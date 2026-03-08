Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 08 Mart 2026 05:13:39

Bu gelişme, sadece iki devletin sınır güvenliği açısından bir tehdit oluşturmakla kalmayıp, bölgedeki etnik Azeri nüfusun tarihsel taleplerini de doğrudan etkileyen bir olay olarak değerlendirilmelidir.









2026 yılının Mart ayında, Azerbaycan’ın Nakhchivan Özerk Cumhuriyeti’ne İran’dan geldiği öne sürülen saldırı dronları, sadece iki ülke arasındaki sınır gerilimini artırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki etnik ve siyasi dinamikleri de yeniden gündeme taşıdı. Azerbaycan hükümeti, sivil altyapının, bir havalimanı terminalinin ve eğitim kurumlarının hedef alındığını, dört kişinin yaralandığını duyurdu ve bu saldırıyı uluslararası hukuka aykırı bir terörist eylem olarak nitelendirdi. İran ise iddiaları reddetti; ancak bu durum, Azerbaycan ile İran arasındaki tarihsel ve etnik bağların gerginlik potansiyelini açık bir şekilde ortaya çıkardı. Nakhchivan ve çevresindeki bölgelerde yaşanan bu saldırılar, Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede yaşayan milyonlarca etnik Azeri toplumu için de yeniden bir alarm durumunu ifade etmektedir.Bu saldırı ve bölgedeki etnik taleplerin bağlantısı, salt güncel olaylarla sınırlı değildir. İran’ın kuzeybatısında yaşayan milyonlarca Azeri, tarih boyunca kültürel ve siyasi özerklik için çeşitli hareketler geliştirmiştir. 1945’te Şeyh Cafer Pişevari liderliğinde kurulan Güney Azerbaycan Demokratik Hükümeti, kısa ömürlü olmasına rağmen bölgedeki milliyetçi bilinç ve kültürel dayanışma fikrini güçlendirmiştir. Bu tarihsel süreç, günümüzde Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede yaşayan etnik Azerilerin kültürel kimliklerini koruma ve siyasi temsil taleplerinin temelini oluşturmaktadır. Etkin siyasi hareketler, dil, kültür ve eğitim alanında hak arayışlarını güçlendirmiş ve bu hakların savunulmasını uzun vadeli bir stratejik hedef hâline getirmiştir. Bugün bu hareketler, İran devletinin merkezi otoritesine karşı bir tür sivil ve siyasi muhalefet hattı oluşturmaktadır ve bu durum, bölgesel güvenlik politikaları açısından hassas bir dengeyi temsil etmektedir.Azerbaycan’ın bu saldırılara karşı tutumu, hem egemenlik savunusu hem de Güney Azerbaycan’daki etnik dayanışmayı destekleme perspektifiyle şekillenmektedir. Nakhchivan ve diğer sınır bölgelerinde yaşanan saldırılar, Güney Azerbaycanlıların kendi kültürel ve siyasi özerklik taleplerini gündeme taşıyan milliyetçi hareketleri doğrudan etkilemektedir. Azerbaycan devleti, diplomatik ve askeri adımlarıyla hem kendi sınırlarını korumayı hem de etnik dayanışmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu durum, bölgesel güvenlik dengeleri ve komşu devletlerin dış politika stratejileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Azerbaycan’ın diplomatik ve askeri tepkisi, yalnızca saldırıya karşı bir önlem değil, aynı zamanda Güney Azerbaycanlı etnik toplulukların taleplerine dikkat çekmek ve bu taleplerin uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmak anlamına gelir.Güney Azerbaycan hareketlerinin tarihsel ve güncel talepleri, İran’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla doğrudan bir ilişki içindedir. Bu hareketler, etnik Azeri kimliğini koruma ve bölgesel özerklik sağlama amacı taşırken, Azerbaycan devletinin diplomatik ve askeri adımları, bu taleplerin meşruiyetini güçlendirmektedir. Saldırılar, iki devlet arasındaki gerilimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda etnik ve kültürel aidiyet ekseninde bir dayanışma ve mücadele sürecini de tetikler. İran içindeki Azeri toplumu, Azerbaycan’ın diplomatik duruşunu ve savunma adımlarını kendi haklarını koruma perspektifiyle ilişkilendirmekte ve bu durum, bölgedeki milliyetçi taleplerin daha görünür hâle gelmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, Azerbaycan ile İran arasındaki gerilimler, Güney Azerbaycan’ın bağımsızlık ve kültürel özerklik talepleriyle doğrudan bağlantılıdır ve bu iki dinamik birbirini beslemektedir.İran’ın kuzeybatısında yaşayan Azeri topluluklarının tarihsel talepleri ve Azerbaycan’ın güvenlik politikaları arasındaki bağ, bölgesel jeopolitik dengeleri de etkiler. Azerbaycan, hem kendi toprak bütünlüğünü korumaya hem de Güney Azerbaycanlı toplulukların hak arayışlarını görünür kılmaya çalışırken, bu durum İran’ın sınır bölgelerindeki nüfusu üzerindeki kontrolünü sınırlayan bir etki yaratmaktadır. Bu süreç, sadece sınır güvenliği açısından değil, aynı zamanda etnik dayanışma ve ulusal kimliğin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir bağlantı, iki devlet arasındaki ilişkileri salt diplomatik veya askeri düzlemde değil, aynı zamanda etnik, kültürel ve tarihsel perspektiflerden değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.İran’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları ve Güney Azerbaycan’ın kurtuluş mücadelesi, tarihsel talepler, etnik kimlik ve ulusal egemenlikle doğrudan bağlantılıdır. Bu gelişmeler, bölgesel gerilimleri artırmakta, etnik Azeri topluluğunun hak arayışını görünür kılmakta ve Azerbaycan’ın diplomatik ve askeri adımlarını bu çerçevede şekillendirmektedir. Bu nedenle, olayları sadece iki ülke arasında bir çatışma olarak değerlendirmek eksik kalır; aynı zamanda etnik kimlik, kültürel dayanışma ve bölgesel jeopolitik dinamiklerin birbirine bağlı olduğu bir bütün olarak ele almak gerekir. Azerbaycan ile İran arasındaki bu etkileşim, bölgesel istikrarın sağlanması, uluslararası hukukun uygulanması ve etnik hakların korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, yalnızca askeri tedbirler veya diplomatik adımlarla değil, etnik ve kültürel taleplerin dikkate alındığı uzun vadeli bir stratejik yaklaşımı da gerekli kılmaktadır.Sonuç olarak, Nakhchivan’a yönelik saldırılar, Azerbaycan’ın egemenlik mücadelesi ve Güney Azerbaycan’ın tarihsel kurtuluş talepleri, birbirinden bağımsız olaylar değil, etnik, kültürel ve jeopolitik bağlarla birbirine sıkı şekilde bağlı bir bütünün parçalarıdır. Bu gelişmeler, sadece bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve diplomasi açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir süreci temsil etmektedir. Barışın ve istikrarın sağlanması için, bu tür saldırıların önlenmesi ve etnik taleplerin göz ardı edilmeden çözülmesi, bölgesel ve küresel düzeyde güvenliğin tesis edilmesinde temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır.