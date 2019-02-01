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Victoria Edebiyat Ödülününü Manus Adası’ndan bir mülteci kazandı!

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 01 Şubat 2019 01:38:23

Behrouz Boochani adlı mülteci, Manus Adası’nda yaşadıklarını konu alan kitabıyla Victorian Premier’s Literary Award’u (Victoria Başbakanı Edebi Ödülü) kazandı. Boochani, kalıcı oturumu ya da vatandaşlığı olmamasına rağmen, organizatörlerin tanıdığı ayrıcalık sayesinde Avustralya’nın en önemli yazın ödüllerinden birini kazandı.

Behrouz Boochani’nin No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison (Arkadaş Yok Sadece Dağlar Var: Manus Hapishanesi’nden Yazılar) kitabı, kurgusal olmayan eserler bölümünde Victorian Premier’s Literary Awards’a aday gösterilen 6 kitaptan biriydi.



Bu akşam duyurulan ödülün kazananı olarak Boochani 25,000 dolar alacak ve 100,000 dolarlık ülkenin en değerli edebi ödülü olan Victorian Prize for Literature (Victoria Edebiyat Ödülü) için yarışacak.

Şartlar, yazarların Avustralya vatandaşı olmalarını ya da kalıcı oturuma sahip olmalarını gerektirse de, The Wheeler Centre’ın organizatörleri Boochani için bir ayrıcalık tanıdı. Boochani, Walkley kitap ödülü ve NSW Premier’s Literary Prize gibi diğer Avustralya edebi ödüllerine vatandaş olmadığı için katılamadı.

Kürt kökenli gazeteci, İran’dan kaçmasının ardından 2013’ten beri Manus Adası’nda bulunuyordu ve kitabı orada geçirdiği zamanın bir kaydını oluşturuyor.

The Wheeler Centre aday listesinde kitap hakkında, “Güçlükle bir cep telefonu üzerinde yazılan ve Farsça’da çevrilen kitap, bir tanıklığın, hayatta kalma mücadelesinin canlı anlatımı, bir direniş çığlığı, hapis ve sürgünün canlı bir portresi” ifadeleriyle tanıtılıyor.

Manus Adası’ndaki Lombrum Deniz Üssü’ndeki bölgesel işlem merkezi 2017’de kapatıldı, fakat Lorengau kasabasında halen 600 civarında mülteci yaşıyor.

Yakın zamanda Amnesty International tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2017 Ağustos ayından bu yana 3 erkek intihar etti, diğer birçok mülteci de intihara teşebbüs etti.

Yurtdışında gözaltı politikası, insanların tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmalarını caydırıcı bir tedbir olarak uygulanıyor, fakat Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları grupları kamplardaki şartları ve uzun gözaltı sürelerini eleştiriyor.

Behrouz Boochani Kimdir?

23 Temmuz 1983 İran'ın Ilam kenti doğumlu bir Kürt gazeteci, insan hakları savunucusu, şair ve film yapımcısı. 2013'ten beri Manus Adası gözaltı merkezinde tutuluyor .

Tarbiat Modares Üniversitesi Siyaset Coğrafyası ve Jeopolitiği alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İranlı Kasbokar Weekly , Qanoon ve Etemaad gazetelerinde serbest gazeteci olarak çalışarak Orta Doğu siyaseti, azınlık hakları ve Kürt kültürünün hayatta kalması hakkında makaleler yayınladı.

Şubat 2013'te Werya'nın ofislerine İslam Devrim Muhafızları tarafından basıldı. Boochani üç ay saklandı ve 23 Mayıs 2013'te İran'dan kaçtı. Endonezya’dan Avustralya’ya geçemek  isterken yakalandı, Noel Adasında gözaltına alındı ve bir ay sonra Ağustos 2013’te Manus Adası gözaltı merkezine transfer edildi.

Eserleri
Chauka, Lütfen Zamanını Göster, Belgesel Film, 2016.
"Manus'ta Yaşam: lanetli ada" , Gazete Makalesi, Şubat 2016.
"Avustralya, Vahşiliğinde Olağanüstü", Nisan 2016
"Arkadaşım Hamid Kehazaei'nin Öldüğü Gün" , Gazete Makalesi, Kasım 2016.
"untitled" , Şiir, Kasım 2016
Arkadaş Yok Sadece Dağlar Var : Manus Hapishanesi’nden Yazılar, kitap, Temmuz 2018
Ödülleri
- Boochani, Gazetecilik kategorisinde Sansürün İfade Özgürlüğü Ödülü listesinde.
- Arkadaş Yok Sadece Dağlar Var : Manus Hapishanesi’nden Yazılar, Victoria Edebiyat Ödülü'nü ve Victoria Başbakanı'nın 2019'da Kurmaca Dışı Ödülü'nü kazandı

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