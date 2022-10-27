Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 27 Ekim 2022 06:53:23









Ölümlerin birçoğunun "zor durumdaki göçmenlere hızlı ve etkili bir şekilde yardım edilerek önlenebileceği" belirtilen raporda, "yeterli güvenli yolların sağlanmasında yapısal bir başarısızlık" olduğu da kaydedildi. Avrupa yolunda en fazla hayatını Suriyelilerin kaybettiği belirlenirken, onları Faslılar ve Cezayirliler takip etti. IOM ayrıca denizde habersiz batan göçmen tekneleri nedeniyle gerçek kayıp sayısının daha yüksek olabileceğini de kabul etti. Rapordaki çarpıcı bir diğer detay da en az 252 göçmenin "Avrupalı yetkililer" tarafından yapıldığı iddia edilen yasadışı geri itmeler veya zorla sınır dışı etmelerin doğrudan bir sonucu olarak öldüğünün belirtilmesi oldu. Rapora göre geri itmeye bağlı ölümlerin 97’si Orta Akdeniz’de, 70’i Doğu Akdeniz’de, 58’i Türkiye-Yunanistan kara sınırında, 23’ü Batı Akdeniz’de ve dördü Belarus-Polonya sınırında belgelendi.

Uluslararası Göç Örgütü, son sekiz yılda Avrupa’ya geçmeye çalışan 29 bin mültecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Birlemiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) son raporuna göre, 2014’ten bu yana Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerden 29 bini yollarda hayatını kaybetti. IOM (International Organization for Migration), bu sayının yılın başından beri en az 5 bin 684 olduğunu belirtti. Bu sayı geçen yıl 2 bin 836’da bulunuyordu. Rapora göre en ölümcül göç rotası, Libya ve Tunus’tan Malta ve İtalya’ya giden göçmenlerin dayanıksız sal ve botlarla geçmeye çalıştığı Akdeniz olmaya devam etti.Öte yandan dün Libya açıklarında Pakistan, Mısır, Sudan ve Güney Sudan asıllı 4’ü çocuk 35 göçmen, havadan helikopter ve denizden Ocean isimli insani yardım teknesiyle kurtarıldı.