A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İran’ın Bombaları, Azerbaycan’ın Direnişi

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 08 Mart 2026 05:13:39

2026 yılının Mart ayında, Azerbaycan’ın Nakhchivan Özerk Cumhuriyeti’ne İran’dan geldiği öne sürülen saldırı dronları, sadece iki ülke arasındaki sınır gerilimini artırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki etnik ve siyasi dinamikleri de yeniden gündeme taşıdı. Azerbaycan hükümeti, sivil altyapının, bir havalimanı terminalinin ve eğitim kurumlarının hedef alındığını, dört kişinin yaralandığını duyurdu ve bu saldırıyı uluslararası hukuka aykırı bir terörist eylem olarak nitelendirdi. İran ise iddiaları reddetti; ancak bu durum, Azerbaycan ile İran arasındaki tarihsel ve etnik bağların gerginlik potansiyelini açık bir şekilde ortaya çıkardı. Nakhchivan ve çevresindeki bölgelerde yaşanan bu saldırılar, Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede yaşayan milyonlarca etnik Azeri toplumu için de yeniden bir alarm durumunu ifade etmektedir.

Bu gelişme, sadece iki devletin sınır güvenliği açısından bir tehdit oluşturmakla kalmayıp, bölgedeki etnik Azeri nüfusun tarihsel taleplerini de doğrudan etkileyen bir olay olarak değerlendirilmelidir.



Bu saldırı ve bölgedeki etnik taleplerin bağlantısı, salt güncel olaylarla sınırlı değildir. İran’ın kuzeybatısında yaşayan milyonlarca Azeri, tarih boyunca kültürel ve siyasi özerklik için çeşitli hareketler geliştirmiştir. 1945’te Şeyh Cafer Pişevari liderliğinde kurulan Güney Azerbaycan Demokratik Hükümeti, kısa ömürlü olmasına rağmen bölgedeki milliyetçi bilinç ve kültürel dayanışma fikrini güçlendirmiştir. Bu tarihsel süreç, günümüzde Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede yaşayan etnik Azerilerin kültürel kimliklerini koruma ve siyasi temsil taleplerinin temelini oluşturmaktadır. Etkin siyasi hareketler, dil, kültür ve eğitim alanında hak arayışlarını güçlendirmiş ve bu hakların savunulmasını uzun vadeli bir stratejik hedef hâline getirmiştir. Bugün bu hareketler, İran devletinin merkezi otoritesine karşı bir tür sivil ve siyasi muhalefet hattı oluşturmaktadır ve bu durum, bölgesel güvenlik politikaları açısından hassas bir dengeyi temsil etmektedir.

Azerbaycan’ın bu saldırılara karşı tutumu, hem egemenlik savunusu hem de Güney Azerbaycan’daki etnik dayanışmayı destekleme perspektifiyle şekillenmektedir. Nakhchivan ve diğer sınır bölgelerinde yaşanan saldırılar, Güney Azerbaycanlıların kendi kültürel ve siyasi özerklik taleplerini gündeme taşıyan milliyetçi hareketleri doğrudan etkilemektedir. Azerbaycan devleti, diplomatik ve askeri adımlarıyla hem kendi sınırlarını korumayı hem de etnik dayanışmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu durum, bölgesel güvenlik dengeleri ve komşu devletlerin dış politika stratejileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Azerbaycan’ın diplomatik ve askeri tepkisi, yalnızca saldırıya karşı bir önlem değil, aynı zamanda Güney Azerbaycanlı etnik toplulukların taleplerine dikkat çekmek ve bu taleplerin uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmak anlamına gelir.

Güney Azerbaycan hareketlerinin tarihsel ve güncel talepleri, İran’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla doğrudan bir ilişki içindedir. Bu hareketler, etnik Azeri kimliğini koruma ve bölgesel özerklik sağlama amacı taşırken, Azerbaycan devletinin diplomatik ve askeri adımları, bu taleplerin meşruiyetini güçlendirmektedir. Saldırılar, iki devlet arasındaki gerilimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda etnik ve kültürel aidiyet ekseninde bir dayanışma ve mücadele sürecini de tetikler. İran içindeki Azeri toplumu, Azerbaycan’ın diplomatik duruşunu ve savunma adımlarını kendi haklarını koruma perspektifiyle ilişkilendirmekte ve bu durum, bölgedeki milliyetçi taleplerin daha görünür hâle gelmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, Azerbaycan ile İran arasındaki gerilimler, Güney Azerbaycan’ın bağımsızlık ve kültürel özerklik talepleriyle doğrudan bağlantılıdır ve bu iki dinamik birbirini beslemektedir.

İran’ın kuzeybatısında yaşayan Azeri topluluklarının tarihsel talepleri ve Azerbaycan’ın güvenlik politikaları arasındaki bağ, bölgesel jeopolitik dengeleri de etkiler. Azerbaycan, hem kendi toprak bütünlüğünü korumaya hem de Güney Azerbaycanlı toplulukların hak arayışlarını görünür kılmaya çalışırken, bu durum İran’ın sınır bölgelerindeki nüfusu üzerindeki kontrolünü sınırlayan bir etki yaratmaktadır. Bu süreç, sadece sınır güvenliği açısından değil, aynı zamanda etnik dayanışma ve ulusal kimliğin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir bağlantı, iki devlet arasındaki ilişkileri salt diplomatik veya askeri düzlemde değil, aynı zamanda etnik, kültürel ve tarihsel perspektiflerden değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

İran’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları ve Güney Azerbaycan’ın kurtuluş mücadelesi, tarihsel talepler, etnik kimlik ve ulusal egemenlikle doğrudan bağlantılıdır. Bu gelişmeler, bölgesel gerilimleri artırmakta, etnik Azeri topluluğunun hak arayışını görünür kılmakta ve Azerbaycan’ın diplomatik ve askeri adımlarını bu çerçevede şekillendirmektedir. Bu nedenle, olayları sadece iki ülke arasında bir çatışma olarak değerlendirmek eksik kalır; aynı zamanda etnik kimlik, kültürel dayanışma ve bölgesel jeopolitik dinamiklerin birbirine bağlı olduğu bir bütün olarak ele almak gerekir. Azerbaycan ile İran arasındaki bu etkileşim, bölgesel istikrarın sağlanması, uluslararası hukukun uygulanması ve etnik hakların korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, yalnızca askeri tedbirler veya diplomatik adımlarla değil, etnik ve kültürel taleplerin dikkate alındığı uzun vadeli bir stratejik yaklaşımı da gerekli kılmaktadır.

Sonuç olarak, Nakhchivan’a yönelik saldırılar, Azerbaycan’ın egemenlik mücadelesi ve Güney Azerbaycan’ın tarihsel kurtuluş talepleri, birbirinden bağımsız olaylar değil, etnik, kültürel ve jeopolitik bağlarla birbirine sıkı şekilde bağlı bir bütünün parçalarıdır. Bu gelişmeler, sadece bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve diplomasi açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir süreci temsil etmektedir. Barışın ve istikrarın sağlanması için, bu tür saldırıların önlenmesi ve etnik taleplerin göz ardı edilmeden çözülmesi, bölgesel ve küresel düzeyde güvenliğin tesis edilmesinde temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
İran’ın Bombaları, Azerbaycan’ın Direnişi
Aile hekimleri sokağa çıkıyor.
Migros Direnişi ve Kar Düzeninin Açığa Çıkan Gerçeği
Çocuklar Nasıl Suikastçı Olur?
Amerika ödeme yapabilir, ama yeniden yükleme yapabilir mi?
İran'ın Zayıflaması Türkiye İçin Hem Fırsat Hem de Tuzak
Yalancı Gerekçeler: Aslan Kükremesi Operasyonunun Ardındaki Yalanlar
Dış Politika Sıkıntıları: Avustralya Dış Politika Beyaz Kitabı
Trump'ın Avrupa'ya Karşı Savaşı Washington'ı Parçalıyor

Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Sessiz Ağ Çin İstihbaratının Türkiye’deki Gölge Faaliyetleri
Gölgedeki Dünya: Özel Dedektiflik Şirketleri ve Modern Casusluk Endüstrisi
Kırım İşgali ve Kırım Türkleri Emperyalizme Karşı Direnişin Sesi
Gökyüzünü Delik Deşik Eden Akıl: 30 Bin Hava Hedefi – Zafer mi Yoksa Kanlı Bir Gerçek mi?
Mali Devletin Çatlağı 11 İlde 93 Vergi Müfettişi Operasyonu Üzerinden Yapısal Bir Hesaplaşma
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 