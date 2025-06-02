Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 02 Haziran 2025 19:34:51

Yapay zeka hızla gelişirken , küresel güçler ve şirketler yenilik yapmak için hırçın bir şekilde rekabet ediyor. Toplumla giderek daha fazla iç içe geçen teknoloji, demokratik güvencelerimizi yıkmakla tehdit ediyor ve demokrasileri hayatta kalma yolları aramaya bırakıyor.









Milyarder teknoloji baronlarının (Elon Musk (421,2 milyar dolar), Mark Zuckerberg (220 milyar dolar), Sundar Pichai (1,1 milyar dolar) ve Jeff Bezos (219,5 milyar dolar)) yeni göreve başlayan Başkan Trump'ı karşılamak için omuz omuza durdukları görüntüler Ocak ayında küresel medyada yayınlandığında, bu bir fotoğraf fırsatından daha fazlasıydı. Bu, yeni bir dönemin sembolüydü: demokrasinin kesme tahtasında durduğu, bir avuç yapay zeka bekçisi tarafından parçalanmayı beklediği bir dönem.Yapay zeka ve demokrasiyi aşındırma eğilimi hakkında çok şey söylendi. Yapay zekanın otoriterleri güçlendirdiği, yanlış bilgileri yaydığı, söylemi çarpıttığı, önyargıyı büyüttüğü ve eşitsizliği abarttığı söyleniyor. Ancak bunlar en büyük tehlikeler değil. Ana tehdit, dört milyarderin bir araya geldiği görüntüde zarif bir şekilde tasvir ediliyor: Yapay zeka gücü ve kontrolü merkezileştiriyor, kamu yararını kurumsal kazanç için ikincilleştiriyor.Yapay zekanın güç sorunu: Merkezi controlYapay zekanın gelişimi iki temel unsura dayanır: geniş veri yığınlarına erişim ve bunları işlemek için yeterli bilgi işlem gücü. Bu kaynaklar gerçekçi olarak yalnızca iki tür aktör tarafından erişilebilirdir: büyük teknoloji şirketleri ve eyalet hükümetleri. Sonuç olarak, yapay zekayı ve dolayısıyla toplumu şekillendirme gücü, çok zengin ve güçlü bir grup birey arasında yoğunlaşmıştır.Yapay Zeka araştırmacısı Kate Crawford, yapay zekanın "bir faşistin rüyası... hesap verebilirliği olmayan bir güç" olduğunu ileri sürdü. Yani, otoriter rejimler şaşırtıcı olmayan bir şekilde yapay zekayı nüfusu izlemek ve muhalefeti bastırmak için kullanıyor, ancak belki de daha endişe verici olan büyük teknoloji şirketlerinin kontrolsüz etkisidir. ChatGPT'nin arkasındaki geliştirici olan OpenAI'nin 800'den az çalışanı olmasına rağmen Microsoft ve Nvidia gibi devlerden milyarlarca dolarlık yatırım emri veriyor. Bu arada, sadece üç ABD şirketi dünyanın bulut bilişim kaynaklarının üçte ikisinden fazlasını kontrol ediyor.Bu merkezileşme yalnızca teknik bir sorun değil, aynı zamanda politik bir sorundur. Bir avuç şirket yapay zekanın yönünü kontrol ettiğinde, teknolojinin tasarımını ve dağıtımını halkın çıkarlarına göre değil, kendi çıkarlarına göre şekillendirirler. Sonuç, demokrasinin somut temelleri olan çoğulculuk ve özyönetimle temelden çelişen tehlikeli bir güç yoğunlaşmasıdır.Özel çıkarlar kamu yararının önüne geçtiğindeBu güç merkezileşmesi doğrudan ikinci, eşit derecede sorunlu bir soruna yol açar: kamu çıkarlarının özel çıkarlara indirgenmesi. Trump'ın göreve başlama törenindeki görüntüler teknoloji oligarşilerini ve hükümetle olan güçlü ilişkilerini çarpıcı bir şekilde tasvir ediyordu. Meta kısa bir süre sonra gerçek kontrol politikasını terk ettiğinde, net bir mesaj gönderdi: kâr ve siyasi iyilik kamu yararını gölgede bırakır.Yapay zekanın dağıtımı genellikle kamu çıkarına aykırıdır. Örneğin, sosyal medya algoritmaları zararlı içeriklerin yayılması ve ABD'de genç intihar oranlarının dramatik şekilde artmasıyla ilişkilendirilmiştir . Bu arada, Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketler yapay zeka yatırımlarının kendi karbon emisyon hedeflerini tehlikeye attığını kabul etseler bile, yapay zekanın büyümesi ile varoluşsal çevresel tehlike arasındaki muazzam denge kamuoyu tartışmalarında büyük ölçüde göz ardı edilmektedir.Şirketlerin AI'yı insan değerleriyle etik olarak uyumlu hale getirme girişimleri (örneğin OpenAI'nin ChatGPT için " demokratik girdileri ") doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak bu istişareler bağlayıcı değildir ve geleneksel demokratik süreçlerin meşruiyetinden yoksundur. Sonuç olarak, soru şu: Etik olana kim karar verir? Bu kararları almak için halkın en iyi konumda olduğunu iddia ediyorum. Çoğunlukla genç, beyaz, erkek ve Amerikalı geliştiricilerden oluşan dar, homojen bir grup değil.Düzenleyici yakalama: Gerçekte kim sorumlu?Bu sorunları daha da karmaşık hale getiren şey, AI geliştiren şirketlerin kendi yönetimine hakim olduğu düzenleyici ele geçirmedir. Bu, endüstri ve hükümet arasında bir "döner kapı" biçimini alabilir veya yalnızca derin teknik uzmanlığa sahip olanların AI'yı düzenlemeye yetkili olduğu iddiası olabilir.Bletchley Park'taki 2023 AI Güvenlik Zirvesi, büyük teknoloji şirketleri tarafından domine edildi ve en çok risk altında olan toplulukların ve çalışanların sesleri büyük ölçüde kenara itildi. Teknik uzmanlığın önemli olduğu doğru olsa da, düzenlemeyi şekillendirmek için tek kriter olmamalıdır. Örneğin ilaç endüstrisinde , halkla istişareler, halk ilacın üretiminin teknik ayrıntılarını anlamasa bile, bir ilacın faydalarının risklerinden daha ağır basıp basmadığını belirlemeye yardımcı olur. Aynı yaklaşım AI'ya da uygulanabilir ve uygulanmalıdır.Ancak şu anda düzenleyici yapılar yetersiz. Teknoloji şirketleri, ürünleri aracılığıyla standartları ve normları belirlemek zorunda kalıyor ve bu da hem demokrasiyi hem de kamu çıkarını aşındırıyor. Marietje Schaake'nin tanımladığı gibi, bu bir " teknoloji darbesi " anlamına geliyor - özel çıkarlar tarafından yönetişimin, siyasetin ve politikanın ele geçirilmesi.Yapay zeka yarışıTemel bir gerilim, yapay zeka inovasyonu ile güvenlik arasındaki algılanan denge. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Paris'teki 2025 yapay zeka zirvesinde, "Yapay zekanın geleceği, güvenlik konusunda el sıkarak kazanılmayacak." dedi . Bu rekabetçi çerçeveleme - yapay zekanın kazanılması ve kaybedilmesi gereken bir yarış olduğu - iki yıl önceki Bletchley Zirvesi'nin tonundan çarpıcı bir sapmadır ve kamu refahından ziyade ekonomik fırsata odaklanan daha düzenleyici olmayan bir tat çağrılarını tetiklemiştir.Asgari düzenlemenin savunucuları, bunun yeniliği engellediğini ve karanlık aktörlere avantaj bırakma riskini taşıdığını savunuyor. Ayrıca, yapay zekanın karmaşıklığına ve işler ters gittiğinde sorumluluğu izlemenin zorluğuna işaret ediyorlar. Ancak rekabete tek başına odaklanmak politik olarak miyopluktur. Yapay zekayı düzenlemenin zorlukları gerçektir, ancak bunlar eylemsizlik için bir bahane değildir - özellikle de demokrasinin hayatta kalması tehlikedeyken.Yapay zeka, yadsınamaz fırsatlar sunar; geleceği düşünürken gözden kaçırmamanız gereken önemli bir şeydir. İngiltere hükümeti tarafından gelecekteki büyüme için kritik bir araç olarak lanse edilmiştir ve Peter Kyle , "şu anda mevcut olan yapay zekanın" önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere üretkenliğini yıllık %5 oranında artırabileceğini belirtmiştir. Ancak, büyüme ve yapay zeka dönüşümü soruları, nerede ve kim için gibi önemli taleplerle eşitlenmelidir ?Ekonomik büyüme için engelsiz özlemlerle kör edilen kamu şeffaflığı ve hesap verebilirlik - sağlıklı demokrasi için olmazsa olmaz unsurlar - endüstri verimliliği sunağında kurban edildi. AI'nın bir avuç şirket arasında kontrolsüz ve hesap vermeyen mevcut merkezi kontrolü, demokrasinin geleceği için uğursuz bir görünüm yansıtıyor. Dolayısıyla, demokratik toplumu korurken AI'nın cesaretlendirici potansiyelini gerçekleştirebileceğimiz bir denge sağlanmalı.Yapay zeka çağı için demokrasiyi yeniden tasarlamakPeki, demokrasi yapay zekadan sağ çıkabilir mi? Cevap basit bir evet veya hayır değil. Demokrasi, bildiğimiz haliyle, şu anki haliyle gelişemez. Yapay zeka çağında hayatta kalmak ve gelişmek için demokratik toplumlar uyum sağlamalıdır. Bu, yapay zeka yönetiminin her aşamasında kamu müzakerelerine ve kamu çıkarına öncelik vermek için kurumları ve süreçleri yeniden tasarlamak anlamına gelir."Mini halk" ve laik merkezli müzakere gibi yenilikçi yaklaşımlar, ileriye giden bir yol sunar. Karar alma sürecini çeşitli, temsili vatandaş gruplarına odaklayarak, demokrasiler yapay zeka üzerindeki kontrolü geri alabilir ve gelişiminin toplumun bir bütün olarak uzun vadeli refahına hizmet etmesini sağlayabilir.Yapay zeka ile demokrasi arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak düşmanca değildir. Doğru reformlarla yapay zeka ve demokrasi birlikte gelişebilir, birbirlerini şekillendirebilir ve hatta güçlendirebilir. Ancak bu, yalnızca gücün merkezileşmesine karşı koyarsak, kamu ve özel çıkarları yeniden dengelersek ve halkı teknolojik yönetimin merkezine geri koyarsak gerçekleşecektir.Kaynak : intpolicydigest.org | Theo Burn