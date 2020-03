Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 21 Mart 2020 03:27:01

Bakır yüzeylerde dört saat,

Mukavva yüzeylerde 24 saat

Plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saate kadar canlı kalabiliyor.









Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove Pazartesi günü, yeni tip koronavirüsün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.





Kaynak: BBC





ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü koronavirüsün havada, plastik ve çelik yüzeylerde ne kadar kaldığını tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma yapıldı. Bulguları, tıp dergisi New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002'deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı. Bu araştırmaya göre yeni koronavirüsBu çalışmaya göre koronavirüsün havada canlı kalma süresi de 3 saate kadar çıkabiliyor.Dr. Çevik: Araştırma laboratuvar ortamında yapılmış, koronavirüs damlacıkla bulaşıyorAraştırmayı BBC Türkçe'ye değerlendiren St Andrews Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları ve viroloji uzmanı Dr. Müge Çevik ise, araştırmanın sonuçlarını irdelerken öncelikle bunun deneysel ortamda yapılan bir araştırma olduğunu hatırlatarak yöntemlerini de dikkate almak gerektiğine dikkat çekti ve ''Bu araştırma tamamen laboratuvar koşullarında, nem ve ısı koşulları ayarlanarak, hem COVID-19 virüsünün hem de diğer bir koronavirüsün plastik, bakir, çelik ve karton üzerinde kalış suresini hesap etmiş. Havada kalma suresini ise aerosolize ederek (parçacıklarına ayırıp spreyleştirmek) oluşturmuşlar'' dedi.Dr. Çevik, şöyle devam etti:''Aerosol üreten prosedürler, klinikte bronkoskopi (bronşlara, akciğerlerdeki hava yollarına bakma işlemi) ya da entübasyon (solunum cihazına bağlamak) gibi, damlacıkların havaya sıçramasına yol açan ve müdahale edilen, örneğin akciğerden numune alınan prosedürlerdir. Yani bu deneysel çalışma koronavirüsün normal şartlarda havada asılı kaldığını değil bronkoskopi koşullarını gösterir.''Şimdiye kadar edindiğimiz bu bilimsel bilgiler ışığında önceden de bildiğimiz gibi COVID-19 temelde damlacık yolu ile bulasan bir virüstür. Aynı zamanda bu araştırmada diğer yüzeylerde uzun süreler kalması rivayetlerinin tersine saatler içinde virüsün bulaşma özelliğini yitirdiğini görüyoruz. Bu da ellerin yıkanmasının bu virüsten korunmada en etkili yöntem olduğunu gösteriyor.''Raporu yazan uzmanlar, "Test edilen koşullarda SARS-CoV-2 (koronavirüs) ile SARS-CoV-1'in canlı kalma süreleri benzerlik gösteriyor" dedi.Koronavirüsler, hayvanlarda yaygın olan bir virüs grubu. Bu virüsler nadiren hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Uzmanlara göre virüsün yüzeylerde canlı kalma süresi birkaç saatten bir haftayı aşkın bir süreye kadar değişiyor.Geçen ay The Journal of Hospital Infection'da yayımlanan bir araştırmada, SARS gibi insanlara bulaşan koronavirüslerin, dezenfekte edilmeyen metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi.