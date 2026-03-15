Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 15 Mart 2026 00:54:00

Avrupa’da yapılan son değerlendirmeler, Rusya’nın yürüttüğü savaşın yalnızca askeri bir mücadele olmadığını; aynı zamanda propaganda, manipülasyon ve insan hayatını hiçe sayan bir sistemin parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Avrupa Parlamentosu’nda gündeme getirilen raporlar ve değerlendirmeler, Rusya’nın farklı ülkelerden insanları çeşitli vaatlerle kandırarak cepheye sürmekle suçlandığını göstermektedir. Bu iddialar yalnızca diplomatik tartışmaların bir parçası değil; savaşın gerçek yüzünü anlamak için dikkate alınması gereken önemli bir uyarıdır.









Tarih boyunca emperyal güçler yalnızca silahlarıyla değil, kurdukları anlatılarla da savaşmışlardır. Bir işgali “güvenlik operasyonu”, bir saldırıyı “barış misyonu”, bir genişlemeyi ise “tarihi hak” olarak sunmak, imparatorluk siyasetinin eski fakat hâlâ kullanılan yöntemlerinden biridir. Bugün Ukrayna topraklarında yaşanan savaş, bu gerçeğin çağımızdaki en çarpıcı örneklerinden biri olarak karşımızda durmaktadır.Bugün Rusya’nın yürüttüğü savaş politikası, yalnızca Ukrayna’ya yönelik bir askeri saldırı değildir. Bu savaş aynı zamanda modern dünyanın kabul ettiği uluslararası hukuk ilkelerine karşı bir meydan okumadır. Bir ülkenin sınırlarını zorla değiştirme girişimi, 21. yüzyılda artık kabul edilmesi mümkün olmayan bir anlayışı temsil eder. Ne var ki Kremlin yönetimi, tarihsel anlatıları ve propaganda araçlarını kullanarak bu savaşı meşrulaştırmaya çalışmaktadır.Rusya’nın yürüttüğü bu savaşta dikkat çeken bir diğer unsur ise cepheye sürülen insanların hikâyeleridir. Farklı ülkelerden gelen gençlerin yüksek maaş, vatandaşlık veya çalışma fırsatı gibi vaatlerle kandırıldığı; ardından savaşın en tehlikeli noktalarına gönderildiği yönünde çeşitli raporlar ortaya çıkmaktadır. Bu tablo, savaşın yalnızca cephede değil, insanların umutları ve hayalleri üzerinde de yürütüldüğünü göstermektedir.Bir insanın hayatını değiştirecek bir iş umuduyla yola çıkıp kendisini bir savaşın ortasında bulması, modern çağın en trajik hikâyelerinden biridir. Bu durum, emperyal güçlerin tarih boyunca uyguladığı eski bir yöntemi hatırlatır: Yoksul ve umutsuz insanları kullanarak kendi siyasi hedeflerini gerçekleştirmek.Bu savaşın bir başka boyutu da Karadeniz coğrafyasının geleceği ile ilgilidir. Karadeniz yalnızca stratejik bir su yolu değildir; aynı zamanda farklı halkların, kültürlerin ve tarihlerin kesiştiği bir bölgedir. Türkiye açısından bakıldığında Karadeniz’deki istikrar, yalnızca bölgesel değil aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır.Türkiye, savaşın başından beri dengeli ve sorumlu bir politika izlemeye çalışmıştır. Bir yandan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken diğer yandan diplomatik çözüm yollarının açık tutulması gerektiği dile getirilmiştir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin tarihsel olarak Karadeniz’de barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin bir göstergesidir.Karadeniz’de barışın bozulması, yalnızca bir ülkenin değil tüm bölgenin geleceğini etkiler. Ticaret yolları, enerji hatları, güvenlik dengeleri ve bölgesel iş birliği mekanizmaları bu savaşın gölgesinde doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin barış çağrıları, yalnızca diplomatik bir nezaket değil; aynı zamanda bölgesel istikrarın korunması için ortaya konan stratejik bir duruştur.Kırım’ın işgaliyle başlayan süreç ise bu savaşın en sembolik noktalarından biridir. Kırım yalnızca stratejik bir yarımada değildir; aynı zamanda Kırım Tatar halkının tarihi yurdudur. İşgalin ardından yaşanan gelişmeler, bu kadim halkın kimliğini, kültürünü ve varlığını koruma mücadelesini daha da zorlaştırmıştır.Tarih bize şunu öğretir: Bir toprağın gerçek sahibi, o toprağın hafızasını taşıyan insanlardır. Kırım Tatarları yüzyıllardır bu hafızayı yaşatan bir halktır. Onların sesi duyulmadığında, aslında yalnızca bir halk değil, bir tarih de susturulmuş olur.Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar arasında Ukrayna’daki savaşın bu kadar dikkat çekmesinin bir nedeni de budur. Bu savaş yalnızca askeri bir çatışma değil; aynı zamanda uluslararası düzenin geleceği hakkında da önemli sorular ortaya koymaktadır. Eğer güçlü devletler istedikleri zaman sınırları değiştirebiliyorsa, o zaman uluslararası hukuk ne anlama gelir?İşte bu nedenle bu savaş yalnızca Ukrayna’nın değil, bütün dünyanın meselesidir.Gerçek antiemperyalizm, büyük güçlerin başka toplumların kaderini belirlemesine karşı çıkmaktır. Bu ilke yalnızca teorik bir söylem değil; aynı zamanda uluslararası ilişkilerde adaletin temel şartıdır. Ukrayna’nın egemenliğini savunmak, Kırım Tatarlarının haklarını dile getirmek ve işgal politikalarına karşı çıkmak bu anlayışın bir parçasıdır.Ancak savaşın bir başka cephesi daha vardır: bilgi savaşı. Propaganda çağında doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden daha zor hale gelmiştir. Bu nedenle sahadaki gerçekleri dünyaya aktaran bağımsız gazetecilik faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.Karadeniz coğrafyasında yaşanan gelişmeleri, Kırım’daki insan hakları ihlallerini ve Ukrayna’daki savaşın gerçek yüzünü kamuoyuna aktaran medya kuruluşları bu açıdan önemli bir görev üstlenmektedir. Özellikle Kırım ve Kırım Tatar halkı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve kamuoyunu bilgilendiren Kırım Haber Ajansı, bu anlamda dikkat çeken önemli bir haber kaynağıdır.Gerçeklerin duyulması, adaletin ilk adımıdır. Çünkü tarih çoğu zaman silahların değil, hakikatin kazandığı bir mücadeledir.Bugün Karadeniz’in kıyılarında, Kırım’ın rüzgârlarında ve Ukrayna’nın şehirlerinde yaşananlar yalnızca bir savaşın hikâyesi değildir. Bu hikâye aynı zamanda özgürlük, egemenlik ve insan onuru üzerine verilen bir mücadelenin parçasıdır.Ve bu mücadelenin duyulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etmek gerekir.Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendiren çalışmaları için Kırım Haber Ajansı’na teşekkür etmek gerekir.