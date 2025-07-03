Kategori: Dünya | 0 Yorum | 03 Temmuz 2025 23:48:57









Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ASEAN'a hak iddia eden ülkeler arasında Filipinler, deniz iddialarını savunmada en çok sesini çıkaranlardan biri olarak ortaya çıktı. ASEAN'ın kurumsal felçliliği ve bağlayıcı olmayan bir Davranış Kuralları'nı bile tam olarak uygulamadaki başarısızlığıyla hayal kırıklığına uğrayan Manila, anlaşmazlığı uluslararasılaştırmaya ve benzer düşünen ortaklarla sağlam güvenlik bağları kurmaya çalıştı. Japonya ile ikili tatbikatlar ve ABD, Avustralya, Fransa ve Hindistan ile genişletilmiş askeri iş birliği de dahil olmak üzere son stratejik angajmanları, çok taraflı bir caydırma mimarisine doğru kasıtlı bir dönüşe işaret ediyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ASEAN ülkeleri arasında iddialarını en çok dile getirenlerden biri Filipinler oldu. Güneydoğu Asya ülkelerinin dış ve güvenlik politikası yörüngeleri hassas bir denge eylemi etrafında dönmeye devam ediyor: Çin'in artan iddiacılığı ve ABD'nin öngörülemez angajmanı arasında gezinirken stratejik özerkliği korumak. Bu, Pekin'in Başkan Xi Jinping yönetimindeki saldırgan duruşunun bölgesel kaygıyı artırdığı ve Güneydoğu Asya ulusal savunma politikalarında yeniden ayarlamalar yapmaya zorladığı Güney Çin Denizi'nde giderek daha belirgin hale geliyor.Mayıs 2025'te, Filipinler ve Japonya arasındaki ikinci tur ortak deniz tatbikatı Luzon açıklarında yürütüldü ve denizaltı karşıtı savaş ve birlikte çalışabilirliğe odaklanıldı, tatbikat ayrıca simüle edilmiş hedef takibi, koordineli tespit ve helikopter operasyonlarına odaklandı. Bu tatbikatlar, Tokyo ve Manila'nın, Çin'in gri bölge taktikleri, örneğin Scarborough Shoal'da Filipinli açık deniz gemilerinin Çin deniz milisleri ve sahil güvenlik birimleri tarafından su topları kullanılarak taciz edilmesi gibi, açıkça çatışmayı önlemek ve statükoyu kademeli olarak değiştirmek için tasarlanmış taktikler konusundaki ortak endişelerini yansıtıyor.Bu uyum, Filipinler'in stratejik duruşunda daha geniş bir değişimin bir parçasıdır ve şu ana kadarki en kapsamlı ABD-Filipin askeri iş birliklerinden biri olan 2025 Balikatan tatbikatları ile güçlendirilmiştir . Tam ölçekli amfibi çıkarmalar, entegre hava-deniz muharebe simülasyonları ve tartışmalı sularda operasyonlar içeren bu tatbikatlar net bir mesaj gönderiyor: Manila artık Pekin'in tecavüzünün pasif bir gözlemcisi olmaya istekli değil.Bu eylemler, Çin'in giderek artan gri bölge taktiklerine karşı koymayı hedefliyor gibi görünüyor. Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinli balıkçı teknelerine karşı su topları kullanması gibi son olaylar, deniz ortamının giderek daha fazla çekişmeli ve değişken doğasını ve Güney Çin Denizi'nde daha fazla askeri tırmanış risklerini vurguluyor.Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu gelişen duruşu bir provokasyon olarak görüyor. Zhuo Hua gibi Çinli akademisyenler , Filipinler-Japonya tatbikatlarının bölgesel gerginlikleri alevlendirmeyi ve bir "Çin tehdidi" anlatısı üretmeyi amaçlayan büyüyen bir "askeri işbirliği" olduğunu savunuyor. Başka bir değerlendirme, Japonya-Filipinler uyumunun devam etmesinin muhtemel olmadığını iddia ederek , bölgedeki farklı çıkarlarına ve uzlaşmaz önceliklerine işaret ediyor.Çin Güney Çin Denizi Çalışmaları Enstitüsü'nden Hu Xin de dahil olmak üzere diğerleri, Manila'yı 2016 tahkim davasıyla uluslararası hukuku silahlandırmak ve Pekin'i diplomatik olarak kenara itmek için bölgesel olmayan aktörlerle askeri bağları derinleştirmekle suçluyor . Huangyan Adası'ndaki 2012 çıkmazından bu yana Filipinler'in tahkim işlemlerini başlatmaktan ABD ordusuna ek üsler açmaya ve bölgesel olmayan güçlerle ortak devriyeler yürütmeye kadar "uluslararası hukuk savaşı" stratejisi izlediğini savunuyor.Ancak bu eleştiriler Manila'nın stratejik hesaplamalarını şekillendiren daha derin yapısal değişimleri göz ardı ediyor. İki temel gerçeklik öne çıkıyor:1. ASEAN'ın Stratejik Açığı: En doğrudan etkilenen bölgesel kuruluş olmasına rağmen, ASEAN Güney Çin Denizi'nde kolektif temsilcilik iddiasında bulunmakta zorlandı. İç bölünmeler ve fikir birliğine dayalı karar alma, Çin'in artan iddiacılığını ele alma ve üyelerinin deniz haklarını savunma konusunda ASEAN'ı etkisiz hale getirdi. ASEAN, üye devletlerin bazılarının deniz çıkarlarını tanıma, önceliklendirme ve güvence altına alma ve Çin'in deniz iddiacılığına birleşik veya etkili bir yanıt oluşturma konusunda başarısız oldu.2. ABD Taahhüdünün Belirsizliği: Filipinler resmen bir ABD antlaşma müttefiki olsa da, özellikle ikinci Trump yönetimi altında Amerikan güvenilirliğine ilişkin şüpheler yoğunlaştı. Washington'ın yakın zamanda USS Nimitz uçak gemisi grev grubunun Da Nang'daki yüksek profilli bir liman ziyaretini İran-İsrail krizi nedeniyle iptal etmesi, aşırı gerilmiş küresel duruşuna örnek teşkil ediyor. Washington'ın yakın zamanda Avustralya ile AUKUS denizaltı anlaşmasını gözden geçirme kararı, ABD'nin güvenilirliğini sorgulatıyor ve Gareth Evans gibi deneyimli diplomatları Avustralya'nın artık yalnızca ABD'ye güvenmemesi gerektiğini savunmaya yöneltiyor. Sembolik askeri konuşlandırmalar devam etse de, artık bölgesel ortaklara eskisi gibi güven vermiyorlar.Bu belirsizlikler bölgesel korunma ve çeşitlendirmeye doğru bir kaymaya yol açıyor. Manila, Japonya, Hindistan , Avustralya ve Fransa gibi AB üye ülkeleriyle aktif olarak daha derin bağlar kuruyor ve bu da bölgesel güvenliğin yalnızca Washington'ın taahhüdüne güvenilemeyeceği konusunda büyüyen bir fikir birliğini yansıtıyor. Japonya'nın silah transferleri, kapasite geliştirme ve savunma iş birliği anlaşmaları yoluyla artan güvenlik rolü , bu ortaya çıkan "minilateral" güvenlik çerçeveleri modelini örnekliyor.Bu bölgesel yeniden ayarlama risksiz değil. Çin'in gri bölge taktikleri hız kesmeden devam ediyor ve donanma modernizasyonu bölgede eşsizliğini sürdürüyor. Etkili bir denge olmadan, Pekin bölgesel kararlılığın sınırlarını test etmek için cesaretlenebilir.Bununla birlikte, Filipinler'in benzer düşünen Hint-Pasifik ortaklarından oluşan daha geniş bir koalisyon tarafından desteklenen gelişen stratejisi , yeni bir güvenlik paradigmasının başlangıcı olabilir. Caydırıcılığın merkezsizleştirildiği, ortaklıkların çeşitlendirildiği ve istikrarın tek bir hegemon aracılığıyla değil, kurallara dayalı bir düzene bağlı bölgesel aktörlerden oluşan dayanıklı bir ağ aracılığıyla sağlandığı bir paradigma.ABD'nin bu ortaya çıkan gerçekliğe uyum sağlayıp sağlayamayacağı sorusu hala ortada duruyor. Bunu başaramamak, stratejik alanı Çin'e kaptırma ve Hint-Pasifik'teki Amerikan etkisinin aşınmasını hızlandırma riskini taşıyor.Kaynak : moderndiplomacy.eu