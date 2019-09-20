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Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 20 Eylül 2019 14:14:07

İklim krizi 2050’de 200 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç bırakacak. Dünyanın en büyük insani yardım ağı, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu son raporuna göre insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının iklim değişikliği ile yaklaşık iki katına çıkarak 2050 yılında 200 milyona yükselecek. ‘The Cost of Doing Nothing – Eylemsizliğin Maliyeti’ adlı rapor insani yardım krizlerine müdahalenin küresel ekonomik maliyetini de hesaplıyor.

Günümüzde seller, fırtınalar, kuraklıklar ve orman yangınlarının yüz milyonlarca kişiyi doğrudan etkilediğine dikkat çekilen raporda, doğa veya insan kaynaklı bu fenomenler nedeniyle 108 milyon kişinin uluslararası insani yardımlara ihtiyaç duyduğu kaydedildi.



Hiçbir önlem alınmaması halinde bu sayının 2030’da yılda 150 milyon kişiye ulaşacağı vurgulanan raporda, 2050’de ise 200 milyon kişinin yardıma muhtaç olacağı uyarısı yapıldı.

10 YIL İÇİNDE YILLIK EN AZ 18 MİLYAR EURO GEREKECEK

Günümüzde uluslararası donörlerin insani yardımlar için yılda 3 ila 11 milyar Euro arasında fon oluşturduğu kaydedilen raporda, bu rakamın 2030’da en az 18 milyar olacağının altı çizildi. Raporda, artacak mali ihtiyacın karşılanmaması ihtimalinin olduğuna da işaret edildi.

İKLİM HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE AFETLERE HAZIRLIK GEREKİYOR

Raporda, iklimsel değişikliklerin yol açacağı doğal afetlerin azaltılabilmesi için küresel ısınmayla ciddi bir biçimde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi. Küresel ısınmaya yol açan sera etkili gazların salınımının acilen ve büyük oranda düşürülmesi gereğine işaret edilen IFCR raporunda, dünya ülkelerinin ‘en azından’ büyük doğal afetlere hazırlanması çağrısı yapıldı.

ÖNLEM ALINIRSA SAYI BÜYÜK ORANDA DÜŞECEK

İklim kaynaklı insani yardıma ilişkin raporda dikkat çekilen konular arasında, doğal afetlere karşı erkenden önlem alınması halinde yardıma muhtaç insanların sayısının nasıl değişeceği de bulunuyor. Buna göre, dünya ülkelerinin ‘önceden öngörülebilir’ felaketlere hazırlanması halinde insani yardıma muhtaç bireylerin sayısı 2030’da 68 milyonla sınırlandırılabilecek. Bu sayı 2050’de 10 milyona kadar gerileyebilecek.

Bugüne kadarki araştırmalar, küresel ısınmanın 2100 yılına kadar en fazla 1,5 ile 2 derece arasında artış göstermesi halinde büyük doğal afetlerin önlenebileceğini öne sürüyor. 19’uncu yüzyıl sonuna oranla 1 derece kadar artış kaydedilirken, önlem alınmaması halinde bu artışın 3 ila 6-7 derece arasında olacağını öngören ‘felaket senaryoları’ da yayınlanmıştı.


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