Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.

Kategori: Dünya | 22 Mart 2026 03:22:35

Washington ve Kudüs, gerilimi tırmandırmayı caydırıcılık olarak nitelendirdi. Ancak bunun yerine Tahran'da daha zorlu bir ayrılık süreci, genişleyen bir savaş ve Amerika Birleşik Devletleri için daha maliyetli bir stratejik dikkat dağıtıcı unsur ortaya çıktı. Başkanlar savaşa karar verdiklerinde, ilk soru füzelerin hedefleri vurup vurmadığı değil, gücün bedeline değecek bir siyasi amaca hizmet edip etmediğidir. Bu ölçüte göre, Donald Trump'ın İran'a karşı savaşı, stratejik netliğin bir göstergesi olmaktan çok, stratejik aşırıya kaçma örneği gibi görünüyor. Yönetim, tırmanmayı caydırıcılığı yeniden sağlamanın, İran tehdidini azaltmanın ve Amerika'nın konumunu güçlendirmenin bir yolu olarak sundu.

Bunun yerine, Ali Hamaney'i öldüren ABD-İsrail saldırısının ardından Tahran, rejimin en baskıcı ağlarıyla uzun süredir bağlantılı olan bir isim olan Mücteba Hamaney'i yüce liderliğe yükseltti . Savaş, İslam Cumhuriyeti'ni özünden parçalamadı, aksine onu pekiştirdi. Başarısızlık sadece askeri değil, siyasiydi: Savaş, kaldıraç yaratmak yerine, İran'ın iktidar değişimini sertleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni stratejik maliyetler yükledi.



Bu başarısızlık üç noktada kendini gösteriyor: yakınlık iddiasının zayıflığı, tutarlı bir siyasi hedefin yokluğu ve savaşın Washington'a zaten yüklediği stratejik yükler.

İlk sorun, yönetimin en zayıf iddiasında yatıyor: yakınlık. Kapalı kapılar ardındaki brifinglerde, Pentagon yetkilileri Kongre'ye İran'ın Amerikan güçlerine ilk saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir istihbarat olmadığını söyledi. Sadece birkaç gün önce Cenevre'deki görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona ermişti, ancak Ummanlı arabulucular yine de ilerleme işaretlerine işaret ediyordu. Bir başkan önleyici güç kullanımını savunabilir. Ancak kendi istihbarat brifingcilerinin bu iddiayı destekleyemediği bir durumda, böyle bir savaşı kaçınılmaz bir acil öz savunma eylemi olarak inandırıcı bir şekilde sunamaz.

İkinci sorun ise yönetimin hiçbir zaman net bir siyasi hedef belirleyememesiydi . Trump ve danışmanları, füzeleri ve nükleer altyapıyı zayıflatmak, rejim değişikliğine işaret etmek, İran'ın bir sonraki liderini seçme konusunda spekülasyon yapmak ve nihayetinde " koşulsuz teslimiyet " talep etmek gibi gerekçeler arasında sürekli gidip geldiler. Gizli brifinglerden çıkan milletvekilleri, belirgin bir çıkış stratejisi olmadığını bildirdiler . Hatta bazı Cumhuriyetçiler bile Amerikan kara birliklerinin olasılığının kesin olarak dışlanmamış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler . Bu, stratejiye dayalı bir caydırıcılık değildi. Başarıya dair tutarlı bir teoriden bağımsız bir tırmanmaydı.

İşte bu yüzden Müçtebe Hamenei'nin yükselişi çok önemli. Bu sadece bir halefiyet öyküsü değil; bu savaşın siyasi bir etki yaratıp yaratmadığının en açık ölçütü. Washington ve Kudüs'teki politika yapıcılar, liderin ortadan kaldırılmasının rejimi parçalayabileceğine, güvenlik elitini bölebileceğine veya daha pragmatik bir düzen için alan yaratabileceğine inanmışlarsa, tam tersi oldu . Güç, yıllardır sistemin en sert kenarları ve en derin güvenlik bağlarıyla ilişkilendirilen bir figürün etrafında pekişti . Hava gücü bir lideri ortadan kaldırabilir. Ancak, onu takip eden rejimin doğasını belirleyemez.

Benjamin Netanyahu da burada devreye giriyor; bir karikatür olarak değil, Washington'ın sıklıkla benimsediği kendi stratejik önceliklerini takip eden bir lider olarak. Trump-Netanyahu ilişkisine dair haberlerde İran sürekli olarak görüşmelerin merkezinde yer aldı ve Netanyahu uzun süre İran nükleer tesislerine saldırılar düzenlenmesi için baskı yaptı. Daha da açıklayıcı olanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başlangıçta ABD'nin İsrail'in buna hazır olduğu için hareket ettiğini öne sürmesiydi; bu ifadeyi daha sonra geri çekti . İster yanlış bir ifade isterse de açık bir gerçek olsun, bu daha derin bir sorunu ortaya koydu: ABD, öncelikle belirgin bir Amerikan nihai hedefi tanımlamadan, İsrail'in zaman çizelgesine göre savaşa sürüklenme riskini göze aldı.

Ortadoğu'da yeni karışıklıklardan kaçınma sözüyle seçilen bir başkan için bu, küçük bir hata değil. Bu stratejik bir tersine dönüş. "Önce Amerika" sloganı, özellikle on yıllardır Amerikan kanını, hazinesini ve dikkatini tüketen bir bölgede, güç kullanımında disiplini işaret etmek içindi. Bunun yerine Trump, maliyetleri şimdiden ortaya çıkan bir savaş seçti: 13 ABD askeri öldü , benzin fiyatları yükseliyor ve savaşın bir güç gösterisi olarak çerçevelenmesine rağmen, Amerikalıların %56'sı İran'daki askeri harekata karşı çıkıyor.

Ekonomik sonuçlar, tahmin edilebilir olduğu kadar verimsiz de. Saldırılar ve karşı saldırılar Körfez genelinde üretimi, nakliye yollarını ve yatırımcı güvenini sekteye uğratırken petrol varil başına 100 doları aştı . Piyasalar "sınırlı bir operasyon" ile teslim olma kampanyası arasında ayrım yapmaz; riski fiyatlandırırlar. Bu risk şimdi , dünyanın petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor , enflasyon baskısını artırıyor ve Amerikan tüketicilerine başka bir dış şok daha yaşatıyor. Siyasi çekiciliğini kısmen benzin fiyatına dayandıran bir başkan , bu riski tırmanmadan önce öngörebilirdi.

Daha geniş stratejik bir çelişki de söz konusu. Yönetimin 2026 Ulusal Savunma Stratejisi, iç güvenlik önceliğini, Hint-Pasifik'te Çin'i caydırmayı ve daha önemli tehditlere karşı savunma sanayi tabanını yeniden inşa etmeyi vurguluyor. Ancak İran'la savaş, mühimmat stoklarını o kadar tüketiyor ki, savunma yöneticileri üretimi hızlandırmak için Beyaz Saray'a çağrıldı . Washington, temel zorluğunun başka yerlerde olduğunu ısrarla belirtirken, operasyonel kapasitesini bir kez daha Basra Körfezi'ne ayırıyor. Büyük güçler nadiren tek bir dramatik yenilgiyle üstünlüklerini kaybederler. Daha sıklıkla, net bir siyasi hedef olmaksızın kaynakları ikincil bölgelere yönlendirerek üstünlüklerini aşındırırlar.

Trump'ın savunucuları, yargılamak için henüz çok erken olduğunu savunacaklar. Siyasi etkileri hemen görünmese bile, baş kesmenin zamanla Tahran'ı zayıflatabileceğini, elitlerin birliğini bozabileceğini ve caydırıcılığı yeniden sağlayabileceğini iddia edecekler. Dar anlamda askeri olarak belirsizlik devam ediyor. Savaşlar evrim geçirir. Sonuçlar değişir. Ancak siyasi ve stratejik olarak, temel bir sonuca varmak için yeterince şey zaten açık. Vaat, gücün kontrolü yeniden sağlayacağıydı. Gerçekte ise Tahran'da daha zorlu bir halefiyet , Washington için daha belirsiz bir görev ve Amerika Birleşik Devletleri için artan bir fatura söz konusu . Bu, ikna edici bir zafer tablosu değil. Aksine, kaybedilen bir kumar gibi görünüyor.

Asıl noktayı tekrarlamakta fayda var: Savaş siyasi bir kaldıraç yaratmadı. Tahran'da daha köklü bir liderlik ve Washington için daha maliyetli bir stratejik dikkat dağıtıcı unsur yarattı. Trump, tırmanmayı kontrol altına almayı başaramadı. O, iktidarı ele geçirme, zorlama ve şokun siyasi avantaj sağlayacağına bahse girdi. Rejimin parçalanacağını, bölgenin boyun eğdirileceğini ve Amerikalıların maliyetten kurtulacağını varsaydı. Bu hususların her birinde olaylar tam tersi yönde ilerledi. Trump İran'a kumar oynadı. Rejimi yıkmadı. Onu daha da sertleştirdi ve sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktı.

Kaynak : Alice Johnson | intpolicydigest.org

Atlas’tan Tüm Türkiye’ye Çağrı Çocukları Korumak Devletin Görevidir, Gelecek Nesiller İçin Mücadele Şart!
Saraçhane: Gençliğin Ayağa Kalktığı Gece ve Sessizliği Yırtan İrade
Zamanın Sessiz Çığlığı: Kırımlı Leyla Hanım’ın Ardından
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
İran’ın Bombaları, Azerbaycan’ın Direnişi
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili
Amerika yine bitmek bilmeyen bir savaşın içinde mi?

Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Başkomiserin Skandalı Polis Teşkilatında Şok Eden Uyuşturucu Olayı
Aldatılmış Gençlik, İşgal Altındaki Topraklar ve Bitmeyen Emperyal Hayal: Rusya’nın Savaş Makinesinin Karanlık Yüzü
Putin’in Askeri Güç Hamlesi Dünya Barışı ve Türkiye’nin Güvenliği Tehdit Altında
Sessiz Ağ Çin İstihbaratının Türkiye’deki Gölge Faaliyetleri
Gölgedeki Dünya: Özel Dedektiflik Şirketleri ve Modern Casusluk Endüstrisi
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


