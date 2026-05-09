Avustralya'da IŞİD bağlantılı aileler için bundan sonra ne olacak? Ülkenin radikalleşmeyi önleme programlarının iç yüzü.

Kategori: Avustralya | 09 Mayıs 2026 19:39:50

Avustralya, Suriye'deki gözaltı kamplarından IŞİD ile bağlantılı dört kadın ve dokuz çocuğu geri getirdi. Bu durum, ulusal güvenlik, rehabilitasyon ve aşırı örgütlerle bağlantılı kişilerin uzun vadeli yeniden entegrasyonu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kadınlardan üçü Melbourne ve Sydney'e varışlarında tutuklandı ve şu anda terörle bağlantılı ve insanlığa karşı suçlarla suçlanıyorlar. Yasal sürecin ötesinde, yetkililer bazı geri dönenlerin, gelecekteki radikalleşme riskini azaltmak için tasarlanmış toplumsal entegrasyon ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele programlarına katılabileceklerini belirtti.



Bu durum, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler, ruh sağlığı desteği ve toplumsal katılımı birleştiren radikalleşmeyi önleme çerçevesine dikkat çekti. Uzmanlar, bu programların sadece ideolojiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda çatışma bölgelerinde ve mülteci kamplarında geçirilen yılların ardından travma iyileşmesi, rehabilitasyon ve güvenin yeniden inşasıyla ilgili olduğunu söylüyor.

Avustralya'nın Radikalleşmeyi Önlemeye Yönelik Farklı Yaklaşımları

Avustralya'da ülke çapında tek bir radikalleşmeyi önleme sistemi bulunmamaktadır. Bunun yerine, her eyalet ve bölge farklı öncelikler ve yöntemlerle kendi programlarını yürütürken, federal kurumlar daha geniş güvenlik çabalarını koordine etmektedir.

Victoria'da programlar geleneksel olarak daha çok ideolojik müdahaleye odaklanmıştır. Dinî liderler ve imamlar, dinin aşırı yorumlarına karşı çıkmak ve inancın barışçıl bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmek için yetkililerle birlikte çalışırlar. Bu yaklaşım, teolojik rehberliği danışmanlık, psikolojik destek ve yeniden entegrasyon yardımıyla birleştirir.

Yeni Güney Galler daha çok sosyal hizmetlere dayalı bir model izlemektedir. Yetkililer, müdahaleleri buna göre uyarlamadan önce her bireyin özel risklerini ve ihtiyaçlarını değerlendirir. Bu, ruh sağlığı tedavisi, öfke yönetimi desteği, eğitim yardımı ve sosyal yeniden entegrasyon hizmetlerini içerebilir.

İki yaklaşım arasındaki fark, aşırıcılıkla mücadele politikasındaki daha geniş bir tartışmayı yansıtmaktadır. Bazı uzmanlar ideolojinin doğrudan müdahale gerektiren temel sorun olduğuna inanırken, diğerleri radikalleşmenin genellikle sosyal izolasyon, travma, kimlik mücadelesi ve psikolojik kırılganlıklarla bağlantılı olduğunu savunmaktadır.

Radikalleşmeyi Önleme Programları Nasıl Çalışır?

Radikalleşmeyi önleme programları, çeşitli meslek grupları ve kurumlar arasındaki iş birliğine dayanır. Psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, din bilginleri, hukuk uzmanları ve kolluk kuvvetleri mensupları, rehabilitasyon çabalarını desteklemek için sıklıkla birlikte çalışırlar.

Bu programların en önemli unsurlarından biri güven inşa etmektir. Uzmanlar, bireylerin kendilerini izole edilmiş, tehdit altında veya desteksiz sürekli gözetim altında hissettikleri takdirde aşırılıkçı inançlarından uzaklaşma olasılıklarının çok daha düşük olduğunu savunuyor. Bu nedenle başarılı müdahaleler, katılımcıların sadece cezalandırılmak yerine anlaşıldıklarını hissettikleri ilişkiler kurmaya bağlıdır.

Topluluk katılımı da son derece önemli kabul ediliyor. Yerel topluluklar tarafından yönetilen veya desteklenen programlar, kültürel ve dini hassasiyetleri anladıkları için genellikle daha etkili olarak görülüyor. Yetkililer, topluluk temelli müdahalelerin damgalanmayı azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda uzun vadeli yeniden entegrasyonu da teşvik edebileceğine inanıyor.

Ancak uzmanlar, rehabilitasyonun nadiren kolay olduğunu belirtiyor. İlerleme tutarsız olabilir ve gerilemeler yaygındır. Bazı kişiler, aşırılıkçı düşünce veya davranışlara geri dönmeden önce geçici olarak uzaklaşabilirler. Bu nedenle polis ve güvenlik güçleri süreç boyunca yakından dahil olmaya devam eder.

Yetkililerin Karşılaştığı Güvenlik Zorlukları

İslam Devleti ile bağlantılı ailelerin geri dönüşü, Avustralya yetkilileri için karmaşık bir zorluk teşkil ediyor. Hükümetler, özellikle savaş ve sömürünün kurbanı olabilecek çocuklar söz konusu olduğunda, ulusal güvenlik kaygıları ile insani sorumluluklar arasında denge kurmak zorundadır.

Ceza davalarıyla karşı karşıya kalan yetişkinler için, kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacakları, mahkum edilip edilmeyecekleri veya hapse atılıp atılmayacakları yargı süreci tarafından belirlenir. Mahkum edilmeleri durumunda, özellikle aşırılık yanlısı suçlular için tasarlanmış cezaevi tabanlı rehabilitasyon programlarına katılabilirler.

Yetkililer, özellikle çözülmemiş travma, sosyal dışlanma ve kamuoyunun düşmanlığının uzun vadeli riskleri konusunda endişeli. Güvenlik uzmanları, topluma yeniden entegre olmakta zorlanan bireylerin yeniden radikalleşmeye veya aşırılıkçı ağlara karşı savunmasız hale gelebileceğini savunuyor.

Aynı zamanda, hükümetler, aşırılık yanlısı olduğundan şüphelenilen kişilerin iadesinin gereksiz iç güvenlik riskleri yarattığını savunan ve iade çabalarına tamamen karşı çıkan eleştirmenlerden siyasi baskı görüyor.

Geri Dönen Aileler Üzerindeki Psikolojik Etki

Geri dönen kadın ve çocukların çoğu, Suriye'deki mülteci kamplarında ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde yıllarca yaşamıştı. Uzmanlar, şiddet, istikrarsızlık, kötü yaşam koşulları ve uzun süreli belirsizlikle bağlantılı ciddi psikolojik travmalarla mücadele ediyor olabileceklerini söylüyor.

En acil endişelerden biri ayrılık kaygısıdır. Geri dönen grubun üyelerinin, zorlu koşullar altında birlikte hayatta kalırken yakın duygusal bağlar kurdukları bildiriliyor. Tutuklamalar, yasal işlemler ve aile üyelerinden ayrılma, duygusal sıkıntıyı yoğunlaştırabilir ve rehabilitasyon çabalarını zorlaştırabilir.

Ruh sağlığı uzmanları, anlamlı müdahaleye başlamadan önce yaşam koşullarının istikrara kavuşturulmasının şart olduğunu savunuyor. Güvenli barınma, mahremiyet, sağlık hizmetleri ve duygusal destek, başarılı bir rehabilitasyon sürecinin olmazsa olmaz temelleri olarak kabul ediliyor.

Ayrıca kamuoyunda damgalanma endişeleri de mevcut. Yoğun medya ilgisi ve siyasi tartışmalar, özellikle geri dönenlerin toplum tarafından kalıcı olarak damgalandığını veya dışlandığını hissetmeleri durumunda, yeniden entegrasyonu daha da zorlaştırabilir.

Çocuklara ne olacak?

Olayda yer alan çocuklar, yetişkinlerden çok farklı bir şekilde değerlendiriliyor çünkü birçoğu ya çatışma bölgelerinde doğdu ya da çok küçük yaşta oraya götürüldü. Çocuk psikologlarının ve sosyal hizmet kuruluşlarının, onların rehabilitasyonunda merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Uzmanlar, önceliğin beslenme, sağlık hizmetleri, eğitim ve istikrarlı barınma gibi acil insani ihtiyaçların karşılanması olduğunu söylüyor. Suriye kamplarındaki birçok çocuk ciddi yoksunluk, gelişimlerinin kesintiye uğraması ve şiddete maruz kalma gibi durumlar yaşamıştır.

Uzun vadeli tedavi planları yaşa ve psikolojik duruma bağlı olarak değişecektir. Daha küçük çocuklar duygusal istikrar ve eğitime odaklı desteğe ihtiyaç duyabilirken, daha büyük çocuklar travma, kimlik sorunları veya aşırılıkçı ideolojiye maruz kalma gibi konuları ele almak için uzmanlaşmış danışmanlığa ihtiyaç duyabilir.

Yetkililerin, duygusal destek sistemlerinin iyileşme ve sosyal entegrasyon için çok önemli olduğunu kabul ederek, mümkün ve güvenli olduğu durumlarda aile birleşmesine öncelik vermeleri bekleniyor.

Rehabilitasyon mu Yoksa Ceza mı Tartışması

IŞİD bağlantılı ailelerin geri gönderilmesi, Avustralya ve diğer Batı ülkelerinde kamuoyunda bölünmeye devam ediyor. Rehabilitasyon programlarını destekleyenler, uzun vadeli güvenliğin, kalıcı dışlama yerine yapılandırılmış yeniden entegrasyon yoluyla gelecekteki aşırıcılık riskini azaltmaya bağlı olduğunu savunuyor.

Ancak eleştirmenler, aşırılıkçı örgütlerle bağlantılı kişilerin radikal ideolojilerden gerçekten uzaklaşabileceklerinden şüphe duyuyor. Bazıları da hükümetlerin rehabilitasyondan ziyade öncelikle cezalandırma ve caydırmaya odaklanması gerektiğini savunuyor.

Bu tartışma, daha büyük bir uluslararası ikilemi yansıtıyor. Ülkeler, yasal yükümlülükleri, güvenlik endişelerini ve insani sorumlulukları dengeleyerek, yurtdışında aş extremist gruplara katılan veya onlarla ilişkili olan vatandaşlarıyla nasıl başa çıkacaklarına karar vermelidir.

Analiz

Avustralya'nın IŞİD bağlantılı ailelerin geri dönüşüne yönelik yaklaşımı, terörle mücadele politikalarını rehabilitasyon ve toplumsal yeniden entegrasyon stratejileriyle birleştirme yönündeki daha geniş küresel değişimi yansıtıyor. Yetkililer, yalnızca hapis veya gözetime güvenmek yerine, aşırıcılığın genellikle karmaşık psikolojik, ideolojik ve sosyal faktörlerle bağlantılı olduğunu giderek daha fazla kabul ediyor.

Avustralya için en büyük zorluk, radikalleşmeyi önleme programlarının hem güvenlik risklerini hem de insani ihtiyaçları aynı anda etkili bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini belirlemek olacaktır. Başarı büyük ölçüde uzun vadeli izlemeye, ruh sağlığı desteğine ve toplumsal işbirliğine bağlı olacaktır.

Çocuklar muhtemelen kamuoyunun sempatisinin ve politika ilgisinin odak noktası haline gelecekler. Çoğu uzman, onların öncelikle güvenlik tehdidi olarak değil, çatışma ve istikrarsızlığın kurbanları olarak ele alınması gerektiği konusunda hemfikir. Onların başarılı bir şekilde yeniden topluma kazandırılması, Avustralya'nın rehabilitasyon çerçevesi için de önemli bir örnek teşkil edebilir.

Aynı zamanda, kamuoyu denetimi ve siyasi baskı yoğun kalmaya devam edecektir. Geri dönenleri ilgilendiren herhangi bir güvenlik olayı, geri gönderme sürecine ve daha geniş kapsamlı aşırıcılıkla mücadele politikalarına yönelik eleştirileri tetikleyebilir.

Sonuç olarak, Avustralya'nın tepkisi giderek büyüyen uluslararası bir gerçeği vurguluyor: aşırılıkçı grupların dahil olduğu çatışmalar artık savaş alanı ortadan kalktığında sona ermiyor. Uzun vadeli sonuçlar, hukuk sistemleri, rehabilitasyon programları ve savaş sonrası ve radikalleşme sonrasında hayatları yeniden inşa etmenin zorlu süreci boyunca devam ediyor.


Kaynak : Sana Khan | moderndiplomacy.eu

