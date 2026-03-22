Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 22 Mart 2026 03:22:35

Bunun yerine, Ali Hamaney'i öldüren ABD-İsrail saldırısının ardından Tahran, rejimin en baskıcı ağlarıyla uzun süredir bağlantılı olan bir isim olan Mücteba Hamaney'i yüce liderliğe yükseltti . Savaş, İslam Cumhuriyeti'ni özünden parçalamadı, aksine onu pekiştirdi. Başarısızlık sadece askeri değil, siyasiydi: Savaş, kaldıraç yaratmak yerine, İran'ın iktidar değişimini sertleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni stratejik maliyetler yükledi.









Washington ve Kudüs, gerilimi tırmandırmayı caydırıcılık olarak nitelendirdi. Ancak bunun yerine Tahran'da daha zorlu bir ayrılık süreci, genişleyen bir savaş ve Amerika Birleşik Devletleri için daha maliyetli bir stratejik dikkat dağıtıcı unsur ortaya çıktı. Başkanlar savaşa karar verdiklerinde, ilk soru füzelerin hedefleri vurup vurmadığı değil, gücün bedeline değecek bir siyasi amaca hizmet edip etmediğidir. Bu ölçüte göre, Donald Trump'ın İran'a karşı savaşı, stratejik netliğin bir göstergesi olmaktan çok, stratejik aşırıya kaçma örneği gibi görünüyor. Yönetim, tırmanmayı caydırıcılığı yeniden sağlamanın, İran tehdidini azaltmanın ve Amerika'nın konumunu güçlendirmenin bir yolu olarak sundu.Bu başarısızlık üç noktada kendini gösteriyor: yakınlık iddiasının zayıflığı, tutarlı bir siyasi hedefin yokluğu ve savaşın Washington'a zaten yüklediği stratejik yükler.İlk sorun, yönetimin en zayıf iddiasında yatıyor: yakınlık. Kapalı kapılar ardındaki brifinglerde, Pentagon yetkilileri Kongre'ye İran'ın Amerikan güçlerine ilk saldırmaya hazırlandığına dair hiçbir istihbarat olmadığını söyledi. Sadece birkaç gün önce Cenevre'deki görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona ermişti, ancak Ummanlı arabulucular yine de ilerleme işaretlerine işaret ediyordu. Bir başkan önleyici güç kullanımını savunabilir. Ancak kendi istihbarat brifingcilerinin bu iddiayı destekleyemediği bir durumda, böyle bir savaşı kaçınılmaz bir acil öz savunma eylemi olarak inandırıcı bir şekilde sunamaz.İkinci sorun ise yönetimin hiçbir zaman net bir siyasi hedef belirleyememesiydi . Trump ve danışmanları, füzeleri ve nükleer altyapıyı zayıflatmak, rejim değişikliğine işaret etmek, İran'ın bir sonraki liderini seçme konusunda spekülasyon yapmak ve nihayetinde " koşulsuz teslimiyet " talep etmek gibi gerekçeler arasında sürekli gidip geldiler. Gizli brifinglerden çıkan milletvekilleri, belirgin bir çıkış stratejisi olmadığını bildirdiler . Hatta bazı Cumhuriyetçiler bile Amerikan kara birliklerinin olasılığının kesin olarak dışlanmamış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler . Bu, stratejiye dayalı bir caydırıcılık değildi. Başarıya dair tutarlı bir teoriden bağımsız bir tırmanmaydı.İşte bu yüzden Müçtebe Hamenei'nin yükselişi çok önemli. Bu sadece bir halefiyet öyküsü değil; bu savaşın siyasi bir etki yaratıp yaratmadığının en açık ölçütü. Washington ve Kudüs'teki politika yapıcılar, liderin ortadan kaldırılmasının rejimi parçalayabileceğine, güvenlik elitini bölebileceğine veya daha pragmatik bir düzen için alan yaratabileceğine inanmışlarsa, tam tersi oldu . Güç, yıllardır sistemin en sert kenarları ve en derin güvenlik bağlarıyla ilişkilendirilen bir figürün etrafında pekişti . Hava gücü bir lideri ortadan kaldırabilir. Ancak, onu takip eden rejimin doğasını belirleyemez.Benjamin Netanyahu da burada devreye giriyor; bir karikatür olarak değil, Washington'ın sıklıkla benimsediği kendi stratejik önceliklerini takip eden bir lider olarak. Trump-Netanyahu ilişkisine dair haberlerde İran sürekli olarak görüşmelerin merkezinde yer aldı ve Netanyahu uzun süre İran nükleer tesislerine saldırılar düzenlenmesi için baskı yaptı. Daha da açıklayıcı olanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başlangıçta ABD'nin İsrail'in buna hazır olduğu için hareket ettiğini öne sürmesiydi; bu ifadeyi daha sonra geri çekti . İster yanlış bir ifade isterse de açık bir gerçek olsun, bu daha derin bir sorunu ortaya koydu: ABD, öncelikle belirgin bir Amerikan nihai hedefi tanımlamadan, İsrail'in zaman çizelgesine göre savaşa sürüklenme riskini göze aldı.Ortadoğu'da yeni karışıklıklardan kaçınma sözüyle seçilen bir başkan için bu, küçük bir hata değil. Bu stratejik bir tersine dönüş. "Önce Amerika" sloganı, özellikle on yıllardır Amerikan kanını, hazinesini ve dikkatini tüketen bir bölgede, güç kullanımında disiplini işaret etmek içindi. Bunun yerine Trump, maliyetleri şimdiden ortaya çıkan bir savaş seçti: 13 ABD askeri öldü , benzin fiyatları yükseliyor ve savaşın bir güç gösterisi olarak çerçevelenmesine rağmen, Amerikalıların %56'sı İran'daki askeri harekata karşı çıkıyor.Ekonomik sonuçlar, tahmin edilebilir olduğu kadar verimsiz de. Saldırılar ve karşı saldırılar Körfez genelinde üretimi, nakliye yollarını ve yatırımcı güvenini sekteye uğratırken petrol varil başına 100 doları aştı . Piyasalar "sınırlı bir operasyon" ile teslim olma kampanyası arasında ayrım yapmaz; riski fiyatlandırırlar. Bu risk şimdi , dünyanın petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor , enflasyon baskısını artırıyor ve Amerikan tüketicilerine başka bir dış şok daha yaşatıyor. Siyasi çekiciliğini kısmen benzin fiyatına dayandıran bir başkan , bu riski tırmanmadan önce öngörebilirdi.Daha geniş stratejik bir çelişki de söz konusu. Yönetimin 2026 Ulusal Savunma Stratejisi, iç güvenlik önceliğini, Hint-Pasifik'te Çin'i caydırmayı ve daha önemli tehditlere karşı savunma sanayi tabanını yeniden inşa etmeyi vurguluyor. Ancak İran'la savaş, mühimmat stoklarını o kadar tüketiyor ki, savunma yöneticileri üretimi hızlandırmak için Beyaz Saray'a çağrıldı . Washington, temel zorluğunun başka yerlerde olduğunu ısrarla belirtirken, operasyonel kapasitesini bir kez daha Basra Körfezi'ne ayırıyor. Büyük güçler nadiren tek bir dramatik yenilgiyle üstünlüklerini kaybederler. Daha sıklıkla, net bir siyasi hedef olmaksızın kaynakları ikincil bölgelere yönlendirerek üstünlüklerini aşındırırlar.Trump'ın savunucuları, yargılamak için henüz çok erken olduğunu savunacaklar. Siyasi etkileri hemen görünmese bile, baş kesmenin zamanla Tahran'ı zayıflatabileceğini, elitlerin birliğini bozabileceğini ve caydırıcılığı yeniden sağlayabileceğini iddia edecekler. Dar anlamda askeri olarak belirsizlik devam ediyor. Savaşlar evrim geçirir. Sonuçlar değişir. Ancak siyasi ve stratejik olarak, temel bir sonuca varmak için yeterince şey zaten açık. Vaat, gücün kontrolü yeniden sağlayacağıydı. Gerçekte ise Tahran'da daha zorlu bir halefiyet , Washington için daha belirsiz bir görev ve Amerika Birleşik Devletleri için artan bir fatura söz konusu . Bu, ikna edici bir zafer tablosu değil. Aksine, kaybedilen bir kumar gibi görünüyor.Asıl noktayı tekrarlamakta fayda var: Savaş siyasi bir kaldıraç yaratmadı. Tahran'da daha köklü bir liderlik ve Washington için daha maliyetli bir stratejik dikkat dağıtıcı unsur yarattı. Trump, tırmanmayı kontrol altına almayı başaramadı. O, iktidarı ele geçirme, zorlama ve şokun siyasi avantaj sağlayacağına bahse girdi. Rejimin parçalanacağını, bölgenin boyun eğdirileceğini ve Amerikalıların maliyetten kurtulacağını varsaydı. Bu hususların her birinde olaylar tam tersi yönde ilerledi. Trump İran'a kumar oynadı. Rejimi yıkmadı. Onu daha da sertleştirdi ve sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktı.Kaynak :| intpolicydigest.org