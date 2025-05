Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 13 Mayıs 2025 22:06:39

Eski Japonya başbakanı Shinzo Abe'nin 2007'de, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Dörtlü) başladığı zamana yakın bir zamanda yaptığı konuşma. Terim, Trump 1.0 başkanlığı sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.









PROF. MURRAY HUNTER



Çin Halk Kurtuluş Ordusu hızla büyüyüp yeteneklerini geliştirirken, Çinliler bölgedeki ABD üstünlüğüne meydan okuyabiliyor. Hint-Pasifik genellikle Afrika kıyılarından ve batı ve orta Pasifik Okyanusu'ndan iki okyanusu birbirine bağlayan denizlere ve boğazlara kadar Hint Okyanusu'nu kapsayan bir ABD yapısı olarak kabul edilir. Bu nedenle Hint-Pasifik, Kore ve Japonya gibi ülkeleri, Avustralya, Güneydoğu Asya, Hindistan, Pakistan ve Basra ve Arap Körfezleri'ne kadar içerir. Çin, Hint-Pasifik'in merkezinde yer alır ve bu nedenle Hint-Pasifik paradigması, tartışmalı üstünlüğü görüntülemek için bir şablon olarak kullanılır.ABD'nin Hint-Pasifik'teki dış ve savunma politikası, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi müttefikleriyle birlikte ABD'nin bölgedeki üstünlüğü algısına dayanıyordu. ABD'nin üstünlüğünün Çin'in Güney Çin Denizi'ne yükselişiyle tehdit edilmesi ancak bu nesilde gerçekleşti. Bu, 2013 yılında Tianjing tarama gemisinin askeri üs inşa etmek için araziyi geri almak üzere Cuarteron Resifi'ne gönderilmesiyle başladı. O zamandan beri Spratly Adaları ve çevresindeki resiflerin etrafında, Çin'in etki alanı içinde gördüğü kuzey Borneo kıyılarına kadar uzanan Dokuz Kesikli Çizgi'yi yansıtan bir dizi inşa edildi.Halk Kurtuluş Ordusu hızla büyüyüp yeteneklerini geliştirdikçe, Çinliler bölgedeki ABD üstünlüğüne meydan okuyabildi. Bu, Filipinler, Malezya, Endonezya ve Vietnam gibi Dokuz Kesikli Hat boyunca kıyıları paylaşan ülkelerle çok sayıda yerel olaya yol açtı. Son on yılda, ABD güçleri Çin kıyılarını çevreleyen birçok üsten birinden "seyrüsefer özgürlüğü" tatbikatları için PLA güçleriyle iç içe geçti.Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, bu bölgedeki kendi varlıkları hakkında farklı görüşlere sahiptir. Çin, kendisini Güneydoğu Asya'daki uluslar grubunun bir patriği olarak görebilir. Çin, bir arada yaşamayı, ticareti ve kültürel etkileşimi benimser. Çin, askeri varlığını, Güney Çin Denizi'ndeki ticaret yollarını ve serbest geçiş için hayati önem taşıyan boğazları koruma ihtiyacı olarak görür. Bu, Çin-dünya ticareti için birden fazla rota oluşturmak amacıyla Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) tarafından modern ticarete dönüştürülen kadim İpek Yolu'dur. Çin bunu yumuşak güç, kültürel ilişkiler ve ticaret ilişkileriyle destekler.Bu, yüzyıllardır bölgede var olan ve yalnızca 1949 devrimi ve 1970'lerin sonuna kadar kendi kendine dayattığı izolasyonla kesintiye uğrayan geleneksel Çin varlığının devamıdır.Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı stratejik bir Soğuk Savaş görüşü benimsemiştir. Çin, Soğuk Savaş paradigması içinde büyüyen bir süper gücün potansiyel tehdidi olarak görülmektedir. Bu, hem Kore Çatışması hem de Vietnam Savaşı sırasında ABD doktrininin bir devamıdır. Askeri olarak, ABD bir sınırlama pozisyonunu sürdürürken, ekonomik olarak, ABD ekonomisi Çin ile bütünleşmiştir. Bir politika uyumsuzluğu.Ancak, ABD için Kore, Japonya, Guam, Filipinler, Singapur ve Avustralya'daki askeri üslerle birlikte sınırlama kavramı hala varlığını sürdürüyor. Bu 70 yıldan uzun süredir devam ediyor. Çin'in Tayvan'ı zorla ele geçirmek istemesi gibi söylemler, ABD'nin mevcut politika yaklaşımını haklı çıkarmak için hizmet ediyor.Hem ABD hem de Çin'in bölgeye bakışı, bu bölgede günlük olarak gerçekleşen yoğun çatışmaları körüklüyor. Bu, Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki Çin'in kontrol altına alınmasına odaklanan AUKUS anlaşmasının katalizörüdür. Bu ayrıca, azalan askeri yetenekleriyle Birleşik Krallık'ı Hint-Pasifik'e sürüklüyor ve Avustralya'nın kıyı şeritlerine ve Avustralya çevresindeki nakliye rotalarına daha yakın daha ucuz taktik platformlara büyük ihtiyaç duyulurken son derece pahalı stratejik platformlara yatırım yapmasını zorluyor.Avustralya'nın AUKUS stratejisinin zayıflığı, Çin Halk Kurtuluş Donanması gemilerinin son filosu ve olası bir nükleer güçle çalışan denizaltının Avustralya'yı çevrelemesi ve Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'ndeki ticari hava sahasının yakınında canlı atış tatbikatları yapmasıyla açıkça görüldü. Avustralyalı deniz firkateyni HMAS Stuart'ın Büyük Avustralya Körfezi'ndeki Çin gemilerini izlemeye başlaması Çin seferinin başlamasından yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti. Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltılara ihtiyacı yok; son derece çevik kıyı savunma sistemlerine ihtiyacı var.Bu, bölgedeki diğer uzun süredir devam eden anlaşmalara odaklanmayı sağlar. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Dörtlü olarak bilinir) gerçekte neyi temsil ettiği konusunda belki de çok fazla yanlış anlaşılma vardır. Dörtlü, herhangi bir güvenlik ortaklığından daha çok diplomatik bir gruptur. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü, özellikle üyelerinin çıkarları farklı olduğunda, alakalı olmayı çok zor bulmuştur. Dörtlü, daha çok milenyumun başlangıcından kalma bir kalıntıdır ve 2004 tsunamisinden Hint-Pasifik acil durumlarına yanıt verme yöntemi olarak ortaya çıkmıştır.Quad üyeleri arasında bir zamanlar bazı ortak askeri tatbikatlar yapılmış olsa da, örgüt amaç duygusu açısından çok düzensizdi. ABD, Quad'ı bir platform olarak kullanarak Hindistan ile askeri ilişkileri sağlamlaştırmak istiyordu, ancak Hindistan o zamandan beri savunma politikasında daha fazla bağımsızlık gösterdi. Son zamanlarda Quad, iklim değişikliği, afet müdahalesi, deniz güvenliği, altyapı güvenliği ve siber güvenlik konularında daha fazla bir forum haline geldi.Hindistan, BRICS içindeki rolü ve Rusya ile ilişkilerini güçlendirmekle daha fazla ilgilenmektedir. Hindistan, Rusya tarafından askeri teçhizatla öncelikli olarak desteklenmekte ve Rusya'ya Rus-Ukrayna savaşında kullanılan hafif silahlar tedarik etmektedir. Quad, askeri bir grup olarak görülemez ve bir kez rafa kaldırılmış olması nedeniyle bir organizasyon olarak on yılı bile atlatamayabilir.Çin bölgeyle ticaret ve kültürel bağlar kurmaya odaklanmışken, Güneydoğu Asya ülkeleri çoğunlukla Çin ve ABD arasında tarafsızlığı korumaya çalıştı. Endonezyalının dediği gibi, "iki resif arasında yelken açmak." Ancak, Trump'ın Asya ülkelerine gümrük vergileri koyacağı söylentileri bile, resmen duyurulmadan önce bile çok fazla endişeye yol açtı. Gümrük vergilerinin bölgenin çoğunu gereksiz bir durgunluğa zorlayacağına dair genel bir görüş vardı.ABD başkanı Trump'ın bölgedeki ülkelere uyguladığı yeni tarifelerin ABD-bölge ilişkilerine zarar verdiğini söylemek yetersiz kalır. Endonezya, Malezya ve Tayland artık Çin'in ekonomik yörüngesinde eskisinden daha hızlı hareket ediyor. Çin'in XI. Başkanı az önce Kamboçya, Malezya ve Vietnam'a iyi niyet ziyaretinde bulundu.Beyaz Saray, birçok Asya ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na giderek yeni ticaret anlaşmaları yapmasını büyük bir kazanç olarak görebilir. Ancak Trump yönetimi, tarife sorunuyla Çin'in aldığı artan iyi niyeti göremiyor. Trump'ın tarifeleri, bir asırdan fazla süredir ABD'nin en büyük dış politika felaketi oldu. Çin etkisi, Trump'ın yarattığı boşluğu şimdi dolduruyor.Elbette Çinliler diplomasi ve yumuşak güç sanatında yeteneklidir ve bölgenin rahat hissettiği nüansları sergiler. Buna karşılık, ABD diplomasisi her beş yılda bir yön değiştirerek ciddi endişelere yol açar. Başkan Obama, 15 yıl önce Asya'ya geçişi sırasında Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmasını destekledi, ardından Trump anlaşmadan çekildi ve Güneydoğu Asya ülkelerinin ABD'ye olan tüm iyi niyetini ve güvenini yok etti. Şimdi BRICS, bölge liderlerinin aradığı olumlu beklentileri sağlıyor ve ABD'nin rekabet edebileceği hiçbir şey yok. Endonezya bu yılın başlarında BRICS'in tam üyesi oldu ve Malezya ve Tayland geçen yılın sonlarında BRICS ortağı oldular.ABD'nin mevcut Hindistan-Pakistan çatışmasında ne kadar etki yaratabileceğini görmek zor. Mevcut ABD yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına bir çözüm bulmakta zorlanıyor ve Gazze'deki soykırıma katkıda bulundu. Yemen'in bombalanması, ABD için hiçbir stratejik değeri olmayan saçma görünüyor. ABD stratejistleri, Pentagon'un savunduğu tehlikede olmayabilecek Tayvan'ı büyük bir sorun haline getiriyor. ABD diplomatları bölgenin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında yeterli takdire sahip değil gibi görünüyor ve bugün Asya'da herhangi bir büyük Güneydoğu Asya şehrinin sokaklarında dolaşırken görülebilecek gerçekliği görmüyorlar.ABD'nin bölgedeki stratejik rekabet gücü gerçeklikten çok bir 'kağıt kaplan'a benzeyebilir. Savaşta ABD silahlarının etkinliği konusunda tartışma konusu olan konular var. ABD imajını destekleyen daha çok propaganda. Er ya da geç, Pax Americana çok kutuplu bir dünyanın yeni gerçekliklerini kabul etmeli ve bugünün gerçeklikleriyle bir arada var olabileceği yeni bir doktrin yaratmak için çizim tahtasına geri dönmelidir.Bu konu önümüzdeki on yılın geri kalanında akademisyenler ve düşünce kuruluşları tarafından ciddi bir şekilde tartışılacak bir konu haline gelmeli.Kaynak : moderndiplomacy.eu