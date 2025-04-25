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Gazze'de gıda stokları tükendi: Açlık krizi derinleşiyor

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 25 Nisan 2025 19:30:50

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail'in yardım erişimini engellemesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki son gıda stoklarının da tükendiğini ve aşevlerinin yakında kapanacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım girişlerini yedi haftayı aşkın süredir engellemesi nedeniyle bölgedeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamada, "WFP bugün Gazze Şeridi'ndeki aşevlerine son kalan gıda yardımlarını ulaştırdı" denildi.



Açıklamada, söz konusu aşevlerinin Gazze halkı için haftalardır "tek güvenilir gıda kaynağı" olduğu vurgulanarak, birkaç gün içinde bu mutfaklarda da yiyecek kalmayacağı bildirildi.

WFP, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye hiçbir insani ya da maddi yardımın girişine izin verilmediğini ve bunun bölgedeki en uzun yardım kesintisi olduğunu belirtti. Bu durumun bölgedeki gıda tedarikini ve kırılgan beslenme sistemlerini daha da istikrarsızlaştırdığına dikkat çekildi.

Özellikle beş yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlıların yetersiz beslenme ve temiz su eksikliği nedeniyle ciddi tehlike altında olduğu uyarısında bulunuldu. WFP, Mart ayı sonunda bölgede desteklediği 25 fırının tamamının un ve yakıt tedarikinin tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu da hatırlattı.

"Sınırda 1 milyon kişiye 4 ay yetecek gıda hazır"

Öte yandan, WFP ve ortaklarının sınırların açılması hâlinde Gazze'ye ulaştırmaya hazır 116 bin tondan fazla gıda yardımı bulunduğu, söz konusu gıdanın bir milyon kişiye dört aya kadar yeteceği bildirildi. Kuruluş, tüm taraflara, sivillerin insani ihtiyaçlarını önceliklendirme ve acil yardım geçişine izin verme çağrısı yaptı.

Aksi takdirde, WFP'nin hayati önem taşıyan yardım faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki mevcut durumu "muhtemelen savaşın başından bu yana en kötü insani kriz" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'i sivillere karşı "açlığı bir silah olarak" kullanmakla suçlarken, İsrail ise yardım blokajını, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a karşı bir baskı aracı olarak savunuyor.

İsrail, Mart ortasında sona eren geçici ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik yoğun hava ve kara saldırılarını yeniden başlatmış, bu süreçte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

7 Ekim 2023'te Hamas ve müttefik grupların İsrail'e düzenlediği saldırıyla başlayan çatışmalar hâlen devam ediyor.

Kaynak : DW


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