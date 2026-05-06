A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

AKLİ MELEKE

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 06 Mayıs 2026 18:48:55

Şuna kesinlikle inanırım ki bu yazıyı okuyan her yurdum insanı en az bir kitap okumuştur. Eğitim sürecinde yalnızca bir kitap değil, pek çok kitap okuduğumuz bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değerli insan Mustafa Kemal Atatürk kadar okumayı seven başka birine çok az rastladım desem yalan söylememiş olurum. Düşünebiliyor musunuz; dört binden fazla kitabı, üstelik önemli yerlerinin altlarını çizerek okumuş başka bir insan olabileceğini sanmıyorum. Bir de bu kitapların hangi koşullarda okunduğunun önemi vardır. Hayatı cephelerde geçmiş bir insan, zaman bulup “oh” diyeceği yerde oturmuş kitap okumuş.



Ülkenin kuruluş döneminde bir Anayasa’nın zorunlu olduğunu düşünüp hukukçulara Anayasa kurgulatmış. Hâlâ, beğenirsiniz beğenmezsiniz, ülkenin yönetimine yön veren bir Anayasa’mız bulunmaktadır. 177 kalıcı ve 16 geçici maddeden oluşmakta olan bu Anayasa’mız, kırmızı ciltli bir kitap hâlinde milletvekillerin ellerinde dolaşmaktadır. Bu kırmızı kapaklı kitabı okudunuz mu?

Bazı maddeler gerçekten çok önemli konular içermektedir. İlk iki maddeden hiç söz etmeyeceğim. Bu maddeleri değiştirmek için bazı cemaatler ve bunların uzantısı olan siyasi partiler tarafından inanılmaz çaba sarf edilmektedir; ancak bu güne kadar başaramadıklarını memnuniyetle izlemekteyiz.

Anayasa’nın 3. maddesi ne söylemektedir, dikkatle bir okuyalım:

“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.”

Bu cümlede anlaşılmayacak bir kelime var mı? Bence yok.

Babam vefat ettiğinde annem 75 yaşının üzerindeydi. Veraset işlemleri sırasında, dededen kalan bazı mülklerin satılmasını istemişti annem. Konuyu fazla uzatmadan yöresel gazetelere ilan vererek bu işi tamamlamak istedim. Pamukkale yöresinde bulunan bir tarlaya alıcı çıktı. Annemi alarak Denizli’deki tapu dairesine gittik. Alıcıyla anlaştık; tapu dairesine gittiğimizde tapu memuru annem için sağlık raporu istedi. Yani akli melekesinin yerinde olup olmadığına dair bir rapor.

Alıcıdan süre isteyerek Ankara’ya geri döndük. O dönemin en güvenilir hastanesi olan Numune Hastanesi’nde tanıdığım değerli doktor arkadaşlarım vardı. Onlardan bir heyet oluşturulmasını ve annemin akli melekesinin yerinde olduğuna dair bir rapor düzenlenmesini rica ettim. Annem öğretmen emeklisi bir kadındı; yol, yöntem ve yasalara saygılıydı. Heyet toplandı; annemi heyet odasına bırakıp ben dışarı çıktım.
Heyetin annemle sohbet etmekten çok hoşlandığı için sürecin biraz uzadığını hatırlarım. Hatta bir doktorun, annemin öğretmenlik yaptığı okulda okumuş olması nedeniyle görüşmenin uzadığını öğrendim. Ne de olsa 75 yaşın üzerindeki biri tarafından verilecek önemli bir kararın, akli meleke açısından doktor raporu ile desteklenmesi gerekmekteydi. Temin ettiğimiz raporla notere başvurarak vekaletname düzenledik ve tarlayı bu şekilde satabildik. Aslında Tapu Sicili Tüzüğü’nün 19. maddesi gereği bir yaş sınırı belirtilmemektedir. Tapu memurunun şüphe duyması hâlinde akli meleke konusunda rapor isteyebileceği hükmü yer almaktadır.

Bir konuyu açıklığa kavuşturmak isterim: Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan “Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklılık ilkesi gözetilmek şartıyla yabancı gerçek kişilere taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır.” ifadesi, ülke toprağının başka ülkelere veya şirketlere kullandırılması hakkı verildiği anlamına gelmemektedir. Nitekim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde de vatan toprağı, devletin özgür iradesiyle başka bir ülkeye devredilebilir ya da kullanım hakkı verilebilir; ancak bu durum Meclis onayını gerektirir.

Önemli bir bilgiyi de paylaşmak isterim: Hâlen ülkemiz sınırları içinde 35 milyon metrekare vatan toprağı Amerika Birleşik Devletleri’nin kullanımına tahsis edilmiş durumdadır; bu alanlarda Amerikan üsleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı yabancı firmalarla ortaklık kuran Türk firmalarına mevcut yönetim tarafından ülkemizde arazi tahsis edildiğini bilmekteyiz. Bu arazilerde yabancılar hak iddia ederek altındaki madenlere ulaşmakta, çevresel ve ekolojik tahribatı hiçe sayarak kazanç elde etmektedir; ülke yönetimi ise buna seyirci kalmaktadır. Bu gidişatı durduracak bir yasal düzenlemeyi mevcut Anayasa’mızda bulamadım.

Velev ki tam beş koldan bir imtiyaz tesis edilmiş olduğunu farz edelim. Kararı alan iktidara ortak olan siyasi iktidarın başındaki kişi 80’li yaşlarda, imzayı atan da 70’in üzerindedir. Ülke tapusunda yapılan bu tahsiste akli meleke neden aranmaz diye bir sözüm  geldi söyledim hem nalına hem mıhına.





Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Yeni Soğuk Savaşı Yönetmek: Trump ve Xi Pekin Zirvesinden Gerçekten Ne İstiyor?
Avustralya'da IŞİD bağlantılı aileler için bundan sonra ne olacak? Ülkenin radikalleşmeyi önleme programlarının iç yüzü.
İran Savaşı Sona Erebilir, Ancak Trump'ın Müttefikleriyle Arasındaki Anlaşmazlıklar Kalıcı Olacak
Çin, tek bir kurşun bile atmadan Amerika'yı yeniyor.
Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.

İran savaşı küresel ticareti nasıl yeniden şekillendirecek?
Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Rekor sayıda ABD'li ülkeyi terk edip vatandaşlıktan çıkıyor
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…

Zincirleri Parçalayan Anaların Kalplerinin İsyanı Özgürlük Ateşi
Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
ADİL...
SUÇLU KİM
TEDRİSAT İÇİN STK
AKLİ MELEKE
ÜST GEÇİŞ

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 