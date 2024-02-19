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İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 19 Şubat 2024 12:01:37

Birleşik Krallık'ta iki annenin başlattığı ve çocukların belirli bir yaşa kadar akıllı telefon kullanmasının yasaklanmasını talep eden hareket 4 bin 500 üyeye ulaştı. Clare Fernyhough ve Daisy Greenwell'in kurduğu Smartphone Free Childhood adlı WhatsApp grubu, sosyal medyanın çocukların zihin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek büyük takipçi kitlesi kazandı.



İlkokuldan arkadaş olan Fernyhough ve Greenwell, Birleşik Krallık'nin tanınmış gazetelerinden Guardian'a grubu ilk etapta yerel bir dayanışma ağı olarak kurduklarını söyledi. Fernyhough ve Greenwell, grubu 6 Şubat'ta kurduklarını ve sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra 24 saat içinde 1000 kişinin gruba katıldığını belirtti.

WhatsApp kurallarına göre gruplarda en fazla 1000 kişi yer alabiliyor. Bu nedenle kadınlar, grubu WhatsApp topluluğuna çevirerek daha fazla kişinin katılmasına olanak sağladı. Topluluklarda en fazla 5 bin kişi yer alabiliyor.

Fernyhough, ülkenin her yerinden ebeveynlerin kendilerine katıldığını görünce şoke olduklarını belirterek "Bu durum bizi çok şaşırttı. Bir anda her şey kontrolden çıktı" dedi.

Fernyhough ve Greenwell'in hareketi, çocuklara en az 14 yaşına kadar akıllı telefon verilmemesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca çocukların 16 yaşından önce sosyal medya uygulamalarını kullanmaması talep ediliyor.

Hareketin yayılmasını istediklerini belirten Fernyhough, "Herkes çocukluğunu olması gerektiği gibi yaşamalı. Telefon ekranını kaydırmak yerine öğrenmeye ve gerçek dünyanın tadını çıkarmaya odaklanabilirler" dedi.

Birleşik Krallık 'nin medya denetim kuruluşu Ofcom'un verilerine göre ülkedeki çocukların yüzde 91'i 11 yaşındayken, yüzde 44'üyse 9 yaşındayken akıllı telefon kullanmaya başlıyor.

Kaynak : Guardian

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