Kategori: Dünya | 0 Yorum | 29 Nisan 2025 19:26:55









Hindistan ve Yeni Zelanda, 1952'de diplomatik bağları resmileştirdi ve Yeni Zelanda'nın All India Institute of Medical Sciences'ı (AIIMS) kurmak için yaptığı 1 milyon NZ dolarlık katkı gibi erken iyi niyet jestleri oldu. Ancak, Hindistan'ın 1998 nükleer denemelerinden sonra ikili ilişkiler sekteye uğradı. Ancak son on yılda, gelişen jeopolitik dinamikler yeniden hizalanma için yollar açtı. Hint-Pasifik'in stratejik merkeziliği, Çin'in Güney Pasifik'teki büyüyen stratejik ayak izleri ve Hindistan'ın kilit bir ekonomik ve güvenlik aktörü olarak yükselişi, her iki ulusun da bağlarını yeniden canlandırması için karşılıklı teşvikler yarattı.

Rahul Mishra ve Prisie L. Patnayak



Başbakan Christopher Luxon'un Hindistan'a yaptığı beş günlük ziyaret, Yeni Zelanda-Hindistan ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığın yenilendiğinin sinyalini verdi. Başbakan Christopher Luxon'ın saygın Raisina Diyalogunda baş konuk olarak yer aldığı beş günlük Hindistan ziyareti (16-20 Mart), Yeni Zelanda-Hindistan ilişkilerini yükseltmeye yönelik yenilenen bir bağlılığın sinyalini verdi. Savunma, eğitim, spor, bahçecilik ve ormancılık alanlarında beş iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla işaretlenen ziyaret, uzun süredir askıya alınmış bir Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) etrafındaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi ve sembolik diplomasiden daha somut bir etkileşime geçişi ima etti.Ticaret: Sürekli Zorluklar, Yenilenen Siyasi İradeTicaret, özellikle Hint-Pasifik'teki nispeten yüksek kişi başına düşen GSYİH'sı göz önüne alındığında, Yeni Zelanda'nın dış politikasının temel taşı olmaya devam ediyor. 2010'da başlatılan Hindistan ile bir FTA müzakereleri , özellikle tarımsal korumalarla ilgili bazı farklılıklar nedeniyle 2015'te rafa kaldırıldı. Hindistan'ın küçük ölçekli çiftçileri korumayı amaçlayan süt ithalatını serbestleştirme konusundaki uzun süredir devam eden isteksizliği, Yeni Zelanda'nın dünyanın en büyük tüketici pazarlarından birine erişimini genişletme isteğiyle çatıştı.Yine de, korumacı baskılar, Trump'ın hem dostlarına hem de rakiplerine uyguladığı gümrük vergisi savaşı, değişen ittifaklar ve güvenilir ortaklar arayışıyla karakterize edilen mevcut küresel ticaret iklimi, Yeni Delhi'nin stratejik ticaret düzenlemelerine olan ilgisini yeniden canlandırdı. Hindistan'ın İngiltere, AB ve İrlanda ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yeniden dahil olması ve ABD ile ikili bir ticaret paktını sonuçlandırma çabası, ticaret diplomasisinin yeniden ayarlanmasını yansıtıyor. Ticaret Bakanı Piyush Goyal'ın yakın zamanda Hindistan ihracatçılarına "korumacı zihniyeti" terk etmeleri yönündeki çağrısı , hala iç hassasiyetlere dayalı olsa da daha geniş bir politika değişikliğine işaret ediyor.Hindistan-Yeni Zelanda FTA görüşmelerinin yeniden başlaması bu yeniden ayarlamanın bir uzantısıdır. Süt ürünlerinin hariç tutulacağı beklentilerine rağmen Luxon, Yeni Zelanda'nın konuyu masada tutma kararlılığını vurguladı. "Süt ürünlerinin işe yaraması için bir yol bulmaya çalışacağız," dedi ve uzlaşmanın zor olabileceğini ancak müzakere yorgunluğunun bir seçenek olmadığını belirtti.Güvenlik ve Stratejik İşbirliği: Sessiz Ama Büyüyen Bir CepheTicaret anlaşmazlıkları sıklıkla manşetlere çıksa da, stratejik ve savunma iş birliği, ilişkinin sessizce büyüyen bir ayağı olarak ortaya çıktı. Deniz güvenliği, tedarik zinciri dayanıklılığı ve Çin'in bölgesel iddialılığı konusunda ortak endişeleri olan Hindistan ve Yeni Zelanda, Hint-Pasifik güvenlik öncelikleri konusunda giderek daha fazla aynı fikirde. Savunma iş birliğini kurumsallaştırma ve bir endüstri yol haritası geliştirme kararı, Birleşik Görev Gücü 150'deki iş birlikleri gibi özel deniz angajmanlarının ötesine geçen stratejik bir derinleşmeyi yansıtıyor .Yeni Zelanda'nın, Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) ve Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) dahil olmak üzere Hindistan liderliğindeki bölgesel girişimlere verdiği destek, birleşen stratejik bakış açılarını daha da yansıtmaktadır. Bu platformlar, iklim adaptasyonu, altyapı dayanıklılığı ve insani yardım gibi alanlarda pragmatik iş birliği fırsatları sunmaktadır. Bu alanlar, Yeni Zelanda'nın özellikle Pasifik Sıfırlama Politikası aracılığıyla niş uzmanlığa ve bölgesel güvenilirliğe sahip olduğu alanlardır.Hareketlilik, Göç ve Altyapı Zorluğuİnsanlar arası bağlantılar ikili bağların bir diğer önemli itici gücüdür. Yeni Zelanda kritik işgücü kıtlığıyla karşı karşıyadır ve bu boşlukları doldurmak için yetenekli göçmenlerin önde gelen kaynağı ve uluslararası öğrencilerin ikinci büyük sağlayıcısı olan Hindistan'a aktif olarak yönelmiştir. Özellikle Yeni Zelanda, Kanada veya Avustralya gibi geleneksel destinasyonlardan daha fazla kişi başına Hintli göçmeni emmiştir. Yine de vize işleme gecikmeleri ve doğrudan hava bağlantısının olmaması gibi lojistik kısıtlamalar bu ortaklığın potansiyelini azaltmıştır. Mesleki hareketlilik konusunda müzakerelerin başlatılması, bu engelleri ele alma isteğini göstermektedir, ancak uygulama hala bir zorluktur.Siyasi Hassasiyetler: Diplomatik Bir Çatışma Noktası Olarak Halistan Sorunuİkili ilişkinin tüm yönleri işbirlikçi değil. Ayrılıkçı siyasetin hayaleti, özellikle de Halistan yanlısı grupların faaliyetleri, bağları germeye devam ediyor. Hindistan, Sihler Adalet İçin (SFJ) tarafından Auckland'da düzenlenen 2023 Halistan ile ilgili referandumun ardından huzursuzluğunu dile getirdi . Başbakan Luxon, Yeni Zelanda'nın ifade özgürlüğüne olan bağlılığını yinelerken, Hindistan diaspora aktivizminin diplomatik etkileşimi nasıl karmaşıklaştırabileceği konusunda tedirginleşti. Kanada ile benzer gerginliklerin sonuçları ( bir Sih ayrılıkçısının suikastından sonra ticaret görüşmelerinin askıya alındığı yer) Wellington için uyarıcı bir hikaye olarak hizmet ediyor.Sonuç: Stratejik Sabır, Pragmatik KatılımSon zamanlardaki hareketlilik Yeni Zelanda-Hindistan ilişkilerinde umut vadeden bir bölümü işaret ediyor, ancak önümüzdeki yol stratejik sabır ve pragmatik uzlaşma gerektirecek. Genişletilmiş ticaret, sağlam savunma iş birliği ve daha derin halklar arası bağlar için potansiyel önemli. Yine de, yerleşik iç çıkarlar, çözülmemiş hassasiyetler ve üçüncü taraf jeopolitik etkileri bu ortaklığın gidişatını şekillendirmeye devam edecek.Çok kutuplu bir Hint-Pasifik bölgesinde, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın birbirlerine sadece ticaret ortakları olarak değil, ekonomik refah ve güvenliğin giderek daha fazla iç içe geçtiği bir bölgede stratejik işbirlikçiler olarak davranmaları halinde çok şey kazanacakları açıktır.Kaynak : moderndiplomacy.eu