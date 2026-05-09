Analistler, Trump'ın öngörülemeyen eylemlerinin ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini kalıcı olarak değiştirebileceğini öne sürüyor. Trump'ın yaklaşımı, özellikle savaş zamanı taleplerini karşılamadığı için eleştirdiği NATO ile olan ittifakları zayıflatabilir. Uzmanlar, Trump'ın İran'la ilişkilerini ele alış biçiminin ABD'nin güvenilirliğine zarar verebileceğini vurguluyor. Trump'ın, Tahran'ın nükleer silah yapmaya yakın olduğunu iddia ederek İran'a saldırmak için İsrail ile ittifak kurmasının ardından, Trump ile Avrupalı liderler arasındaki gerilim arttı. İran'ın buna karşılık olarak aldığı önlemler, Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınması da dahil olmak üzere, Avrupa ekonomilerini olumsuz etkiledi. Bundan önce Trump, gümrük vergileri uygulayarak, Grönland'ı satın alma girişiminde bulunarak ve Ukrayna'ya askeri yardımı keserek müttefiklerini zaten tedirgin etmişti.

Başkan Donald Trump'ın bazı ABD birliklerini Almanya'dan çekme kararı ve İran'la yaşanan son çatışmaya verdiği tepki, Amerika'nın müttefikleriyle ilişkileri konusunda endişeleri artırdı. ABD ve İran, çatışmalarının olası bir çözümüne doğru ilerlerken, Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik genelindeki geleneksel müttefikler arasında ABD'nin kriz anında güvenilir olmayabileceğine dair korkular artıyor. Bu endişeler, bazı ortakların Amerika'ya olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirmelerine yol açarken, Çin ve Rusya gibi rakipler de bundan faydalanmaya çalışıyor.Durum, Alman Şansölyesi Friedrich Merz'in eleştirel yorumlarının ardından Trump'ın Almanya'dan 5.000 askeri çekme kararı almasıyla daha da kötüleşti. Ayrıca, savaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle İtalya ve İspanya'daki ABD güçlerini azaltmayı ima etti ve müttefikleri ABD'nin çabalarını yeterince desteklememekle suçladı. Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın NATO'ya duyduğu hoşnutsuzluğu kabul ederek, bazı askeri taleplerin Avrupa hükümetleri tarafından reddedildiğini belirtti.Trump, İngiliz Başbakanı Keir Starmer'ı eleştirdi ve İran'a karşı ABD askeri operasyonlarına yeterince katkıda bulunmadığını düşündüğü NATO ortaklarına karşı olası yaptırımlardan bahsetti. Buna karşılık, Avrupa ülkeleri işbirliğini artırıyor, daha fazla savunma sorumluluğu üstleniyor ve ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak için ortak silah sistemleri üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca Trump'ı güçlü transatlantik bağların önemine ikna etmeye çalışıyorlar.Avrupa liderleri güvenlik yatırımlarını güçlendirme ihtiyacını kabul etmekle birlikte, savunmalarının büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olması nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor. Analistler, Avrupa'nın daha fazla öz yeterliliğe ulaşmasının zaman alacağına inanıyor. Avrupa ülkeleri ABD askeri operasyonlarını desteklemeye devam ettiklerini ilettiler, ancak yetkililer Trump'ın taktiklerine meydan okumada daha cesur davranmaya başladılar.Avrupa liderleri, daha önce iltifatlarla gerilimi azaltma çabalarına rağmen, artık ABD politikalarına daha eleştirel yaklaşıyorlar. Trump'ın son aylarında eylemlerine herhangi bir kısıtlama getirilmeden dünya sahnesinde özgürce hareket edebileceğini kabul ediyorlar. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Avrupa askeri harcama taahhütlerini yerine getirdiği sürece NATO'nun geleceği konusunda endişelenmeye gerek olmadığını belirtti. Ancak, ABD ittifakları üzerindeki gerilim, sadece Avrupa ile sınırlı kalmayıp, açıkça görülüyor.Bu hafta İran, ABD'nin yakın müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Başkan Trump ve yardımcıları bu durumdan endişe duymamış gibi görünse de, halihazırda devam eden çatışmalardan muzdarip Körfez Arap devletleri arasında kaygıya neden oldu. Trump, Fujairah petrol limanına zarar veren önemli bir saldırıyı küçümserken, daha sonraki saldırılara rağmen ateşkesin hala etkili olduğunu ısrarla belirtti. Başlangıçta Trump'ı destekleyen Körfez ortakları, şimdi onun kendilerini risk altında bırakabilecek anlaşmalar yapabileceğinden endişe ediyor.Çatışma, Trump'ın gümrük vergileri ve geleneksel ittifaklara yönelik eleştirilerinden rahatsız olan Japonya ve Güney Kore gibi petrole bağımlı Asya ülkeleri arasında endişeleri artırdı. Yüksek benzin fiyatları gibi artan iç baskıların, Tayvan'ın olası işgali gibi çatışmalarda ABD desteğini etkileyebileceğinden korkuyorlar. Eski Japon yetkililer, ABD'ye olan güvenin azalabileceği ve bunun da ABD desteğine ilişkin bölgesel beklentileri etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdiler.Bu arada, İran'ın müttefikleri olan Rusya ve Çin, mesafeli durdular ancak durumu yakından izliyorlar. Analistler, Trump'ın askeri eylemlerinin Çin ve Rusya'yı bölgelerinde daha fazla güç göstermeye teşvik edebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Rusya, çatışmanın tetiklediği petrol fiyatlarındaki artıştan faydalanırken, Çin ise kendisini Trump'a kıyasla daha istikrarlı bir küresel ortak olarak göstermeye çalışıyor. Bununla birlikte, eski bir ABD yetkilisi, Çin'in bu gelişmeler karşısında İran'ın güçlü bir müttefiki olarak kendini göstermekte zorlanacağını ve kriz boyunca güvenilir ortaklar olmadıklarını belirtti.Kaynak : Reuters