Robespierre, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un fotoğraflarına yer verildi.Derginin içerisinde George Washington ve Simo Boliver'la ilgili makaleler de bulunuyor.